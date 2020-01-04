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Это омерзительно! — как западное кино пропагандирует подлость и пошлость

09:51. 4 января 2020 139 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Это омерзительно! — как западное кино пропагандирует подлость и пошлость | Русская весна

Известный российский теле- и радиоведущий Сергей Михайлов (Стиллавин) прокомментировал выход на экраны нового аморального западного сериала «Темпл», который соткан из абсурдных и подлых поступков главных героев.

«Считаю недостойным произведение искусства, в котором даже сáмому неквалифицированному зрителю вроде меня видно, как авторы механически конструируют своё детище.

Посмотрел сериал „Темпл“ (это станция метро в Лондоне), который можно смело назвать „Приключения муд*ков“. Буквально каждый герой этой 8-серийной ленты тупо косячит, делает гадости или просто предаёт — ни к одному из них не хочется проникнуться симпатией.

И вроде бы в идее фильма заложена замечательная философская загадка: как далеко ты имеешь право зайти, спасая жизнь единственного человека? К сожалению, продюсеры (а именно эти люди диктуют сценаристам и режиссёру, как снимать и куда вести сюжет) не отважились на серьёзный разговор со зрителем, что позволял сам формат сериала, а сварганили очередное мыло в худших традициях „Санта-Барбары“, где героям не суждено вырваться из суеты искусственно подстроенных злоключений.

Ошибки персонажей и нелепые случайности так грубо меняют сюжетную линию, что впору включить „Темпл“ в категорию „комедии“, но ржать совершенно не хочется, потому как в центре событий находится смертельно больной человек. Кстати, вы заметили, что в последние десятилетия смешение жанров юмора и трагедии на Западе стало прямо-таки фишкой? И это омерзительно.

В общем, экономлю ваше драгоценное время каникул — не смотрите „Темпл“, чтобы не разочароваться в сериальном кино».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1578120618

Метки: мнения

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