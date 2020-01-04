Дух, душа, личность. Реинкарнация на Земле и возвращение в Источник.
09:47. 4 января 2020 109 просмотров Нет комментариев Опубликовал: BlackCat
Источник: https://youtu.be/nS5aume7GGw
Источник: https://youtu.be/nS5aume7GGw
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Мы рабы не столько своих страстей, сколько привычек. Привычка – наш неразлучный друг и наш самый постоянный враг. Привычка – второе существование, которое мы получаем, как и первое, не имея возможности противиться.