1926-1927. Уходящая натура. Финны Ленинградской области на снимках Александра Антоновича Беликова
01. 1926. Группа деревенской молодежи. Низино (Папингондо, Бабий-Гон)
02. 1926. Группа деревенских детей и взрослых, наблюдающих за полетом самолета. Гатчинский р-он, деревня Елизаветино
03. 1926. Группа крестьян с детьми. Гатчинский р-он, деревня Елизаветино
04. 1926. Группа рабочих и работниц кирпичного завода. Гатчинский р-он, деревня Елизаветино
05. 1926. Дом крестьянина-середняка с крытым двором. Гатчинский р-он, деревня Елизаветино
06. 1926. В сенях избы крестьянина-середняка. Гатчинский р-он, деревня Елизаветино
07. 1926. Внутренний вид избы крестьянина-бедняка. Гатчинский р-он, деревня Елизаветино
08. 1926. Печь в избе крестьянина-бедняка. Гатчинский р-он, деревня Елизаветино
09. 1926. Улица финской деревни Ванга-Мыза. Гатчинский р-он, г. Коммунар (дер. Ванга-Мыза, близ Антропшино)
12. 1927. 103-летний крестьянин с внучкой. Волосовский р-он, деревня Кикерино (деревня Арбони близ станции Кикерино)
13. 1927. Крестьянка у колодца. Волосовский р-он, деревня Кикерино (деревня Арбони близ станции Кикерино)
14. 1927. Крестьянки с детьми. Волосовский р-он, деревня Кикерино (деревня Арбони близ станции Кикерино)
15. 1927. Мать с ребенком на крыльце дома. Волосовский р-он, деревня Кикерино (деревня Арбони близ станции Кикерино)
16. 1927. Дети на крыльце дома крестьянина-середняка. Волосовский р-он, деревня Кикерино (деревня Арбони близ станции Кикерино)
17. 1927. Изба крестьянина-середняка под двухскатной соломенной крышей. Волосовский р-он, деревня Кикерино (деревня Арбони близ станции Кикерино)2
18. 1927. Изба крестьянина-середняка с мезонином. Волосовский р-он, деревня Кикерино (деревня Арбони близ станции Кикерино)
19. 1927. Изба крестьянина-середняка. Волосовский р-он, деревня Кикерино (деревня Арбони близ станции Кикерино)
20. 1927. Внутренний вид старой избы крестьянина-бедняка. Волосовский р-он, деревня Кикерино (деревня Арбони близ станции Кикерино)
21. 1927. Изба бедняка под соломенной крышей. Волосовский р-он, деревня Кикерино (деревня Арбони близ станции Кикерино)
22. 1927. Изба бедняка. Волосовский р-он, деревня Кикерино (деревня Арбони близ станции Кикерино)
23. 1927. Изба бедняка. Волосовский р-он, деревня Кикерино (деревня Арбони близ станции Кикерино)
24. 1927. Изба бедняка. Волосовский р-он, деревня Кикерино (деревня Арбони близ станции Кикерино)