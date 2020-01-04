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1926-1927. Уходящая натура. Финны Ленинградской области на снимках Александра Антоновича Беликова

09:33. 4 января 2020 139 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


01. 1926. Группа деревенской молодежи. Низино (Папингондо, Бабий-Гон)


02. 1926. Группа деревенских детей и взрослых, наблюдающих за полетом самолета. Гатчинский р-он, деревня Елизаветино


03. 1926. Группа крестьян с детьми. Гатчинский р-он, деревня Елизаветино


04. 1926. Группа рабочих и работниц кирпичного завода. Гатчинский р-он, деревня Елизаветино


05. 1926. Дом крестьянина-середняка с крытым двором. Гатчинский р-он, деревня Елизаветино


06. 1926. В сенях избы крестьянина-середняка. Гатчинский р-он, деревня Елизаветино


07. 1926. Внутренний вид избы крестьянина-бедняка. Гатчинский р-он, деревня Елизаветино


08. 1926. Печь в избе крестьянина-бедняка. Гатчинский р-он, деревня Елизаветино


09. 1926. Улица финской деревни Ванга-Мыза. Гатчинский р-он, г. Коммунар (дер. Ванга-Мыза, близ Антропшино)


12. 1927. 103-летний крестьянин с внучкой. Волосовский р-он, деревня Кикерино (деревня Арбони близ станции Кикерино)


13. 1927. Крестьянка у колодца. Волосовский р-он, деревня Кикерино (деревня Арбони близ станции Кикерино)


14. 1927. Крестьянки с детьми. Волосовский р-он, деревня Кикерино (деревня Арбони близ станции Кикерино)


15. 1927. Мать с ребенком на крыльце дома. Волосовский р-он, деревня Кикерино (деревня Арбони близ станции Кикерино)


16. 1927. Дети на крыльце дома крестьянина-середняка. Волосовский р-он, деревня Кикерино (деревня Арбони близ станции Кикерино)


17. 1927. Изба крестьянина-середняка под двухскатной соломенной крышей. Волосовский р-он, деревня Кикерино (деревня Арбони близ станции Кикерино)2


18. 1927. Изба крестьянина-середняка с мезонином. Волосовский р-он, деревня Кикерино (деревня Арбони близ станции Кикерино)


19. 1927. Изба крестьянина-середняка. Волосовский р-он, деревня Кикерино (деревня Арбони близ станции Кикерино)


20. 1927. Внутренний вид старой избы крестьянина-бедняка. Волосовский р-он, деревня Кикерино (деревня Арбони близ станции Кикерино)


21. 1927. Изба бедняка под соломенной крышей. Волосовский р-он, деревня Кикерино (деревня Арбони близ станции Кикерино)


22. 1927. Изба бедняка. Волосовский р-он, деревня Кикерино (деревня Арбони близ станции Кикерино)


23. 1927. Изба бедняка. Волосовский р-он, деревня Кикерино (деревня Арбони близ станции Кикерино)


24. 1927. Изба бедняка. Волосовский р-он, деревня Кикерино (деревня Арбони близ станции Кикерино)

Источник: https://humus.livejournal.com/7011784.html

Метки: история, Россия, фото, этнография

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