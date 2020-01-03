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Обзор деревянных зданий по технологии Эрвина Тома

20:37. 3 января 2020 108 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Многоэтажные здания, построенные по технологии Дерево100

Недавно мы побывали в Австрии, где посетили 2 деревянных многоэтажных здания, построенных по технологии Дерево100 Эрвина Тома – Отель и Офис, а также побывали в шоуруме компании Thoma.

Как вам такие здания из дерева? Хотели бы пожить в таком деревянном отеле или работать в деревянном офисе с видом на горы?

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Сокровища Валькирии (Комплект из 7-и книг), Алексеев Сергей Трофимович

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Good Wood

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/obzor-derevyannyh-zdaniy-po-tehnologii-ervina-toma

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