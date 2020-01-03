Обзор деревянных зданий по технологии Эрвина Тома

Концептуал СМИ Многоэтажные здания, построенные по технологии Дерево100

Недавно мы побывали в Австрии, где посетили 2 деревянных многоэтажных здания, построенных по технологии Дерево100 Эрвина Тома – Отель и Офис, а также побывали в шоуруме компании Thoma.



Как вам такие здания из дерева? Хотели бы пожить в таком деревянном отеле или работать в деревянном офисе с видом на горы?



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