Обзор деревянных зданий по технологии Эрвина Тома
Многоэтажные здания, построенные по технологии Дерево100
Недавно мы побывали в Австрии, где посетили 2 деревянных многоэтажных здания, построенных по технологии Дерево100 Эрвина Тома – Отель и Офис, а также побывали в шоуруме компании Thoma.
Как вам такие здания из дерева? Хотели бы пожить в таком деревянном отеле или работать в деревянном офисе с видом на горы?
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/obzor-derevyannyh-zdaniy-po-tehnologii-ervina-toma