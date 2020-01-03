О поступке своем не жалею, вины за собой не чувствую
22:32. 3 января 2020 138 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О борьбе чекистов с беспризорностью в условиях разрухи после гражданской войны.
"Начэпидотряду.
Рапорт.
Довожу до Вашего сведения что мною вместе с Соколовой 12 и 13 числа был обследован приемник номер 3 на ул. Соборной и Заводской. Содержание приемника такое.
Общее количество детей говорят – 800 ч. Но это только цифры взятые с воздуха. Никто не знает точное количество. Нет никаких записей откуда дети, их фамилий; а прямо пускают с улицы, сажают немытыми за стол беспорядочно. Дети до моего прихода не мылись. Валялись на полу без коек. Лежали в изоляторе больные в своих испражнениях. Трупов по всем помещениям обнаружено 14 ч.
Отправила Соколову заявить в Губчека и трупы были увезены. Положение кошмарное. Вшей не оберешься, совершенно заедают истощенных детей.
Настоящее время положение мало-мало улучшается. Была комиссия. От Губкома тов. Опольский, от Наркомпроса не знаю кто, от Наробраза тов. Стензеньш и доктор Фейгель. От Боевого эпидотряда коммунистов записали меня – Сергееву. Составили Акт и послали его в Москву.
Теперь Опольский выписал два котла для готовки горячей пищи. Ставят Куб на 100 ведер для кипяченой воды. Чекисты делают детям нары и выписали посуды. Губком прислал 300 комплектов белья и 700 пар обуви. Детей начинают посещать воспитательницы, они распределены на несколько детей каждая. Завхоз новый, директор новый.
В изоляторе при кормлении детей теперь находятся дежурные. А до этого было замечено нами, что при раздаче пищи больным детям фельдшерица сливала детям только жидкость, а картофель и мясо поджаривала себе. Мы пригласили ее пройти с нами в отделение милиции, но она стала звать на помощь сторожа и побежала во двор. Там я догнала ее у забора и сказала что сейчас выстрелю, а дуло я ей шкуре в рот сунула, благодаря чему она упала в обморок.
О поступке своем не жалею, вины за собой не чувствую. Скажи она мне чего я-бы и сейчас выстрелила. Винтовку сдала Соколовой.
Начвзвода Сергеева А[нна].
13 дек. 1921 г."
ЦГАСО, ф. Р-2871, оп. 1, д. 18, л.171-171об.
https://d-clarence.livejournal.com/373693.html – цинк
С фельдшерицей обошлись весьма гуманно, хотя за обкрадывание голодающих детей могли бы и на месте шлепнуть.
Благодаря титаническому труду Дзержинского, эту ситуацию смогли переломить в масштабах страны.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5539414.html