Конфликт мать и дочь. Арина Никитина. Часть 2

Конфликт матери и дочери, причины.



Автор-сказительница – Арина Никитина

Часть 1 – https://youtu.be/88TAqiJ0K14



Что скрывает понятие и суть конфликта во взаимодействии матери и дочери. Из чего он возникает, к чему приводят последствия этого конфликта и как его разрешать.

Об этом идет речь в эфире с Ариной Никитиной – знахаре, потомственной ведуньей, преподавателем славянской культуры и носителем славянской традиции, филологом, мануальным терапевтом, хирургом.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rG6U2ogTqo4