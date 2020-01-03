Конфликт мать и дочь. Арина Никитина. Часть 1
Конфликт матери и дочери, причины.
Автор-сказительница – Арина Никитина
Часть 2 – https://youtu.be/rG6U2ogTqo4
Что скрывает понятие и суть конфликта во взаимодействии матери и дочери. Из чего он возникает, к чему приводят последствия этого конфликта и как его разрешать.
Об этом идет речь в эфире с Ариной Никитиной – знахаре, потомственной ведуньей, преподавателем славянской культуры и носителем славянской традиции, филологом, мануальным терапевтом, хирургом.
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