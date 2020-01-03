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Как открыть третий глаз. Алексей Орлов и Михаил Ять

18:09. 3 января 2020 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Где находится третий глаз у человека.

Алексей Орлов и Михаил Ять

В интернете встречается много разных практик, предназначенных для раскрытия в человеке тех или иных экстрасенсорных способностей. Много подобных предложений встречаем мы и в обычной жизни.
Но что будет, если в человеке это всё раскроется и раскроется раньше времени?
Возможно при обладании такими качествами, кроме плюсов, есть и какие-то минусы?
Как и когда лучше всё это в себе раскрывать?
Есть ли какие-то советы или предостережения по этому поводу?

Чтобы ответить на эти вопросы подробней мы решили записать эту передачу…
Что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y4UbC1QcBGI

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