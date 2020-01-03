Как можно включить и выключить мышцы у человека мгновенно. Михаил Сватковский. Часть 2

Как работают мышцы человека.



Автор-сказитель – Михаил Сватковский

Часть 1 – https://youtu.be/VnodPp6uU-c



Мышцы – это не только наш рельеф и сила, но и универсальный индикатор состояния организма человека. Зная как подключиться к этому универсальному датчику, можно протестировать большинство состояний человека – от отравления тяжелыми металлами и паразитарных инвазий до эмоционального расстройства.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IjGnwB9KK3U