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Как можно включить и выключить мышцы у человека мгновенно. Михаил Сватковский. Часть 2

14:00. 3 января 2020 74 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Как работают мышцы человека.

Автор-сказитель – Михаил Сватковский
Часть 1 – https://youtu.be/VnodPp6uU-c

Мышцы – это не только наш рельеф и сила, но и универсальный индикатор состояния организма человека. Зная как подключиться к этому универсальному датчику, можно протестировать большинство состояний человека – от отравления тяжелыми металлами и паразитарных инвазий до эмоционального расстройства.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IjGnwB9KK3U

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