Главная » Видео, Здоровье, Мировоззрение

Как можно включить и выключить мышцы у человека мгновенно. Михаил Сватковский. Часть 1

13:59. 3 января 2020 84 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Как работают мышцы человека.

Автор-сказитель – Михаил Сватковский
Часть 2 – https://youtu.be/IjGnwB9KK3U

Мышцы – это не только наш рельеф и сила, но и универсальный индикатор состояния организма человека. Зная как подключиться к этому универсальному датчику, можно протестировать большинство состояний человека – от отравления тяжелыми металлами и паразитарных инвазий до эмоционального расстройства.

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VnodPp6uU-c

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как можно включить и выключить мышцы у человека мгновенно. Михаил Сватковский. Часть 2
Как работают мышцы человека.Автор-сказитель - Михаил СватковскийЧасть 1 - ... состояния организма человека. Зная как подключиться к этому универсальному датчику, можно протестировать большинство...
Как можно включить и выключить мышцы у человека мгновенно. Михаил Сватковский. Часть 1
Как работают мышцы человека.Автор-сказитель - Михаил СватковскийЧасть 2 - ... состояния организма человека. Зная как подключиться к этому универсальному датчику, можно протестировать большинство...
Как проводят отбор в спецназ России
...Секрет в психологической готовности убить человека. Тут, конечно, есть ... и сохранение силовых качеств как можно дольше. А тебе, ... хорошо прорабатывают мелкие группы мышц и связки. Есть три...Голова. Голову включаем (а мозг на время выключаем) в ближнем ...
Как выйти из Матрицы?
...именно подавление осознанности человека, что способствует его...будете пользоваться; - выключать ненужные приборы в ..., тонусе ваших мышц. Тело не должно...вечное» Когда мы включаем телевизор мы видим ... велосипеда Вы увидели как можно избавиться от финансовой...
Знания от Na_чала. Часть1_21. Комплекс «СветЛ», позвоночник Человека и иные «чудеса в природе»
...вопросах “кто что и когда выключил и включил”. Какие “ коды “включения” и выключения...Человека определяется не формами внешней ионной структуры, а именно запасом, который можно...– совместима. 1.3. Изменение структуры мышц. Мышцы - не вечный двигатель, и потому...
Глава 6. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
...10. Нет понятия «включить» Генератор или «выключить» Генератор. О каких бы «кодах», «...главная проблема для мышц –это СЕПСИС мышцы. Сепсис мышцы образуется в связи...Известно, что сердце Человека можно заменить на искусственное. Можно произвести над ним...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)