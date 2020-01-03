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Что такое Коляда. Алексей Орлов и команда НСР

13:59. 3 января 2020 58 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Как и когда встречают Коляду.

Алексей Орлов и команда НСР

Что означает слово “Коляда”
Во что рядились, что такое “колядки” и зачем их поют.

Какие народные поверья сохранились до наших дней о Коляде, в чём суть этого праздника и что нужно делать в эти дни.
Эти и многие другие вопросы мы рассмотрим вместе с вами в живом эфире.
В передаче принимает участие Команда народного Славянского радио.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WnqAh8UcRRs

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 23955 20903
    Вячеслав 3 января 2020 в 14:14

    Коляда – Богъ Коляда. Бог, давший Родам переселившим в западные земли: Календарь (Коляды дар) и свои Мудрые Веды. Бог-Покровитель землепашцев. Чертога Ворона во Сварожьем Круге. Коляда – одно из имен Солнца, Солнце после зимнего солнцестояния. Встречают и отмечают колядками. Коляда – празднество зимнего солнцестояния (21-25 декабря), солнцеворот. Обряды праздника предназначены для настроя стихий Земли, Воды, Воздуха, Огня и Эфира, находящихся в теле человека соразмерно вибрациям стихий Природы («коло» – круг, «лад» – ладить, богиня Любви)…

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