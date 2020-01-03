Что такое Коляда. Алексей Орлов и команда НСР

Как и когда встречают Коляду.



Алексей Орлов и команда НСР



Что означает слово “Коляда”

Во что рядились, что такое “колядки” и зачем их поют.



Какие народные поверья сохранились до наших дней о Коляде, в чём суть этого праздника и что нужно делать в эти дни.

Эти и многие другие вопросы мы рассмотрим вместе с вами в живом эфире.

В передаче принимает участие Команда народного Славянского радио.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WnqAh8UcRRs