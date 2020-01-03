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225 лет разделу Польши

19:55. 3 января 2020 129 просмотров Один комментарий Опубликовал:


225 лет назад, 3 января 1795 года был завершен 3-й раздел Польши, который привел к ликвидации шляхтецкой Речи Посполитой.
В состав Российской Империи вошли территории размером более 120 тыс. квадратных километров и более чем 1,2 млн. населения.
Одно из последних, но не по значению, достижений императрицы Екатерины Великой.



«Разделы и падение Польши явились трагическим опровержением одного из «гениальных» принципов внешней политики шляхетской Речи Посполитой. Он гласил, что именно бессилие государства – основа и условие неограниченной демократии и свободы каждого его гражданина, одновременно служащее гарантией его существования… На деле вышло наоборот: именно бессилие польского государства подтолкнуло её соседей к ликвидации Польши. Главным зачинщиком разделов Польши была Пруссия, её охотно поддерживала Австрия. Обе державы опасались, что Россия, реализуя свою политику, прочно втянет всю Речь Посполитую в орбиту своего неограниченного влияния» (с) польский историк Ежи Скворонек

В итоге, Польшу поделили на троих при самом активном участии польской элиты, которая получила значительные финансовые поощрения за помощь с разделом Речи Посполитой.
В 1939 году Польша кончила не менее плачевно, но столь же заслужено. Нынешней русофобской Польше об этих уроках истории надо напоминать почаще.

С праздником раздела Польши!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5538948.html

Метки: Австрия, екатерина великая, польша, поляки, пруссия, российская империя

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5546 4176
    марина 3 января 2020 в 21:14

    “В итоге, Польшу поделили на троих при самом активном участии польской элиты, которая получила значительные финансовые поощрения за помощь с разделом Речи Посполитой.”
    П.С. элиты,элиты -всегда сволочи и враги и где они не готовы с кем-то поделить не свою для них территорию-см.Украину-пока что…

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