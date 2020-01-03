225 лет разделу Польши

С праздником раздела Польши!

225 лет назад, 3 января 1795 года был завершен 3-й раздел Польши, который привел к ликвидации шляхтецкой Речи Посполитой.В состав Российской Империи вошли территории размером более 120 тыс. квадратных километров и более чем 1,2 млн. населения.Одно из последних, но не по значению, достижений императрицы Екатерины Великой.В итоге, Польшу поделили на троих при самом активном участии польской элиты, которая получила значительные финансовые поощрения за помощь с разделом Речи Посполитой.В 1939 году Польша кончила не менее плачевно, но столь же заслужено. Нынешней русофобской Польше об этих уроках истории надо напоминать почаще.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5538948.html