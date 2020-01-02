Японский генерал требует покончить с «раем для шпионов»

Под Новый год Кодзо Ёкояма — бригадный генерал сил самообороны Японии в отставке, в прошлом заместитель начальника штаба сил самообороны, ведущий научный сотрудник японского «Центра оборонных исследований» (Defense Research Centre) выступил в японском издании JBPress c призывом как можно скорее принять законы, противодействующие шпионажу.

Такие призывы звучат в Японии давно. Особенно активна в этом правонационалистическая газета страны «Санкэй симбун», которая критикует МИД Японии за выдачу виз тем иностранцам, в основном русским, которые никакими «шпионами» не являются, а просто не нравятся редакторам этого издания, ибо занимают отличную от их позицию по так называемой «территориальной проблеме».

Сторонники ужесточения контрразведывательного режима, которые утверждают о современной Японии как о якобы «рае для шпионов», конечно же, излишне нагнетают страхи. А с другой стороны, я бы сказал — обижают японские спецслужбы, которые и так весьма бдительно следят за деятельностью иностранцев в своей стране.

Что же взволновало японского бригадного генерала? Оказывается, опасения, что приезжающие в Японию иностранные рабочие могут быть завербованы спецслужбами своих стран.

«Не секрет, что многие иностранцы прибывают к нам из недемократических и даже автократических государств. Они становятся легкой добычей разведывательных органов этих государств, которые вербуют их для проведения шпионской деятельности на основе патриотизма, любви к своей родине, а также обещаний помощи их семьям, остающимся дома», — предупреждает автор статьи.

Действительно, после принятия закона о расширении числа допускаемых в страну из-за рубежа рабочих в Японии заметно увеличивается поток приезжающих в страну иностранцев. Это, что называется, видно невооруженным глазом на улицах не только японской столицы, но и на периферии. Все больше и иностранных студентов, обучающихся в японских вузах.

Сетуя на беспечность японцев, считающих, что «абсолютное большинство иностранцев — хорошие люди», генерал не находит других доводов подозрительного отношения к иностранцам, как напоминание о фактах похищения северокорейскими службами японских молодых людей. Он пишет: «Стоит вспомнить одну-единственную проблему — насильственный захват и удержание Северной Кореей множества японцев и членов их семей. А ведь тогда, когда волна таких похищений была в разгаре (1960—1970-е годы), тоже было немало политиков и представителей творческой интеллигенции, которые не верили в происходящее». При этом не разъясняется, какое отношение факты похищений японцев агентами КНДР имеют к приезжающим в Японию иностранным рабочим. Тем более что о приеме в Японии рабочих из КНДР, естественно, и речи идти не может. Ибо эта страна рассматривается ныне японскими властями как «враг номер один».

Со знанием дела Ёкояма поясняет японцам, что «с увеличением притока в Японию иностранцев увеличивается и возможность проникновения сюда действующих или потенциальных («спящих») иностранных агентов». И продолжает контрразведывательный «ликбез»:

"В принципе, шпионы подразделяются на две категории. Первая — это кадровые сотрудники зарубежных спецслужб, которые осуществляют свою деятельность в Японии на профессиональной основе. И вторая — это привлеченные этими профессионалами к сотрудничеству простые иностранцы, выполняющие их задания. А задания могут быть как по сбору чувствительной для Японии информации, так и по направленной пропагандистской деятельности. В Японии отмечается немало случаев такой деятельности иностранцев. Есть и такие ситуации, когда окружающие замечают какие-то странности в их поведении, нестыковки в биографии и т.п. Но сейчас поделать с этим ничего нельзя. В Японии нет закона о защите против противоправной разведывательной деятельности иностранцев».

Дабы не заниматься пересказом предложений генерала по ужесточению «борьбы со шпионами», приведем их, что называется, в оригинале. По его мнению, японские власти должны безотлагательно осуществить следующую программу мер «для противодействия угрозам, связанным с противоправной шпионской деятельностью иностранцев». К таким мерам относятся:

«1) Разработка и принятие национального законодательства против такой деятельности. В настоящее время на территории Японии действуют два соответствующих закона, но оба они существуют в рамках американо-японского договора безопасности и предусматривают защиту американских военных объектов и информации на территории Японии. Однако законов, защищающих японские секреты, в нашей стране нет. Покойный бывший премьер-министр Ясухиро Накасонэ неоднократно говорил в парламенте, что «второго такого рая для шпионов, как Япония, в мире нет». И до сих пор ситуация остается неизменной. 2) Создание центрального контрразведывательного органа, в задачи которого входила бы как профилактика, так и силовые действия по защите секретов страны. В Великобритании эти функции выполняет целая служба MI5. У нас они разбросаны между Главным полицейским управлением, Токийским управлением охраны общественной безопасности и следственным управлением. Таким образом, наша система обеспечения национальной безопасности является в настоящее время несовершенной. Необходимо в кратчайшие сроки создать в стране единый мощный контрразведывательный орган. 3) Принять специальное законодательство, предусматривающее исключения в некоторых законах в связи с нуждами проведения расследований по делам о шпионаже. Известно, что при ведении разведывательной деятельности агентам и шпионам особо необходима связь. В настоящее время методы этой связи все более совершенствуются с задействованием последних достижений высоких технологий. В Японии в ноябре 2000 года был принят закон «О возможности перехвата элементов связи в случаях, имеющих отношения к расследованию уголовных преступлений». Однако в данном законе установлены очень строгие нормы для его практического применения. В связи со сложностью расследования дел о шпионаже необходимо существенное смягчение ограничений в применении этого закона к ним. И важнейшей предпосылкой к этому явился бы закон о противодействии шпионской деятельности. 4) Повышение общей бдительности населения и его контрразведывательной сознательности. Как уже говорилось, количество иностранцев, приезжающих в Японию на постоянное жительство, стремительно растет. Скорее всего, пока у нас в стране мало таких граждан, которые «с ходу» подозревают в них шпионов. Однако ясно, что не все из нас настроены так уж благодушно».

Далее генерал переходит к откровенному запугиванию японцев вездесущими иностранными шпионами, требуя от японцев «помалкивать»: «Исстари существует известная поговорка: «И у стен бывают уши». Всем нам нужно проявлять определенную осмотрительность в своих откровениях на публике».

Видимо, не имея более свежих примеров «выбалтывания» японцами государственных секретов, Ёкояма вспоминает легендарного советского разведчика Рихарда Зорге, предупреждая, что «шпионская деятельность — это не только добывание секретных документов, много секретной информации черпается из простых разговоров».

В действительности, генерал ратует за дальнейшее ужесточение уже существующего законодательства по борьбе со шпионажем. Ибо ещё в декабре 2014 года в Японии вступил в силу «Закон о сохранении определенных видов государственной тайны», предусматривающий «ужесточение ответственности за раскрытие секретной информации вплоть до тюремного заключения сроком на 10 лет». Против названного по аналогии с довоенным «Законом об опасных мыслях» нового законодательства выступили оппозиционные партии и либеральные круги Японии — в день голосования в Токио проходил 15-тысячный митинг протеста. Протестующие, среди которых видные деятели кино, литературы и науки, считают, что новый закон может быть использован в ущерб свободе слова и в зависимости от толкования может представить любое общение чиновника с прессой как государственную измену.

Важно, однако, чтобы, устраняя «рай для шпионов», японские генералы вновь не создали для японцев довоенный «ад шпиономании».

Обложка: Кругом шпионы. Иван Шилов © ИА REGNUM

Источник: https://nstarikov.ru/japonskij-general-trebuet-pokonchit-s-raem-dlja-shpionov-111943