Японский генерал требует покончить с «раем для шпионов»
Под Новый год Кодзо Ёкояма — бригадный генерал сил самообороны Японии в отставке, в прошлом заместитель начальника штаба сил самообороны, ведущий научный сотрудник японского «Центра оборонных исследований» (Defense Research Centre) выступил в японском издании JBPress c призывом как можно скорее принять законы, противодействующие шпионажу.
Такие призывы звучат в Японии давно. Особенно активна в этом правонационалистическая газета страны «Санкэй симбун», которая критикует МИД Японии за выдачу виз тем иностранцам, в основном русским, которые никакими «шпионами» не являются, а просто не нравятся редакторам этого издания, ибо занимают отличную от их позицию по так называемой «территориальной проблеме».
Сторонники ужесточения контрразведывательного режима, которые утверждают о современной Японии как о якобы «рае для шпионов», конечно же, излишне нагнетают страхи. А с другой стороны, я бы сказал — обижают японские спецслужбы, которые и так весьма бдительно следят за деятельностью иностранцев в своей стране.
Что же взволновало японского бригадного генерала? Оказывается, опасения, что приезжающие в Японию иностранные рабочие могут быть завербованы спецслужбами своих стран.
«Не секрет, что многие иностранцы прибывают к нам из недемократических и даже автократических государств. Они становятся легкой добычей разведывательных органов этих государств, которые вербуют их для проведения шпионской деятельности на основе патриотизма, любви к своей родине, а также обещаний помощи их семьям, остающимся дома», — предупреждает автор статьи.
Сетуя на беспечность японцев, считающих, что «абсолютное большинство иностранцев — хорошие люди», генерал не находит других доводов подозрительного отношения к иностранцам, как напоминание о фактах похищения северокорейскими службами японских молодых людей. Он пишет: «Стоит вспомнить одну-единственную проблему — насильственный захват и удержание Северной Кореей множества японцев и членов их семей. А ведь тогда, когда волна таких похищений была в разгаре (1960—1970-е годы), тоже было немало политиков и представителей творческой интеллигенции, которые не верили в происходящее». При этом не разъясняется, какое отношение факты похищений японцев агентами КНДР имеют к приезжающим в Японию иностранным рабочим. Тем более что о приеме в Японии рабочих из КНДР, естественно, и речи идти не может. Ибо эта страна рассматривается ныне японскими властями как «враг номер один».
Со знанием дела Ёкояма поясняет японцам, что «с увеличением притока в Японию иностранцев увеличивается и возможность проникновения сюда действующих или потенциальных («спящих») иностранных агентов». И продолжает контрразведывательный «ликбез»:
"В принципе, шпионы подразделяются на две категории. Первая — это кадровые сотрудники зарубежных спецслужб, которые осуществляют свою деятельность в Японии на профессиональной основе. И вторая — это привлеченные этими профессионалами к сотрудничеству простые иностранцы, выполняющие их задания. А задания могут быть как по сбору чувствительной для Японии информации, так и по направленной пропагандистской деятельности.В Японии отмечается немало случаев такой деятельности иностранцев. Есть и такие ситуации, когда окружающие замечают какие-то странности в их поведении, нестыковки в биографии и т.п. Но сейчас поделать с этим ничего нельзя. В Японии нет закона о защите против противоправной разведывательной деятельности иностранцев».
Дабы не заниматься пересказом предложений генерала по ужесточению «борьбы со шпионами», приведем их, что называется, в оригинале. По его мнению, японские власти должны безотлагательно осуществить следующую программу мер «для противодействия угрозам, связанным с противоправной шпионской деятельностью иностранцев». К таким мерам относятся:
«1) Разработка и принятие национального законодательства против такой деятельности. В настоящее время на территории Японии действуют два соответствующих закона, но оба они существуют в рамках американо-японского договора безопасности и предусматривают защиту американских военных объектов и информации на территории Японии. Однако законов, защищающих японские секреты, в нашей стране нет. Покойный бывший премьер-министр Ясухиро Накасонэ неоднократно говорил в парламенте, что «второго такого рая для шпионов, как Япония, в мире нет». И до сих пор ситуация остается неизменной.2) Создание центрального контрразведывательного органа, в задачи которого входила бы как профилактика, так и силовые действия по защите секретов страны. В Великобритании эти функции выполняет целая служба MI5. У нас они разбросаны между Главным полицейским управлением, Токийским управлением охраны общественной безопасности и следственным управлением. Таким образом, наша система обеспечения национальной безопасности является в настоящее время несовершенной. Необходимо в кратчайшие сроки создать в стране единый мощный контрразведывательный орган.3) Принять специальное законодательство, предусматривающее исключения в некоторых законах в связи с нуждами проведения расследований по делам о шпионаже. Известно, что при ведении разведывательной деятельности агентам и шпионам особо необходима связь. В настоящее время методы этой связи все более совершенствуются с задействованием последних достижений высоких технологий. В Японии в ноябре 2000 года был принят закон «О возможности перехвата элементов связи в случаях, имеющих отношения к расследованию уголовных преступлений». Однако в данном законе установлены очень строгие нормы для его практического применения. В связи со сложностью расследования дел о шпионаже необходимо существенное смягчение ограничений в применении этого закона к ним. И важнейшей предпосылкой к этому явился бы закон о противодействии шпионской деятельности.4) Повышение общей бдительности населения и его контрразведывательной сознательности. Как уже говорилось, количество иностранцев, приезжающих в Японию на постоянное жительство, стремительно растет. Скорее всего, пока у нас в стране мало таких граждан, которые «с ходу» подозревают в них шпионов. Однако ясно, что не все из нас настроены так уж благодушно».
Видимо, не имея более свежих примеров «выбалтывания» японцами государственных секретов, Ёкояма вспоминает легендарного советского разведчика Рихарда Зорге, предупреждая, что «шпионская деятельность — это не только добывание секретных документов, много секретной информации черпается из простых разговоров».
В действительности, генерал ратует за дальнейшее ужесточение уже существующего законодательства по борьбе со шпионажем. Ибо ещё в декабре 2014 года в Японии вступил в силу «Закон о сохранении определенных видов государственной тайны», предусматривающий «ужесточение ответственности за раскрытие секретной информации вплоть до тюремного заключения сроком на 10 лет». Против названного по аналогии с довоенным «Законом об опасных мыслях» нового законодательства выступили оппозиционные партии и либеральные круги Японии — в день голосования в Токио проходил 15-тысячный митинг протеста. Протестующие, среди которых видные деятели кино, литературы и науки, считают, что новый закон может быть использован в ущерб свободе слова и в зависимости от толкования может представить любое общение чиновника с прессой как государственную измену.
Важно, однако, чтобы, устраняя «рай для шпионов», японские генералы вновь не создали для японцев довоенный «ад шпиономании».
Обложка: Кругом шпионы. Иван Шилов © ИА REGNUM
Источник: https://nstarikov.ru/japonskij-general-trebuet-pokonchit-s-raem-dlja-shpionov-111943