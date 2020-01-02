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Январские праздники славян. Всеславъ Глоба

12:33. 2 января 2020 77 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Запись передачи от 3 января 2017 года “Январские праздники славян” с Всеславом Глобой.

Зимние праздники идут своим чередом и каждый из них по-своему важен.
В передаче Всеслав поделился своими мыслями по поводу предназначения и способах проведения праздников в разных славянских традициях.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=U3XT26Nldo0

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