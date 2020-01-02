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„Время”. Эфир 08.01.1991

21:56. 2 января 2020 30 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Программа „Время” от января 1991 года – года развала СССР. На примере Литвы показано, как разрушали Союз. Повысили в несколько раз цены на основные продукты питания. Народ крайне недоволен.

А тут репортаж о помощи неимущим. Мол, на Западе такие механизмы перераспределения богатства давно отработаны и действуют замечательно. И вдогонку – ещё один репортажик с Казахстана о взимании невыплаченных предприятиями налогов – всё как в цивилизованном (т.е. западном) мире.

Что после такой ежедневной пропаганды должен думать рядовой литовец? Всё просто: отделимся от СССР и будем жить как у… Европы за пазухой.

Отделились. Привели законодательство в соответствие с „международными нормами” (кои также были упомянуты в предлагаемом выпуске).

Вот только в 1991 году население Литвы составляло 3 миллиона 700 тысяч человек, а к недавно ушедшему 2019 году – ровно на 25% меньше, т.е. 2 миллиона 794 тысячи.

Тут, как говорится, комментарии излишни…

P.S. Обратите внимание, как уже в разгар перестройки деградировало дикторское искусство.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4819075.html

Метки: Запад, история, литва, ссср

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