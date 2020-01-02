Военные таланты Тухачевского. Прудникова – Нерсесов

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Тухачевский травил крестьян газами
Во время подавления антоновского восстания на Тамбовщине в 1921г. Тухачевский широко применял боевые отравляющие вещества против мирных жителей, что повлекло за собой многочисленные жертвы.
Примеры использования
«Мы никогда не узнаем, сколько людей погибло от химических снарядов, выпущенных по острову на озере вблизи селения Кипец и во многих других местах. И сколько среди них было женщин и детей. Раз Тухачевский опасался, что во время обстрела мятежников химическими снарядами может пострадать скот, значит, повстанцы укрывались в лесах со своими коровами, овцами. За животными кто-то должен был ухаживать, следовательно, хотя бы часть «бандитов» укрывалась от карателей вместе с семьями, которые тоже стали жертвами «газовой зачистки» по Тухачевскому. По крайней мере в одном следует признать абсолютный приоритет «красного маршала» в мировой военной науке: он впервые в истории применил боевые отравляющие вещества против безоружного мирного населения»1).
«В начале двадцатых командарм Тухачевский травил газами тамбовских крестьян, недовольных «продразверсткой». Газеты писали о тысяче отравленных»2).
«…в этой беспощадной войне со своим народом впервые взошла звезда «выдающегося советского маршала» Тухачевского, который прославился тем, что тысячами крестьян газами травил. Даже фашисты в годы Великой Отечественной до этого не додумались. Не будет лишним напомнить и то, что одной из решающих причин Тамбовского восстания (помимо людоедской продразверстки) было установление Троцким (Лейбой Бронштейном) в городе Козлове памятника Иуде»3).