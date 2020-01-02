Вера и неверие.
Кришна сидел в своем доме за столом. Его царица Ракмини подавала ему пищу. Вдруг Кришна отодвинул от себя блюдо, вскочил и побежал через сад на улицу. Ракмини заволновалась и выбежала за ним. На полпути она увидела Кришну, который возвращался в дом.
Войдя в дом, он сел за стол и, как ни в чем не бывало, продолжил трапезу. Ракмини взволнованно спросила его:
- Что случилось? Почему ты так неожиданно прервал обед и выбежал на улицу?
Кришна ответил:
- Я почувствовал, что один из моих учеников нуждается в помощи, все его существо притягивало меня. Жители деревни остановили его, бросали в него камни и оскорбляли. Он же стоял беззащитный и молился.
Ракмини удивленно спросила:
- Почему же ты вернулся с полдороги и не пришел ему на помощь?
Кришна ответил:
- Сначала, когда он стоял беззащитным перед людьми, которые ему угрожали, все Бытие встало на его защиту, но когда он не выдержал и поднял камень в свою защиту, я понял, что он решил полагаться на свои силы.
Источник: https://pritchi.in/pritchi-vedicheskie/pritchi-vedicheskie-page9.php
У этих индийских “просветленцев” выше половых центров с трудом что-то поднимается. Каждые 20 минут изнасилование, йогу покушать человеческой мертвичинки-за нефик делать, за ритуальными предметами из костей соплеменников-в очередь.
Там происходит активное заТВАРивание, представлящее собой замену нормального человеческого метаболического цикла, при котором преобладает реакция расщепления гликогена до глюкозы и глюкозо-6-фосфата, на цикл с повышенным удельным весом пентозофосфатного пути (метаболизм падальщика). Внешним признаком чего является посинение кожных покровов.
Познавательно. Натурно, или читали? И как относится к сути написанного в посте?
Психология вождизма, паразитизма, эгоцентризма, стадности и стайности, селекционирования себе подобных и т.д., и т.п. ведет корни именно отсюда. На массовом культивировании этих качеств и основаны планы “нового мирового порядка”.