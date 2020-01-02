Вера и неверие.

Кришна сидел в своем доме за столом. Его царица Ракмини подавала ему пищу. Вдруг Кришна отодвинул от себя блюдо, вскочил и побежал через сад на улицу. Ракмини заволновалась и выбежала за ним. На полпути она увидела Кришну, который возвращался в дом.

Войдя в дом, он сел за стол и, как ни в чем не бывало, продолжил трапезу. Ракмини взволнованно спросила его:

- Что случилось? Почему ты так неожиданно прервал обед и выбежал на улицу?

Кришна ответил:

- Я почувствовал, что один из моих учеников нуждается в помощи, все его существо притягивало меня. Жители деревни остановили его, бросали в него камни и оскорбляли. Он же стоял беззащитный и молился.

Ракмини удивленно спросила:

- Почему же ты вернулся с полдороги и не пришел ему на помощь?

Кришна ответил:

- Сначала, когда он стоял беззащитным перед людьми, которые ему угрожали, все Бытие встало на его защиту, но когда он не выдержал и поднял камень в свою защиту, я понял, что он решил полагаться на свои силы.

Источник: https://pritchi.in/pritchi-vedicheskie/pritchi-vedicheskie-page9.php