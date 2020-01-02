Сводки от ополчения Новороссии 02 января 2020

На Донбассе 1 января в оккупированном Золотом погиб военный ВСУ Юрий Сергеев с позывным «Гудвин». Об этом сообщила жена погибшего бойца Лилия Сергеева-Старостина.

«Уважаемые друзья, мой муж Юрий Сергеев сегодня в 14:00 умер», — написала она на своей странице в соцсети.

В свою очередь, офицер ВСУ Анатолий Штефан отметил, что потеря была небоевой.

«Небоевая потеря. Жаль, но он сам», — сообщил Штефан, не уточнив причину смерти оккупанта.

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