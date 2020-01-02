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Сводки от ополчения Новороссии 02 января 2020

19:02. 2 января 2020 71 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Украинский каратель самоуничтожился на Донбассе (ФОТО)

Украинский каратель самоуничтожился на Донбассе (ФОТО) | Русская весна

На Донбассе 1 января в оккупированном Золотом погиб военный ВСУ Юрий Сергеев с позывным «Гудвин». Об этом сообщила жена погибшего бойца Лилия Сергеева-Старостина.

«Уважаемые друзья, мой муж Юрий Сергеев сегодня в 14:00 умер», — написала она на своей странице в соцсети.

В свою очередь, офицер ВСУ Анатолий Штефан отметил, что потеря была небоевой.

«Небоевая потеря. Жаль, но он сам», — сообщил Штефан, не уточнив причину смерти оккупанта.

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Украинский каратель самоуничтожился на Донбассе (ФОТО) | Русская весна

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На полигоне ВСУ вспыхнул пожар, есть пострадавшие

На полигоне ВСУ вспыхнул пожар, есть пострадавшие | Русская весна

В Николаевской области на военном полигоне ВСУ «Широкий Лан» произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

«31 декабря 2019 года около 05:30 на территории палаточного городка 235 межвидового центра подготовки военных частей и подразделений вспыхнула палатка, из-за порыва ветра огонь перекинулся на две других. В результате этого сгорело три палатки», — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что из-за пожара пострадал один военнослужащий — он получил ожоги и сейчас находится в госпитале в удовлетворительном состоянии.

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Потери сторон на Донбассе за 2019-й год



Официальные потери на Донбассе за 2019-й год по данным воюющих сторон:

По данным ДНР:

1. ВСУ потеряли за год 350 убитыми и 800+ ранеными.
2. Армия ДНР потеряла за год 157 убитыми и неназванное число раненными.

По данным ЛНР:

1. ВСУ потеряли за год 290 убитыми и 600+ ранеными, а также 815 дезертиров.
2. Армия ЛНР потеряла за год…..???? (не нашел официальной цифры).

По данным ВСУ:

1. ЛНР и ДНР потеряли за год 619 убитыми и 939 ранеными.
2. ВСУ потеряли 97 убитыми и 577 ранеными.

Потери гражданских лиц:

1. По данным ООН – 25 убитых и 130 раненых.
2. По данным ОБСЕ – 18 убитых и 127 раненых.

Как не трудно догадаться по кардинальному расхождению цифр потерь среди военных, реальные данные могут существенно отличаться от официальных.
Стоит отметить, что погибшие с обеих сторон были и в новогоднюю ночь и 2020-й уже начал свой список потерь.

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«Артиллеристы, Гитлер дал приказ»: ВСУ на Донбассе тайно получили преступное задание

«Артиллеристы, Гитлер дал приказ»: ВСУ на Донбассе тайно получили преступное задание | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Украинские оккупационные войска продолжают брать пример со своих кумиров — гитлеровских убийц.

Командование ВСУ продолжает размещать запрещенную технику в населенных пунктах на подконтрольной территории, находящихся вблизи линии боевого соприкосновения. Так, в населенном пункте Луганское выявлены два БМП и зенитная установка из состава 59-й бригады ВСУ, размещенные на участках жилых домовладений. 

По данным нашей разведки, установлено, что командиру 59-й бригады Шаповалову поставлена задача на проведение провокационных обстрелов территории Республики для провоцирования на открытие ответного огня подразделениями Народной милиции ЛНР с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня.

Для фиксирования так называемых постановочных обстрелов в зоне ответственности бригады прибыла съёмочная группа украинского телевизионного канала «1+1».

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Среди командного состава ВСУ возросло количество случаев употребления спиртных напитков при исполнении служебных обязанностей.

Так, 30 декабря в подразделения 46 бригады для проверки соединения на предмет готовности к проведению новогодних праздников прибыла комиссия офицеров штаба «ООС», члены которой находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По приказу командира бригады Котенко военнослужащие из состава комиссии на территорию штаба бригады допущены не были и задержаны представителями военной службы правопорядка. По данному факту командующий «ООС» генерал Кравченко назначил служебное разбирательство.

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“Беркут” на евромайдане: Свидетельство Аброськина



Освобожденный в ходе недавнего обмена между ЛДНР и Украиной сотрудник "Беркута" Павел Аброськин свидетельствует о событиях во время расстрела евромайдана, а также о том, как сотрудников "Беркута" сделали стрелочниками.



Плюс фактические подробности со стороны ЛДНР по обмену, включая вопрос "отказников", которые меняться отказались.



Плюс чудесные откровения украинских нацистов в стиле "Нужно было стрелять по вождям".



 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: компиляция

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