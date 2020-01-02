Сводки от ополчения Новороссии 02 января 2020
- 18:31 Украинский каратель самоуничтожился на Донбассе (ФОТО).
- 17:15 На полигоне ВСУ вспыхнул пожар, есть пострадавшие.
- 17:09 Потери сторон на Донбассе за 2019-й год.
- 16:48 Доброволец из РФ после пыток в “Айдаре”: “Жалел, что не было гранаты, убить себя и их”.
- 05:45 «Артиллеристы, Гитлер дал приказ»: ВСУ на Донбассе тайно получили преступное задание.
- 02:08 “Беркут” на евромайдане: Свидетельство Аброськина.
Украинский каратель самоуничтожился на Донбассе (ФОТО)
На Донбассе 1 января в оккупированном Золотом погиб военный ВСУ Юрий Сергеев с позывным «Гудвин». Об этом сообщила жена погибшего бойца Лилия Сергеева-Старостина.
«Уважаемые друзья, мой муж Юрий Сергеев сегодня в 14:00 умер», — написала она на своей странице в соцсети.
В свою очередь, офицер ВСУ Анатолий Штефан отметил, что потеря была небоевой.
«Небоевая потеря. Жаль, но он сам», — сообщил Штефан, не уточнив причину смерти оккупанта.
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На полигоне ВСУ вспыхнул пожар, есть пострадавшие
В Николаевской области на военном полигоне ВСУ «Широкий Лан» произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.
«31 декабря 2019 года около 05:30 на территории палаточного городка 235 межвидового центра подготовки военных частей и подразделений вспыхнула палатка, из-за порыва ветра огонь перекинулся на две других. В результате этого сгорело три палатки», — говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили, что из-за пожара пострадал один военнослужащий — он получил ожоги и сейчас находится в госпитале в удовлетворительном состоянии.
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Потери сторон на Донбассе за 2019-й год
Официальные потери на Донбассе за 2019-й год по данным воюющих сторон:
По данным ДНР:
1. ВСУ потеряли за год 350 убитыми и 800+ ранеными.
2. Армия ДНР потеряла за год 157 убитыми и неназванное число раненными.
По данным ЛНР:
1. ВСУ потеряли за год 290 убитыми и 600+ ранеными, а также 815 дезертиров.
2. Армия ЛНР потеряла за год…..???? (не нашел официальной цифры).
По данным ВСУ:
1. ЛНР и ДНР потеряли за год 619 убитыми и 939 ранеными.
2. ВСУ потеряли 97 убитыми и 577 ранеными.
Потери гражданских лиц:
1. По данным ООН – 25 убитых и 130 раненых.
2. По данным ОБСЕ – 18 убитых и 127 раненых.
Как не трудно догадаться по кардинальному расхождению цифр потерь среди военных, реальные данные могут существенно отличаться от официальных.
Стоит отметить, что погибшие с обеих сторон были и в новогоднюю ночь и 2020-й уже начал свой список потерь.
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Доброволец из РФ после пыток в “Айдаре”: “Жалел, что не было гранаты, убить себя и их”
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«Артиллеристы, Гитлер дал приказ»: ВСУ на Донбассе тайно получили преступное задание
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Украинские оккупационные войска продолжают брать пример со своих кумиров — гитлеровских убийц.
Командование ВСУ продолжает размещать запрещенную технику в населенных пунктах на подконтрольной территории, находящихся вблизи линии боевого соприкосновения. Так, в населенном пункте Луганское выявлены два БМП и зенитная установка из состава 59-й бригады ВСУ, размещенные на участках жилых домовладений.
По данным нашей разведки, установлено, что командиру 59-й бригады Шаповалову поставлена задача на проведение провокационных обстрелов территории Республики для провоцирования на открытие ответного огня подразделениями Народной милиции ЛНР с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня.
Для фиксирования так называемых постановочных обстрелов в зоне ответственности бригады прибыла съёмочная группа украинского телевизионного канала «1+1».
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Среди командного состава ВСУ возросло количество случаев употребления спиртных напитков при исполнении служебных обязанностей.
Так, 30 декабря в подразделения 46 бригады для проверки соединения на предмет готовности к проведению новогодних праздников прибыла комиссия офицеров штаба «ООС», члены которой находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
По приказу командира бригады Котенко военнослужащие из состава комиссии на территорию штаба бригады допущены не были и задержаны представителями военной службы правопорядка. По данному факту командующий «ООС» генерал Кравченко назначил служебное разбирательство.
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“Беркут” на евромайдане: Свидетельство Аброськина
Освобожденный в ходе недавнего обмена между ЛДНР и Украиной сотрудник "Беркута" Павел Аброськин свидетельствует о событиях во время расстрела евромайдана, а также о том, как сотрудников "Беркута" сделали стрелочниками.
Плюс фактические подробности со стороны ЛДНР по обмену, включая вопрос "отказников", которые меняться отказались.
Плюс чудесные откровения украинских нацистов в стиле "Нужно было стрелять по вождям".
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