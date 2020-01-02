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Сказ о спасенном Соколе. Александр Волков

12:33. 2 января 2020 75 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

На Народном Славянском радио звучит статья Александра Соколова “Сказ о спасенном Соколе”.

“Шел по дороге усталый и безсмысленный богатырь (он так о себе думал последнее время), едва переставляя ноги. Шел к Вещему Лесу, посидеть там, на заветном пеньке, подумать. Как давно его богатырская востребованность упала ниже некуда. Его соотечественники, ради которых он берег в своем сердце дух их Рода – Правды, одурманенные красивыми картинками, ринулись в поток приукрашенной лжи и безконечого потреблядства, превращаясь в придатки своих же вещей.”

Ссылка на статью – https://slavradio.org/public/skaz-o-s…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7rZFrQLBs_A

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