Сказ о спасенном Соколе. Александр Волков

На Народном Славянском радио звучит статья Александра Соколова “Сказ о спасенном Соколе”.



“Шел по дороге усталый и безсмысленный богатырь (он так о себе думал последнее время), едва переставляя ноги. Шел к Вещему Лесу, посидеть там, на заветном пеньке, подумать. Как давно его богатырская востребованность упала ниже некуда. Его соотечественники, ради которых он берег в своем сердце дух их Рода – Правды, одурманенные красивыми картинками, ринулись в поток приукрашенной лжи и безконечого потреблядства, превращаясь в придатки своих же вещей.”



Ссылка на статью – https://slavradio.org/public/skaz-o-s…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7rZFrQLBs_A