Продавец сандала. Притча.

Правитель Индии был при смерти. Какая-то неизвестная болезнь подкосила его в расцвете сил. Ни один приглашённый врач не мог его вылечить. Правитель в отчаянии позвал к себе первого министра и сказал ему:

— Я дал распоряжение, что через три часа после моей смерти тебе отрубят голову. Поэтому, если тебе дорога жизнь, иди и ищи способ вылечить меня.

Министр ушёл, совершенно не понимая, как ему вылечить царя и спасти свою жизнь. Когда он брёл по улице, один старик, увидев его поникшее лицо, остановил его:

— Я вижу, что ты в беде, — сказал он.

— Да, в беде… — вздохнул министр.

— Пойди на базар и найди продавца сандала. Он поможет тебе. Да смотри, денег не жалей…

Министр бегом помчался на базар. Нашёл лавку продавца сандала и зашёл в неё. За прилавком стоял продавец. Он был очень грустный. Министр, чтобы завязать разговор, спросил его:

— Ну как идёт торговля?

— Плохо, — ответил продавец. — Никто ничего не покупает. А мне нужно кормить двоих детей, покупать жене новые наряды, платить налоги… — и он тяжело вздохнул.

Министр постоял ещё немного в недоумении, как продавец сандала поможет ему спасти царя, пожелал продавцу удачи в торговле и собрался уходить. И тут он услышал, как продавец, вздохнув ещё раз, себе под нос пробурчал:

— Вот если бы умер наш правитель, тогда все жители города пришли бы ко мне за сандаловыми палочками, чтобы положить их в погребальный костёр…

И тут министра осенило. Он повернулся к продавцу и сказал:

— Я покупаю весь товар в твоей лавке! И я даю тебе ещё тысячу монет при условии, что ты никогда больше не будешь торговать сандалом.

Когда министр вернулся во дворец, его встретили придворные с отличной новостью о чудесном выздоровлении царя.

Источник: https://pritchi.ru/post_18137#p18137