Продавец сандала. Притча.
Правитель Индии был при смерти. Какая-то неизвестная болезнь подкосила его в расцвете сил. Ни один приглашённый врач не мог его вылечить. Правитель в отчаянии позвал к себе первого министра и сказал ему:
— Я дал распоряжение, что через три часа после моей смерти тебе отрубят голову. Поэтому, если тебе дорога жизнь, иди и ищи способ вылечить меня.
Министр ушёл, совершенно не понимая, как ему вылечить царя и спасти свою жизнь. Когда он брёл по улице, один старик, увидев его поникшее лицо, остановил его:
— Я вижу, что ты в беде, — сказал он.
— Да, в беде… — вздохнул министр.
— Пойди на базар и найди продавца сандала. Он поможет тебе. Да смотри, денег не жалей…
Министр бегом помчался на базар. Нашёл лавку продавца сандала и зашёл в неё. За прилавком стоял продавец. Он был очень грустный. Министр, чтобы завязать разговор, спросил его:
— Ну как идёт торговля?
— Плохо, — ответил продавец. — Никто ничего не покупает. А мне нужно кормить двоих детей, покупать жене новые наряды, платить налоги… — и он тяжело вздохнул.
Министр постоял ещё немного в недоумении, как продавец сандала поможет ему спасти царя, пожелал продавцу удачи в торговле и собрался уходить. И тут он услышал, как продавец, вздохнув ещё раз, себе под нос пробурчал:
— Вот если бы умер наш правитель, тогда все жители города пришли бы ко мне за сандаловыми палочками, чтобы положить их в погребальный костёр…
И тут министра осенило. Он повернулся к продавцу и сказал:
— Я покупаю весь товар в твоей лавке! И я даю тебе ещё тысячу монет при условии, что ты никогда больше не будешь торговать сандалом.
Когда министр вернулся во дворец, его встретили придворные с отличной новостью о чудесном выздоровлении царя.
Источник: https://pritchi.ru/post_18137#p18137
Притча будет понятна не всем. Так и должно быть.
Одно искреннее желание на уровне выживания рода, способно перевернуть мир. Желание исходит из жажды сохранить своих детей и своё провозвестие, и является первоосновой, как нам говорят инстинктов, но на самом деле это желание является первоосновой развития Вселенной. Против Бога нет приёма. Остальные обречены на вымирание.
Для этого и разрушают последние 180 лет семью, как основу и источник реальных эмоциональных и альтруистических , деятельных страстей, способных влиять на власть своими эманациями, особенно в последние 160 лет, когда человечество созрело связывать свои радости и страдания с существующей властью, разрушая её, в случае с неверным правлением в ущерб народу. Население умнеет и консолидируется в своих требованиях и правители ,не соответствующие искренним пожелания народа, получают неизбежный удар кармы, которая бьёт по поколениям. Ели кто-то думает что это преувеличение, гипербола, пусть проанализирует судьбы правителей и их детей, а в конечном случае и их родов.
Ну а старик, посоветовавший министру обратиться к продавцу сандала, который своим товаром обеспечивал ритуал захоронения умерших, и тем самым фактически являлся мерилом достатка населения страны, прекрасно понимал взаимосвязь духовного и материального и появился в нужное время и в нужном месте ,когда его слова могли быть услышаны и восприняты во всей полноте. Это и есть мудрец к словам которого прислушиваются правители в смутные времена.
Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Григорий Распутин – это те кто стоял на перепутье дорог судьбы России, и кого услышали или нет правители России. Соотвестственно был и результат.
Почти. Но тут речь и немного о другом. О том, что порочный круг можно разорвать иным путем. Притча недосказана. Сандаловые палочки – дань обета после смерти. Город – в котором был правитель. Отсутствие палочек – риск не оказать уважение Правителю. Значит правитель должен был жить, чего ему и желали все горожане. И перестал желать смерти продавец сандала. В итоге и правитель жив, и продавец сандала счастлив, счастливы и горожане, не узнавшие скорби по Правителю.
А мне нравится мужской аромат сандала. Я его смешивал с не помню чем.
Правитель выжил и все были счастливы.
“Остальные обречены на вымирание”… Не подскажешь ли, с какой такой радости счастливчики обрекаются на продолжение существования в раю на планете Земля?
Ни одно уважающее себя животное не плодится в неволе.
Песцов и лис, которых содержат в микроклетях, насильственно осеменяют.
Продвинутые самки загрызают своих детенышей сразу после рождения, избавляя их тем самым от существования обездвиженными в пыточных клетках
и от пыточной смерти на электрическом стуле и снятия шкуры с ещё живого тела.
Всё ради того, чтобы какие-то бл…ди напялили на себя их шкуры, не дожидаясь, когда им будет дана своя собственная такая шкура.
У двуногих пока ещё есть свобода выбора плодить или не плодить.
Так с какой радости?