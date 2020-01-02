Осужденные получили от Соболь и Навального открытки вместо помощи

Политолог и публицист Анатолий Вассерман в беседе с iReactor объяснил, почему лидеры так называемой «оппозиции» Алексей Навальный и Любовь Соболь предпочитают откупаться от осужденных за организованные ими акции протеста открытками.

В одном из старых рассказов, что я прочитал полвека назад, было сказано: «Царь Полевиан не был бы так богат, если бы платил за то, что может взять даром». Тут для товарищей из разнообразных профессиональных протестных структур это правило вполне работает. Они берут даром и поэтому богаты. Уже не помню, сколько потратил на прогулки по курортам Навальный в этом году, но помню, что эта сумма в сотни раз превышает все, что он обещал своим подельникам. То есть если бы он действительно им платил обещанное, то, естественно, по курортам шастать бы не мог, — считает Вассерман.

Собеседник издания напомнил, что для Навального гораздо важнее личные потребности — оплатить дочке нужды в американском вузе, путешествия.

Обманывать они будут и при этом безудержно. В политике распространено правило: пока трюк окупается, его будут повторять. Что касается подельников Навального, они и подавно готовы воспроизводить все придуманное их вожаком, — уверен эксперт.

Вассерман отметил, что тех, кто повелся на рассказы организаторов митингов, нужно лишь пожалеть.

Отдельно отмечу про Европейский суд по правам человека. Этот самый суд присуждает за необоснованное преследование и нарушение закона очень большие суммы. Такие большие, что у многих от этих чисел мозги зашкаливают, но нужно понимать ряд вещей. Во-первых, эти компенсации присуждаются за неправомерные действия правоохранителей, а те в России давным-давно научились действовать правомерно. Сама по себе тяжба судейская требует больших вложений. Если вы выигрываете тяжбу, то вам, как правило, возмещаются издержки, но ведь и выиграть надо, а процессы такого рода занимают многие месяцы и годы, а гонорары американских юристов начинаются от 100 долларов в час. Стоит ли говорить, что европейские адвокаты ненамного дешевле. Вложения большие, а вероятность того, что они окупятся, не так уж велика. Поэтому те же Навальный, Соболь и прочие «звери» не вкладываются в такие затраты с непредсказуемым результатом, предпочитая деньги, собранные в помощь уличным хулиганом, тратить лишь на себя, — заключил Вассерман.

Источник: https://vassermans.ru/com/osuzhdennye-poluchili-ot-sobol-i-navalnogo-otkrytki-vmesto-pomoshhi/