Новости Украины и Новороссии 02 января 2020

Известный украинский юрист, экс-советник и замглавы администрации президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов с сарказмом рассказал о новой «трагедии с расследованием» убийств на Майдане и предложил собрать, наконец, имена всех «хероев» в одной медкарте психбольницы.

«Друзья, тут трагедия с расследованием революции. Адвокат так называемых героев Майдана, участников массовых беспорядков и организаторов убийств сотрудников милиции Закревская, незаметно проживающая с бывшим главным следователем Майдана Горбатюком, потребовала от Офиса Генерального прокурора (ГПУ) назначить на руководящие должности в прокуратуре трёх аффилированных с ней и её сожителем Горбатюком лиц.

Кроме того, скандальная защитница „героев Майдана” потребовала от Офиса прокурора не назначать одного из не подходящих ей прокуроров на должность начальника одного из отделов прокуратуры.

В этом же обращении фигурантша потребовала также вернуть полный состав группы прокуроров в уголовном производстве по экс-«беркутовцам».

А кроме этого, потребовала отстранить от участия в уголовных процессах по делам Майдана и перевести из Департамента процессуального руководства ещё трёх прокуроров.

И также в этом же требовании потребовала освободить от должности руководителя департамента процессуального руководства делами Майдана.

А ранее, до этого, она объявляла голодовку, которую хоть никто и не смог подтвердить, но потребовала принять удобную ей и её героям поправку в закон о Госбюро расследований (ГБР).

А сразу после требования о поправке требовала перевести всех следователей и своего уволенного сожителя Горбатюка из ГПУ в ГБР, чтобы удобнее было осваивать гранты за расследование своих героев.

Друзья, нет у вас ощущения, что пора подавать иск к психиатрической больнице и объединять в одной медицинской картотеке адвоката „героев” с её сожителем Горбатюком и героями Майдана Черновол и Парубием?

На всякий случай все герои революции должны числиться в одной медкарте», — предлагает разумное решение Портнов в своём Telegram-канале.

Справка РВ

1 января адвокат семей «небесной сотни» Евгения Закревская на своей странице в соцсети объявила, что в последний день 2019 года общественная организация «Семья Героев Небесной Сотни» обратилась в Генпрокуратуру Украины и комиссию по утверждению на административные должности «с требованиями и просьбами» заменить состав прокуроров по делу экс-бойцов спецподразделения «Беркут», которых обвиняют в убийствах на Майдане, после освобождения пятерых экс-«беркутовцев» в рамках обмена с Республиками Донбасса.

Закревская возмущается, что в дополнение к освобождению обвиняемых «беркутовцев» при рассмотрении ходатайства в апелляционном суде якобы «было полностью потеряно обвинение».

Она уточнила, что 2 января в Генпрокуратуре должны проходить собеседования на утверждение в админдолжностях «новых-старых прокуроров».

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