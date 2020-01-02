Новости Украины и Новороссии 02 января 2020
- 13:16 Выплата пенсий жителям Донбасса невозможна, — вице-премьер Украины.
- 12:22 «Плевок в душу миллионам людей», — глава Крыма о «шабаше нацистов» на Украине.
- 10:31 Новогоднее обращение Голобородько.
- 10:27 Азаров: Зачем на Украине ликвидировали мажоритарную систему.
- 09:41 Пора собрать имена всех «хероев майдана» в одной медкарте психбольницы: на Украине озвучено разумное предложение.
- 09:12 Мы не в восторге от контракта с «Газпромом», — глава «Нафтогаза» (ВИДЕО).
- 07:33 Колоссальные убытки: российский газ пошёл в Европу в обход Украины.
- 01:00 «Методички ФСБ»: Подозреваемый в убийстве Шеремета обратился к Зеленскому и Авакову.
- 00:08 Трамп упрекнул Меркель и Макрона за Украину.
- Вчера 22:07 Факельное шествие нацистов в Киеве.
- Вчера 19:53 Мама, вызывай экстрадицию и поллюцию.
Выплата пенсий жителям Донбасса невозможна, — вице-премьер Украины
Выплата пенсий жителям «неподконтрольных Украине территорий Донбасса» в текущих условиях невозможна.
Циничное заявление на этот счёт позволил себе украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
«Для ЕС выплата пенсий на оккупированной территории — это правозащитный вопрос, это очень важный нюанс. Они не могут не настаивать на том, что это нужно делать, но они так же понимают, что одно дело хотеть что-то сделать, а другое — это иметь техническую возможность и возможность в плане безопасности.
Сейчас, в нынешней реальности, таких возможностей нет», — утверждает Кулеба в интервью одному из украинских СМИ.
Он добавил, что вопрос выплаты пенсий в «неподконтрольных украинскому правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (территории ДНР и ЛНР — прим. РВ) может быть решен только в контексте их «деоккупации», заявив, что на данный момент существует «механизм получения пенсий, который требует выезда получателей на подконтрольную правительству Украины территорию».
«Решение этой проблемы непосредственно завязано на процесс деоккупации. Будет там Пенсионный фонд (Украины — прим. РВ), будут работать платежные системы — можно будет двигаться дальше», — рисует умозрительные конструкции вице-премьер «незалежной».
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«Плевок в душу миллионам людей», — глава Крыма о «шабаше нацистов» на Украине
Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал «шабашем» и оскорблением памяти миллионов жертв нацизма факельный марш любителей Бандеры, приуроченный ко дню его рождения, который по новой украинской традиции прошёл в Киеве 1 января.
Своим мнением о происходщем руководитель республики поделился на своей странице в соцсети.
«На Украине снова новогодние факельные шествия нацистов. Это очередной плевок в душу миллионам людей, очередное оскорбление памяти миллионов жертв нацизма.
Если соседняя страна, как говорят ее руководители, и движется в Европу, то это Европа, а точнее, Германия, тридцатых годов прошлого века.
Крымчане, глядя на этот шабаш, благодарят Бога, что не имеют ничего общего со страной, в которой нацистские палачи и их духовные наследники являются национальными героями.
Бандеровщина — проклятие Украины, главный фактор деградации и разрушения страны, идейное „топливо” гражданской войны. Это идеология, которая сочетает в себе звериную жестокость и хуторскую ограниченность, раздутое самомнение и холопство.
Для большей части Украины она чужда и отвратительна, это „вирус”, который создан искусственно и занесен извне.
Невозможно построить государство на таком гнилом фундаменте», — подчеркнул Аксёнов.
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Новогоднее обращение Голобородько
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Азаров: Зачем на Украине ликвидировали мажоритарную систему
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Пора собрать имена всех «хероев майдана» в одной медкарте психбольницы: на Украине озвучено разумное предложение
Известный украинский юрист, экс-советник и замглавы администрации президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов с сарказмом рассказал о новой «трагедии с расследованием» убийств на Майдане и предложил собрать, наконец, имена всех «хероев» в одной медкарте психбольницы.
«Друзья, тут трагедия с расследованием революции. Адвокат так называемых героев Майдана, участников массовых беспорядков и организаторов убийств сотрудников милиции Закревская, незаметно проживающая с бывшим главным следователем Майдана Горбатюком, потребовала от Офиса Генерального прокурора (ГПУ) назначить на руководящие должности в прокуратуре трёх аффилированных с ней и её сожителем Горбатюком лиц.
Кроме того, скандальная защитница „героев Майдана” потребовала от Офиса прокурора не назначать одного из не подходящих ей прокуроров на должность начальника одного из отделов прокуратуры.
В этом же обращении фигурантша потребовала также вернуть полный состав группы прокуроров в уголовном производстве по экс-«беркутовцам».
А кроме этого, потребовала отстранить от участия в уголовных процессах по делам Майдана и перевести из Департамента процессуального руководства ещё трёх прокуроров.
И также в этом же требовании потребовала освободить от должности руководителя департамента процессуального руководства делами Майдана.
А ранее, до этого, она объявляла голодовку, которую хоть никто и не смог подтвердить, но потребовала принять удобную ей и её героям поправку в закон о Госбюро расследований (ГБР).
А сразу после требования о поправке требовала перевести всех следователей и своего уволенного сожителя Горбатюка из ГПУ в ГБР, чтобы удобнее было осваивать гранты за расследование своих героев.
Друзья, нет у вас ощущения, что пора подавать иск к психиатрической больнице и объединять в одной медицинской картотеке адвоката „героев” с её сожителем Горбатюком и героями Майдана Черновол и Парубием?
На всякий случай все герои революции должны числиться в одной медкарте», — предлагает разумное решение Портнов в своём Telegram-канале.
Справка РВ
1 января адвокат семей «небесной сотни» Евгения Закревская на своей странице в соцсети объявила, что в последний день 2019 года общественная организация «Семья Героев Небесной Сотни» обратилась в Генпрокуратуру Украины и комиссию по утверждению на административные должности «с требованиями и просьбами» заменить состав прокуроров по делу экс-бойцов спецподразделения «Беркут», которых обвиняют в убийствах на Майдане, после освобождения пятерых экс-«беркутовцев» в рамках обмена с Республиками Донбасса.
Закревская возмущается, что в дополнение к освобождению обвиняемых «беркутовцев» при рассмотрении ходатайства в апелляционном суде якобы «было полностью потеряно обвинение».
Она уточнила, что 2 января в Генпрокуратуре должны проходить собеседования на утверждение в админдолжностях «новых-старых прокуроров».
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Мы не в восторге от контракта с «Газпромом», — глава «Нафтогаза» (ВИДЕО)
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что руководство украинской компания «не в восторге» от того, что им пришлось «выступить буфером» между «Газпромом» и Украиной при заключении договора о транзите газа.
Об этом он заявил в ходе брифинга, состоявшегося в Киеве после непростого подписания 5-летнего контракта на транзит российского газа. В соответствии с документом, «Нафтогаз» остался в схеме как компания — организатор транзита и должен забронировать у оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) транспортные мощности объемом 225 млрд куб. м на 5-летний срок.
Коболев пояснил, что «Нафтогаз» был вынужден остаться в схеме транзита из-за несоответствия украинских законов о транспортировке газа европейским нормам. «Газпром» в такой ситуации отказался брать на себя риски «неэффективного украинского законодательства» и это пришлось сделать «Нафтогазу».
По словам Коболева, его компания фактически «выступила буфером между российской компанией и Украиной.
«Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это элемент компромисса», — пояснил глава «Нафтогаза».
Напомним, 1 января Коболев объявил, что «Нафтогаз» полностью завершил отделение оператора ГТС Украины от своей структуры и из её бенефициара превратился в «крупного клиента».
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На видео с 30:11
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Колоссальные убытки: российский газ пошёл в Европу в обход Украины
Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев прокомментировал заключение 31 декабря нового контракта между «Газпромом» и «Булгартрансгаз ЕАД» на транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему «Турецкий поток».
Глава украинской газовой компании спрогнозировал, что из-за этого уже в течение 2020 г. Киев потеряет 15 миллиардов кубометров транзита ещё до запуска «Северного потока — 2».
Как сообщала «Русская Весна», с 1 января София начала получать газ из РФ через газопровод «Турецкий поток» в обход Украины, согласно новому соглашению между газовыми компаниями двух стран.
Исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов в четверг рассказал СМИ, что через новую точку стыковки на границе с Турцией Болгария будет получать 2,9 миллиарда кубометров газа в год.
«Переговоры „Булгартрансгаза“ с компанией „Газпром экспорт“ были завершены в последние дни окончившегося года, и начиная с сегодняшнего дня Болгария получает российский газ через Турцию, а не через Украину. От нового пункта поставки газа — компрессорной станции “Странджа 2” — Болгария будет ежегодно получать 2,9 млрд кубометров газа. Наша инфраструктура к получению этого объема газа полностью готова», — подчеркнул Владимир Малинов.
Он также порадовал сограждан информацией о том, что переход на получение российского газа через Турцию позволит стране экономить ежегодно более 70 миллионов левов (около 35 млн евро = свыше 40 миллионов долларов по текущему курсу) на оплате транзита, что позволит снизить цену на газ для населения самой балканской республики примерно на 5%.
Днём ранее Малинов пояснил, что София намерена и далее выполнять свои транзитные договорённости о транспортировке газа Греции и Северной Македонии.
Как ранее сообщала «Русская Весна», в департаменте информации болгарской газовой компании «Булгаргаз», подписавшей с «Газпром экспортом» дополнительное соглашение об изменении пункта доставки газа, назвали ещё более высокие финансовые выгоды этого шага — примерно в 81 миллион левов (сейчас это свыше 46 миллионов долларов США) в год.
По оценке компании, эта сумма складывается из экономии примерно 76 миллионов левов на плате за транзит через Румынию и еще около 4,6 млн левов за счет более низких тарифов «Булгартрансгазу» при передаче газа в новой точке.
Напомним, что 30 декабря Москва и Киев заключили новый договор на 5 лет по транзиту газа общим объёмом в размере 225 миллиардов кубометров. В 2020 г. объем поставок составит 65 млрд куб. м и по 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год.
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«Методички ФСБ»: Подозреваемый в убийстве Шеремета обратился к Зеленскому и Авакову
Андрей Антоненко, подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе МВД Арсену Авакову и генпрокурору Руслану Рябошапке.
По его словам, представители власти знают, что он якобы безосновательно подозревается «в этом ужасном деле».
«Меня интересует цель этого фальсифицированного, позорного, лживого обвинения касательно нас», — спросил Антоненко. По его словам, «это попытка удержаться в кресле, получить более высокую должность, или бесстыдно внедренные и применяемые методы и методички российских ФСБ». Он также назвал расследование позорным и заявил, что это дело «ничем не отличается от дел Олега Сенцова и крымских татар, которые сфабриковала ФСБ».
Антоненко утверждает, что он «имеет честь» и что он «штабс-сержант».
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Трамп упрекнул Меркель и Макрона за Украину
Президент США Дональд Трамп в новогоднюю ночь призвал лидеров Германии и Франции усилить помощь Украине.
С соответствующим заявлением американский лидер выступил в общении с журналистами перед новогодней вечеринкой, которая прошла в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Трамп упомянул Украину, когда сделал комплимент в адрес канцлера ФРГ Ангелы Мекрель.
«Очень хорошая женщина, скажу вам честно, канцлер Меркель. Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги (Украине — ред.)? Почему только Соединенные Штаты?» — заявил глава Белого дома.
Он также добавил, что НАТО должно помочь Украине.
«Это НАТО. Эти страны должны вкладывать средства (в бюджет Альянса — ред.), они также должны больше давать Украине», — сказал президент Трамп.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Факельное шествие нацистов в Киеве
В Киеве прошло уже традиционное факельное шествие неонацистов.
Как не трудно заметить, при Зеленском в вопросе легализации нацизма на Украине ничего не изменилось.
Лучший Бандера это мертвый Бандера.
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Мама, вызывай экстрадицию и поллюцию
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С 1-го января 2020г. на Украине начал действовать закон о депутатской неприкосновенности.
Правда, неприкосновенность отменили с одним нюансом.
Накануне нового года Владимир Зеленский подписал принятый Радой законопроект №2237. По нему ходатайство о разрешении на задержание депутата, о мере пресечения (содержании под стражей домашний арест), проведение других следственных розыскных действий должны быть согласованы с генеральным прокурором.
То есть по сути из уравнения исключили парламент – но все равно рядовой следователь начать дел против народного депутата не может. Только с отмашки генпрокурора.