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Клим Жуков о крестовых походах, часть 13: Ливонские крестоносцы

17:00. 2 января 2020 78 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6_EHB0uLjis

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 8162 2831
    nikolay 2 января 2020 в 17:58

    Сколько бы не говорили про крестовые походы, правды не услышишь. СМИ под сионской цензурой, проверка на экстремизм в РФ обязательна. Поэтому я ролик не смотрел, но у меня есть документы по этому вопросу. Так римская империя была разрушена крестоносцами, а турки её только подобрали (Византию).

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