Клим Жуков о крестовых походах, часть 13: Ливонские крестоносцы
17:00. 2 января 2020 78 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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За что бы ты ни брался, у тебя должны быть вера, вдохновение, бескорыстие. Твоё сердце окаменеет без молитвы о страдающем мире.
Сколько бы не говорили про крестовые походы, правды не услышишь. СМИ под сионской цензурой, проверка на экстремизм в РФ обязательна. Поэтому я ролик не смотрел, но у меня есть документы по этому вопросу. Так римская империя была разрушена крестоносцами, а турки её только подобрали (Византию).