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«Как хорошо жить на земле! Надо об этом написать». Как появился рассказ «Чук и Гек»

16:55. 2 января 2020 82 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Источник: ТАСС @ Карина Салтыкова

В 1939 году в журнале «Красная новь» впервые был опубликован рассказ «Телеграмма» Аркадия Гайдара, который мы знаем теперь под названием «Чук и Гек». Он стал одним из самых светлых и праздничных произведений советской детской литературы, при этом был написан в соответствии с жанровыми канонами святочного рассказа. Мы нашли в архивах первые издания «Чука и Гека» с иллюстрациями разных художников и узнали, как на самом деле звали Чука и Гека и кто стал прототипом знаменитых братьев.

«Телеграмма»

Именно так изначально назывался знаменитый рассказ о приключениях двух маленьких братьев,  отправившихся под Новый год с мамой в далекое путешествие к папе-геологу.

Рассказ был опубликован в 1939 году, но не в канун Нового года, а в феврале. Впрочем, на дворе конец 30-х — опала на елку только-только прошла, а первый день нового года — не выходной, а рабочий. Напиши Гайдар рассказ раньше года на три-четыре, в свет он вряд ли вышел бы. Елка с 1927 года была фактически вне закона: её объявили буржуазным и религиозным атрибутом, ведь в дореволюционной России её наряжали на Рождество — именно оно, а не Новый год было главным праздником. Только через восемь лет с подачи соратника Сталина Павла Постышева елку вернули — с формулировкой в главной советской газете «Правда»: “Какие-то, не иначе как «левые», загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею. Следует этому неправильному осуждению елки положить конец. В школах, детских домах, во Дворцах пионеров, в детских клубах, кино и театрах — везде должна быть елка! “

"Как хорошо жить на земле! Надо об этом написать". Как появился рассказ "Чук и Гек"

Разворот журнала художественной литературы, критики и публицистики «Красная новь» за февраль 1939 года с напечатанным рассказом Гайдара «Телеграмма» © Роман Канащук/ТАСС, фонды РГБ

Спустя три года был напечатан «Чук и Гек»: во взрослом литературном журнале «Красная новь» он шел первым в оглавлении. Несколько страниц печатного текста, по две колонки на листе, никаких картинок. Тем не менее совсем скоро рассказ становится не менее известным и популярным, чем «Тимур и его команда».

Книга о том, как хорошо жить

Гайдар решил написать рассказ летом, на рыбалке.

“Аркадий Петрович задумал «Чука и Гека», когда гостил на даче у своего друга Рувима Фраермана в Солотче, под Рязанью,  — рассказывает научный сотрудник Дома-музея Аркадия Гайдара в Клину Надежда Румянцева. — Однажды они удачно порыбачили и вечером возвращались домой. Перед сном Гайдар сказал: “Как хорошо жить на земле! Как хорошо быть человеком! Надо непременно про это написать! « Тогда он задумал написать светлое, позитивное произведение для детей».

Писал рассказ Гайдар в Москве, а закончил его в доме в Клину. Есть версия, что прототипами братьев-погодок стали дети соседа писателя по коммунальной квартире в Москве, в Большом Казенном переулке. Им был полярный геолог Серегин, а его сыновей-погодок звали Вовой и Сережей. В книге у героев та же фамилия — Серегины.

"Как хорошо жить на земле! Надо об этом написать". Как появился рассказ "Чук и Гек"

1 января 1935 г.Аркадий Петрович Гайдар. Фотохроника ТАСС

«Помните,  в „Тимуре и его команде“ есть мальчишка по имени Гейка? — объясняет Надежда Румянцева. — Это сокращение от имени Сергей,  Сергейка. Убираем „й“ — и получаем „Гек“. Чук, по рассказам, серьезный, деловитый, запасливый, Гайдар хотел подчеркнуть его характер именем — Чук. Оно образовано от Вовы — Вовчук. Убираем первый слог — и получаем имя книжного героя».

Кроме Чука и Гека ни у кого нет имен, есть только мама, сторож, папа. Это придает книге дополнительную атмосферу сказочности. Язык сказки Гайдар использует и в повествовании: «Жил человек в лесу возле Синих гор» — именно такими словами начинается «Чук и Гек».

Сюжет развивается в соответствии с жанровыми требованиями святочного рассказа: герои попадают в затруднительную ситуацию, при этом толком не понятно, где они находятся, никаких топонимов кроме Москвы, Синих гор и ущелья Алкараш. Последние два названия, очевидно, выдуманы, их нет на карте России. Некоторые исследователи творчества Гайдара полагают, что Гайдар подразумевал Кавказ, другие думают, что речь об Урале.

С самого начала рассказа читатель становится свидетелем проделки братьев и узнает об их тайне — они нечаянно потеряли нераспечатанную телеграмму от папы. Напряжение нарастает, когда мама с детьми не находят отца на геологической станции, а кульминацией становится пропажа мальчика, который на самом деле заснул в сундуке сторожа. В финале ситуация счастливо разрешается: вся семья собирается вместе и весело празднует Новый год.

История в картинках

Уже в июле 1939 года рассказ «Чук и Гек» был издан отдельной книжкой с иллюстрациями Адриана Ермолаева. С этим художником Гайдар работал не в первый раз — он уже иллюстрировал культовую в СССР гайдаровскую повесть «Тимур и его команда». Рисунки были черно-белыми, но не от того, что автор не хотел изображать героев детского рассказа в цвете: просто в то время качество печати было низким, а цветная полиграфия — затратнее и сложнее, чем черно-белая.

"Как хорошо жить на земле! Надо об этом написать". Как появился рассказ "Чук и Гек"

Первое издание рассказа «Чук и Гек» с иллюстрациями Адриана Ермолаева. «Детиздат» ЦК ВЛКСМ, 1939 год © Роман Канащук/ТАСС, фонды РГБ

Чтобы понять, насколько рассказ был популярным, достаточно посмотреть на историю переизданий: «Детгиз» печатает «Чука и Гека» в 42-м году, находясь в эвакуации в Кирове, когда в блокаде умирает Ленинград и еще далеко до Сталинграда и Курской битвы, положивших начало контрнаступлению советских войск. Рассказ переиздается в послевоенном, ещё не восстановленном Сталинграде в 1947 году. Даже в условиях войны и послевоенной разрухи новогодний рассказ Гайдара остается одним из самых любимых у советских детей.

В 1950 году выходит в свет «Чук и Гек» с иллюстрациями Давида Дубинского.

Сын художника, писатель Антон Давидович Иванов, рассказывает, что иллюстрации отцу заказало Детское государственное издательство — “Детгиз”. Дубинский тогда был уже известным мастером, который проиллюстрировал Диккенса и Теккерея. В «Чуке и Геке» он начал искать нового современного героя.

"Как хорошо жить на земле! Надо об этом написать". Как появился рассказ "Чук и Гек"

Издание рассказа «Чук и Гек» на французском языке. Иллюстрации Давида Дубинского. Éditions en Langues Étrangères — Moscou, 1953 год © Роман Канащук/ТАСС, фонды РГБ

«Литература Гайдара была очень близка отцу, потому что время героев Гайдара совпадало с его собственным детством, его временем. Папа сделал первый вариант, принес его в „Детгиз“, но главный художник издательства Борис Дехтерев сказал: „Да, Давид Александрович, это очень мастеровито, но, по-моему, до вашего уровня не дотягивает“. Отец был человеком эмоциональным, вышел из редакции и швырнул эти иллюстрации в лестничный пролет. Потом успокоился, спустился, собрал рисунки с пола, пришел домой и начал делать все по-новому».

За иллюстрации к «Чуку и Геку» Дубинский был удостоен Сталинской премии в очень непростое время «борьбы с космополитизмом» — период расцвета в СССР откровенного антисемитизма.

В 1953 году на экраны вышел художественный фильм «Чук и Гек», главные герои которого будто сошли с иллюстраций Дубинского.

«Это неудивительно, кинохудожники нередко использовали выдающиеся, запомнившиеся образы, созданные художниками-графиками, — говорит Антон Иванов. — Иллюстрации Дубинского добавили к тексту нечто, отчего произведение заиграло, впечаталось в память многих поколений, которые выросли на этой книге».

С новыми рисунками «Детгиз» выпустил произведение только в конце 70-х. Их создал выдающийся русский художник Анатолий Слепков.

"Как хорошо жить на земле! Надо об этом написать". Как появился рассказ "Чук и Гек"

Иллюстрация Анатолия Слепкова к рассказу «Чук и Гек». Переиздание издательством «Мелик-Пашаев», Москва, 2016 год © Личный архив Анатолия Слепкова

“Это произведение очаровательно, и для меня было большой радостью его иллюстрировать, — говорит Анатолий Слепков. — Однажды на выставке ко мне подошла женщина и сказала: “Как вам удалось передать атмосферу, настроение, передать движение, как Чук и Гек дерутся, как мама кружит мальчиков? « А я просто проживал эту историю».

В начале 80-х книга с иллюстрациями Анатолия Григорьевича Слепкова выходила в мягком преплете, а несколько лет назад московское издательство «Мелик-Пашаев» выпустило книгу в твердом переплете. Она выдержала уже не одно переиздание.

«Думаю, что это произведение всегда будет актуально для тех, кто любит детей, — говорит Анатолий Слепков, — потому что оно — про детство, и каждому, у кого дома есть маленькие мальчишки, история Чука и Гека будет близка».

Автор выражает благодарность Российской государственной библиотеке, издательству «Мелик-Пашаев», Дому-музею Аркадия Гайдара в Клину и лично Надежде Румянцевой, а также Анатолию Григорьевичу Слепкову и Антону Давидовичу Иванову за помощь в подготовке материала 

Обложка: © Роман Канащук/ТАСС, фонды РГБ

Источник: https://nstarikov.ru/kak-horosho-zhit-na-zemle-nado-ob-jetom-napisat-kak-pojavilsja-rasskaz-chuk-i-gek-111894

Метки: чит.клуб

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