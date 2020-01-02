Как-то в школе детям задали такой вопрос: «Скажите, дети, что такое природа?»
16:56. 2 января 2020 120 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Как-то в школе детям задали такой вопрос:
— Скажите, дети, что такое природа? Девочка на первой парте подняла руку и говорит:
— Природа — это все то, что нас окружает.
— Правильно, давайте разберемся, что нас окружает. Под природой мы понимаем солнце, луну, планету, звезды, воздух, землю и все на ней, воду и все в ней. А скажите: солнце, луна, планеты… одушевленные?
Дети говорят:
— Нет, потому что отвечают на вопрос «что?».
— Разум они имеют?
— Конечно, нет.
— Но в эту природу еще входят человек, животные и птицы. Они одушевленные?
— Да, потому что отвечают на вопрос «кто?».
— А кто из окружающей природы имеет творческий разум?
— Человек.
— Правильно. Давайте еще раз подчеркнем, что солнце, луна, земля, вода — неодушевленные и разума не имеют. А вот когда летят самолет и птица, в полете они похожи друг на друга?
— Да, потому что академик Жуковский модель самолета взял от птицы.
— Скажите, птицу можно убить, разобрать по косточкам, так же можно разобрать и самолет по частям, а что легче собрать: самолет или птицу?..
— Скажите, дети, что такое природа? Девочка на первой парте подняла руку и говорит:
— Природа — это все то, что нас окружает.
— Правильно, давайте разберемся, что нас окружает. Под природой мы понимаем солнце, луну, планету, звезды, воздух, землю и все на ней, воду и все в ней. А скажите: солнце, луна, планеты… одушевленные?
Дети говорят:
— Нет, потому что отвечают на вопрос «что?».
— Разум они имеют?
— Конечно, нет.
— Но в эту природу еще входят человек, животные и птицы. Они одушевленные?
— Да, потому что отвечают на вопрос «кто?».
— А кто из окружающей природы имеет творческий разум?
— Человек.
— Правильно. Давайте еще раз подчеркнем, что солнце, луна, земля, вода — неодушевленные и разума не имеют. А вот когда летят самолет и птица, в полете они похожи друг на друга?
— Да, потому что академик Жуковский модель самолета взял от птицы.
— Скажите, птицу можно убить, разобрать по косточкам, так же можно разобрать и самолет по частям, а что легче собрать: самолет или птицу?..
— Конечно, всем понятно, что самолет, — птицу еще никто никогда не собирал…
— Кто конструктор самолета?
— Человек.
— А кто конструктор птицы?
— Природа, — хором ответили дети.
— Хорошо, а кто из окружающей природы имеет творческий разум?
— Человек.
— Может человек создать птицу? – Нет.
— Как же неразумная неодушевленная природа могла создать живую птицу? Человек — это тоже часть природы, выходит, и его создала неразумная, неодушевленная природа или он сам себя создал? Взял где-то руки, ноги, голову… Странно… Может быть, солнце, луна, планеты, воздух, земля, вода собрались и стали думать: как создать птицу? Так кто же конструктор птицы?
Половина класса отвечает: «Бог!», а другая: «Природа».
Говорят, что Бога нет… А куда Он делся? Много тысяч лет Он был и вдруг Его не стало?
Может быть, Его атеисты заменили и назвали «природой»?
Если все создала природа, значит, было такое время, когда ее не было, а если ее не было, то как она могла создаться?
Надо подняться на одну ступеньку выше и задать себе вопрос: а кто так разумно устроил все в природе? Человеческому разуму это не подвластно, это может только Высший Разум.
Этим Высшим Разумом является Бог. Но Бог — это не дедушка с бородой, который летает за облаками. Бог — это Чистейший Дух. Его никто никогда не видел, но Он часто открывался и открывается людям.
В нашей жизни много такого, что мы не можем увидеть, осязать, но знаем, что это есть: так, мы не видим свой разум, не видим любовь, не видим, что весь эфир заполнен радиоволнами, несущими мысли человеческие…
И чтобы узнать, что есть любовь, надо полюбить, чтобы «увидеть» радиоволны, нужен специальный аппарат. Так и в духовной жизни: когда человек повернется к Богу, настроит свой аппарат — душу, он «увидит» Его, узнает Его и получит множество свидетельств тому, что Бог есть.
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