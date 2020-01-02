Как-то в школе детям задали такой вопрос:

— Скажите, дети, что такое природа? Девочка на первой парте подняла руку и говорит:

— Природа — это все то, что нас окружает .

— Правильно, давайте разберемся, что нас окружает. Под природой мы понимаем солнце, луну, планету, звезды, воздух, землю и все на ней, воду и все в ней. А скажите: солнце, луна, планеты… одушевленные?

Дети говорят:

— Нет, потому что отвечают на вопрос «что?».

— Разум они имеют?

— Конечно, нет.

— Но в эту природу еще входят человек, животные и птицы. Они одушевленные?

— Да, потому что отвечают на вопрос «кто?».

— А кто из окружающей природы имеет творческий разум?

— Человек.

— Правильно. Давайте еще раз подчеркнем, что солнце, луна, земля, вода — неодушевленные и разума не имеют. А вот когда летят самолет и птица, в полете они похожи друг на друга?

— Да, потому что академик Жуковский модель самолета взял от птицы.

— Скажите, птицу можно убить, разобрать по косточкам, так же можно разобрать и самолет по частям, а что легче собрать: самолет или птицу?..