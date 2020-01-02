Иголка для слона. В чем главная слабость госвласти РФ. В. Лепехин
09:45. 2 января 2020 10 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин рассказывает о том, как устроена госвласть в РФ, в чем её ключевая сила и главная слабость. Ведущий – Сергей Правосудов.
Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Больше интересных материалов на портале http://zavtra.ru/
#ДеньТВ #экономика #олигархи #правительство #Госдума #Лепехин