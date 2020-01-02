Иголка для слона. В чем главная слабость госвласти РФ. В. Лепехин

Директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин рассказывает о том, как устроена госвласть в РФ, в чем её ключевая сила и главная слабость. Ведущий – Сергей Правосудов.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R5soTpzCmC8