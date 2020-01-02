Беседа на радио Аврора 2020

Ведущий: Дмитрий Роде. Со-ведущий: Всеволод Чаплин, священник Русской Православной Церкви, протоиерей.

Как вы считаете, будет год хороший или не очень?

Я обычно на Новый год говорю что-нибудь вроде: “Пусть 2020 будет намного лучше 2019. И намного хуже 2021”. Так вот, насколько я могу судить, 2020 в целом по своим итогам будет действительно лучше 2019. Потому-что многие уже начатые процессы развивающиеся так или иначе к нашей пользе, завершатся к этой самой пользе. Например, победа президента Трампа на выборах 3 ноября и очень громкий, буквально сокрушительный провал демократической партии Соединённых государств Америки и на федеральных парламентских выборах, и на очень многих выборах в субъектах федерации, это для нас дело несомненно полезное. Потому-что сейчас именно демократы защищают уже сложившуюся структуру мировой экономики, а Трамп не только сам победил в 2016 году на обещании радикально изменить эту структуру, но и постепенно перетянул многих в республиканской партии на свою сторону.

Трамп обещал достаточно много всего. И очень сильно ругал американскую финансовую олигархию. Но сделать то особо ничего не сделал. Экономическая система не изменилась.

Изменения уже есть. Но скажем так, количественные пока не перешли в качественные. Дело не в Уолл-стрит. Трамп обещал восстановить внутриамериканское промышленное производство. И он это сейчас делает теми средствами, что в его распоряжении. Это подъём пошлин на тех направлениях где он хочет в первую очередь возрождать это самое производство. И экономические санкции, которые представляют собой другой путь ограничения того же импорта. Пока действительно сделано не многое, но сдвиги во внутриамериканском хозяйстве уже ощутимы для самих американцев.

Анатолий Александрович, но ведь какое такое производство? Кондиционеры собирать из Мексики перебазировав? Зачем они вообще нужны в Америке собирать кондиционеры? Автомобили? 25 процентов пошлины на немецкие автомобили. Зачем оно нужно? Это отверточная сборка. При этом он вводит санкции против высокотехнологичных компаний. Huawei, которая должна была распространять 5G. Тормознул 5G развитие в Соединённых Штатах. При этом он сделал, что китайцы стали разрабатывать своё программное обеспечение, наложил санкции. Раньше это делалось в США, теперь китайцы будут делать сами. Фактически по моему мнению он тянет назад. Он тянет в прошлый технологический уклад. Он хочет низкоквалифицированную рабочую силу восстановить. Ну да, это ему удастся. А Китай идёт вперёд.

Что касается программного обеспечения. Программы под американскими марками уже давным давно пишут в Индии (такой дешёвый ширпотреб) и в России. Я имею ввиду всю Россию, а не только Российскую Федерацию. В России пишут те вещи, где нужно обязательно высокое качество. Так что от того, что индийцев заменят китайцы, американцы ничего не теряют. Что касается отвёрточной сборки. Да. Действительно сейчас очень многие направления американского производства настолько разрушены, настолько запущены, что начинать приходится с отвёрточной сборки. Ну так посмотрите на российское автостроение, которое лет десять назад было сплошь отвёрточным. А теперь локализовано, насколько я знаю, около половины общей цены автомобиля…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/beseda-na-radio-avrora-2020/