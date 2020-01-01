Сводки от ополчения Новороссии 01 января 2020

Кровавый новый год у ВСУ на Донбассе: пять погибших, шесть раненых

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам брифинга официального представителя пресс-службы Управления Народной милиции ДНР. По данным, зафиксированным наблюдателями СЦКК ДНР, за прошедшие сутки украинские боевики ДВА раза открывали огонь по районам населенных пунктов Республики. На донецком направлении боевики Марченко и Иванова из 28-й и 56-й бригад ВСУ вели обстрелы районов н. п. Спартак и поселка шахты «Трудовская» с применением 120-мм минометов, противотанковых гранатомётов и крупнокалиберных пулеметов. Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется. Читайте также: Странные массовые смерти на фронте Донбасса: от чего каратели мрут как мухи? (ФОТО) Мы продолжаем фиксировать факты небоевых потерь среди боевиков ВСУ. Так, за сегодняшнюю ночь пятеро украинских боевиков простились с жизнью, еще шестеро получили ранения. В одном случае боевик 55-й бригады Булда И.Н. в районе н.п. Орловское покончил жизнь самоубийством, в остальных — гибель и ранения произошли из-за неосторожного обращения с оружием и боеприпасами в ходе салютования в честь наступления Нового года. Наибольшее количество потерь в 128-й бригаде, где один боевик погиб и один получил ранения в результате разрыва реактивной противотанковой гранаты. В 10-й, 28-й, 56-й бригадах по одному погибшему, в 92-й бригаде двое раненных, в 58-й и 59-й бригаде — по одному раненному. Важно отметить, что с целью наведения уставного порядка в подразделении после ранения в одном из батальонов боевика командир 92-й бригады поднял по учебной тревоге все подразделения. Однако в ходе выдвижения резервных групп на позиции пьяным военным водителем был задавлен еще один боевик. Он доставлен в медпункт бригады в тяжелом состоянии. Читайте также: В Киеве всё поняли: У США и России своя война, Украина им не нужна (ВИДЕО)

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Передовая. Итоги года

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Поздравление от батальона “Призрак”

Поздравление с новым 2020-м годом от бойцов батальона "Призрак".

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Военкор Дмитрий Стешин: “И просто мир пусть придет!”

Известный российский военкор Дмитрий Стешин в традиционном новогоднем блиц-интервью ЛИЦ делится своим видением итогов года уходящего и прогнозом на год грядущий.

- Как вы оцениваете положение и ситуацию в Республиках Донбасса к началу 2020 года?

- Можно смотреть вечно на огонь, текущую воду и как (президент РФ Владимир) Путин “сливает Донбасс Украине”. На самом деле, все очень последовательно на протяжении (последних) пяти лет. Долго, но последовательно. Через запятую: рублевая зона, социалка, гуманитарная помощь, создание схем для хоть какого-то функционирования промышленности и шахт в условиях экономической блокады со стороны Украины, признание номеров и нотариата, аккредитация вузов, выдача гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, приведение к единому с российской законодательной базой бухгалтерскому учету банковских реквизитов и так далее. Долго все перечислять. Вектор движения понятен. К сожалению, быстрее интегрировать Донбасс в Россию невозможно.

Украина может противопоставить лишь тактику “лягушачьих прыжков” на фронте. От Жабуньков до Москвы. Последняя встреча в “нормандском формате” лишь подтвердила нежелание Украины что-то выполнять, то есть быстро и деятельно следовать Минским соглашениям для прекращения войны. Наверняка он попытается перезаключить “Минск”, о чем украинцы уже намекали, и не раз, но не снискали никакого понимания у европейцев. Им брезгливо отказали – фуфлогонов не любят даже в лояльной и толерантной Европе. Одно хорошо – активные боевые действия Украина начнет только в исключительных случаях, например, одновременно с нападением НАТО на Россию, не раньше.

- Что вы считаете наиболее значимыми достижениями Луганской и Донецкой Народных Республик и каковы были самые серьезные проблемы в уходящем году?

- Не могу вспомнить каких-то прорывных достижений, кроме запуска сложнейшего бюрократического аппарата для выдачи республиканских паспортов и сбора пакета документов по российским паспортным стандартам. Все это крайне сложно, особенно в условиях войны и блокады. Однако же запустили, не сразу, но заработало. Думаю, это тест на работу госаппаратов.

На фронтах все мучительно стабильно – и активность противника, и наши потери. Сложная ситуация с экономикой – отсюда и мизерные зарплаты.

- Ваш прогноз развития ситуации вокруг Донбасса в 2020 году?

- Могу предположить, что вдоль границы со стороны Украины появится забор. Это единственное, что она может сделать с Донбассом. Интеграция продолжится, возможно, облегчат пропускной режим на границе с Россией. Запустят поезда на Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. И просто мир пусть придет.

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Обездвиженные танки и потеря в авиаразведке: сводка ЛНР (ФОТО)

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко. По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано. В нарушение Минских соглашений противник продолжает использовать беспилотные летательные аппараты вблизи линии соприкосновения. Вчера, в районе населенного пункта Желтое подразделениями ПВО Народной милиции был сбит очередной БПЛА типа «Квадрокоптер» вооруженных формирований Украины, принадлежащий 93-й бригаде. Полученные фото- и видеоматериалы с борта летательного аппарата противника изучаются нашими специалистами. Читайте также: Россия загнала ПАСЕ в жёсткие рамки В подразделениях ВСУ, находящихся в зоне «ООС», растут объемы хищения ГСМ. По информации, полученной от нашего источника в 93 бригаде, комиссией штаба ОТГ «Север» проводится разбирательство по факту отсутствия топлива в танках одного из батальонов соединения. В ходе разбирательства выявлено, что из 28 танков в батальоне, только 4 оказались заправлены, кроме того установлены факты хищения 16 тонн автомобильного и дизельного топлива. Читайте также: Нацгвардия стреляет в спины «ВСУшникам» и ворует у них топливо: сводка с Донбасса Среди личного состава ВСУ, выполняющего задачи в зоне проведения «ООС», продолжает снижаться уровень морально-психологического состояния. Так вчера, после отказа командира батальона предоставить отпуск по личным обстоятельствам самовольно оставил часть с оружием офицер 59 бригады. В настоящее время в соединении работает комиссия военной службы правопорядка, для поиска офицера наряды полиции Светлодарска и близлежащих населенных пунктов переведены на усиленный режим патрулирования. Читайте также: Луганский врач рассказал о состоянии освобождённых в ходе обмена От лица командования НМ ЛНР поздравляю жителей Республики с наступающим Новым годом. Желаю здоровья, успехов, счастья и мирного неба над головой. Мы искренне надеемся, что в наступающем году нам не придётся применять наши навыки на практике, украинское военно-политическое руководство примет единственное правильное решение, и станет на путь мирного урегулирования конфликта. При этом напомню, что в случае активизации военных действий со стороны противника наши подразделения не замедлят с ответом и агрессивные действия неугомонных преступников будут пресечены. Читайте также: В ООН обеспокоились тем, что Украина отдала Донбассу «беркутовцев»

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