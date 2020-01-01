Россия 2050. Смотреть обязательно!
По прогнозам Менделеева численность населения России в 2000 году должна была составить более 500 млн.человек.. В 2019 году власти России заявили о кульминации демографической ямы..
Какое будущее ожидает нас, и что будет с Россией? Способна ли пенсионная реформа хоть как-то сгладить дисбаланс пенсионеров и работающих граждан? Спасут ли Россию иностранные мигранты из Средней Азии или они сами являются реальной угрозой? Какие решения прежних и нынешних руководителей нашей страны продолжают оказывать влияние рождаемость и смертность в России?
Авторы фильма пробуют найти ответ на главный вопрос: Что же нужно сделать прямо сейчас?
Фильм без лишней воды, основан на фактах и исследованиях, однако смотрится на одном дыхании.
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Фильм распространяется по лиценции Creative Commons Zero – так что копируем и распространяем!
Ссылка на скачивание в оригинальном качестве: https://yadi.sk/i/6PffwB2HL1vPcw
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Это какая такая демографическая яма? Нет такой. Азиаты нам помогут. Лет через 20 будет так: половина населения русские,другая половина китайцы,узбеки,таджики и еще много всяких национальностей. Это и есть настоящий реальный выход из демографической ямы. Именно так ее и видит нынешнее руководство. Русские против? А кто их слушает? Русских этих,задолбали они уже своим характером. И генами своими задолбали упырей. Уж как их истребляли,как старались упыри,и все равно русские живут……
А сколько гражданин с именем Штельм воспитывает детей-патриотов Родины? Или путин должен вам рожать опять
Вячеслав,чего-то попутал? Объясню… В свое время когда регистрировался на сайте,у меня были простые ники-Серж,Кузьмич,и т. д….Все это было занято. Программа мне предложила вариант Stelm,я согласился,видимо зря…Вячеслав на меня бычит…)) Успокойся,я русский и нет у меня кошерных корней…)). Перестань бычить,я же объяснил почему? И тебе не болеть,остынь….)
PS: Название НИКа от начала моей фамилии. Она русская,простая,просто яндекс-программа (накосячила?) Ну она же робот.) ну я смирился и привык уже)
А что ты имеешь против STELMа? Ай?
Видео для русского.
Сергей Салль. Слабонервным не смотреть.
https://www.youtube.com/watch?v=rhwOuZpWn7M
Тут Менделеев не поможет. Русский на данный момент отсутствует полностью, есть россиянин т.е. человек подданный России. Этим подданным раньше и теперь ставят непосильную для выживания задачу – служебную, производственную и психологическую. В ходе решения этой задачи население, подданные страны стираются и их численность поддерживается путем подсоса новых граждан и новых территорий.
Интересный фильм , особый взгляд на аборты и их последствия .Выходит по сюжету фильма , что условия жизни были лучше в царской России , чем сейчас – во всяком случае с точки зрения рождаемости , что как бы не вяжется с необходимостью революции в то время …А сегодняшние достижения развитии общества – ничтожны ( скорее это деградация ) , если это общество утратило способность к элементарному воспроизводству.