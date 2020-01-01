Россия 2050. Смотреть обязательно!

По прогнозам Менделеева численность населения России в 2000 году должна была составить более 500 млн.человек.. В 2019 году власти России заявили о кульминации демографической ямы..

Какое будущее ожидает нас, и что будет с Россией? Способна ли пенсионная реформа хоть как-то сгладить дисбаланс пенсионеров и работающих граждан? Спасут ли Россию иностранные мигранты из Средней Азии или они сами являются реальной угрозой? Какие решения прежних и нынешних руководителей нашей страны продолжают оказывать влияние рождаемость и смертность в России?

Авторы фильма пробуют найти ответ на главный вопрос: Что же нужно сделать прямо сейчас?



Фильм без лишней воды, основан на фактах и исследованиях, однако смотрится на одном дыхании.



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Фильм распространяется по лиценции Creative Commons Zero – так что копируем и распространяем!



Ссылка на скачивание в оригинальном качестве: https://yadi.sk/i/6PffwB2HL1vPcw



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7eOpt-NHkOg