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Победа России в мировой гонке вооружений

08:50. 1 января 2020 67 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Авария на подводной лодке АС-31 изрядно порвала шаблоны ненавистников России. Выяснилось, что только у России есть уникальный аппарат, способный погружаться на 6000 метров под воду, то есть ему доступно 90% дна мирового океана. АС-31 (Лошарик) оказался снабжен атомным двигателем, что само по себе достижение для такой маленькой подлодки. Для его обслуживания в России создан единственный в мире отряд гидронавтов, орденоносных русских еще нераспиаренных Жаков Кусто. У нашей подлодки была предшественница, американская подлодка NR-1, созданная в 1969 году и утилизированная в 2008, ее рекорд погружений 727 метров, что не слишком отличается от показателей обычных подлодок. То наша превосходит ее по всем статьям. Кстати американцы, были очень довольны своей подлодкой, она выполнила множество секретных миссий для ЦРУ. Но в 2008 секретная команда «NR-1 deep submergence team», была распущена. Кризис. Ныне только Россия обладает подобным аппаратом, применений которому великое множество. От поисков затонувших золотых галеонов до установки различных приборов на трансатлантические подводные кабеля. Вполне возможно что беспрецедентный рост золотого запаса нашей страны, связан именно с деятельностью "Лошарика". Но речь все же не о нем.

Практически все уверены, что миссия в которой он пострадал, была связана с обслуживание подводного атомного беспилотника "Посейдон" (бывший Статус-6). Само его существование означает что Россия обладает двумя важнейшими технологиями, не имеющими аналогов в мире. Прежде всего это миниатюрный ядерный двигатель мегаватного класса. Ставим этот двигателей на подводный беспилотник, получаем новое 2 мегатонное оружие "Посейдон" с неограниченной дальностью. Ставим ядерный двигатель на крылатую ракету, получаем крылатую ракету Буревестник" с неограниченной дальностью полета. Ставим миниатюрный ядерный двигатель на космический корабль, получаем планетоплан способный долеть до Марса за 30 дней.


В отличии от обычных беспилотников, при движении под водой, в плазменном коконе гиперзвука, для полета к Марсу связь с аппаратами или невозможна или сильно затруднена или в ней долгие перерывы. Вторая технология необходимая для функционирования аппаратов типа Посейдон, Буревестник, Авангард и Кинжал это искусственный интеллект. Ракета с ядерным двигателем в отсутствии связи должна сама принимать решения о своих действиях. Что то наподобие Скайнета, подчиняющийся только России. Только когда он разработан Путин может произносить "Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны – тот станет властелином мира".

То есть новая миниатюрная ядерная установка ставится на беспилотник с искусственным интеллектом и российское военное превосходство под водой, в воздухе и в космосе над всеми странами мира становится неоспоримым.

Кстати, на видео вечный оппозиционер Гильбо Бэггинс пытается рассказать, типа инсайдерские сведения. Что искусственный интеллект ядерной торпеды "Посейдон" взбунтовался. На его усмирение послали "Лошарик". Тут то и российский Скайнет и послал разряд электричества, который и привел к взрыву аккумулятора. Все это рассказывается назидательным тоном. Дескать видите, как все в России деградировало, и согласно новейшей линии Госдепа надо бы лишить Россию права распоряжаться ядерным оружием. Ужас, до чего страну довели. Представляете, даже искусственный интеллект у ядерной торпеды и тот деградировал!!!



Вот как могут деградировать 2 новейшие технологии, которых нет ни у кого в мире? Впрочем, тут как всегда. В США аварии от того что там используются слишком сложные технологии химических двигателей 50 давности, а у нас от того, что все слишком деградировало с технологиями следущего технологического уклада. Тут главное не перепутать.

На самом деле, само упоминание действущей торпеды "Посейдон", говорит о окончательной победе России в мировой гонке вооружений. Потому что создать эту торпеду можно только обладая 2 прорывными технологиями.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9594101.html

Метки: Армия, Видео, новые технологии, Россия

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