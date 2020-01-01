Обратная сторона Нового года
13:32. 1 января 2020 110 просмотров Один комментарий Опубликовал: Ликвидатор
Обратная сторона Нового года о которой запрещено говорить
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Если бы подлинная сущность того, перед чем мы трепещем, располагала сама по себе способностью внедряться в наше сознание, то она внедрялась бы в сознание всех равным и тождественным образом, ибо все люди — одной породы ... Однако различие в представлениях об одних и тех же вещах, которое наблюдается между нами, доказывает с очевидностью, что эти представления складываются у нас не иначе, как в соответствии с нашими склонностями;
Есть над чем подумать.