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О новогоднем обращении Путина

21:58. 1 января 2020 140 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Каждый год за несколько минут до Нового Года вся страна льнет к экранам телевизоров и, наполнив бокалы шампанским, слушает поздравление президента Российской Федерации Владимира Путина. В этот раз глава государства в своем обращении к нации затронул несколько важных тем, в которых виден большой задел на будущее. Предстоящим усилиям по созданию сильного и стабильного государства уделено очень большое внимание, что стало главной особенностью этого поздравления, заявил в интервью Федеральному агентству новостей интеллектуал, политолог и публицист Анатолий Вассерман.

«В речи президента явно прозвучало то, что добиваться этих успехов мы будем собственными усилиями, и рассчитывать на кого-либо на планете, кроме самих себя, мы не должны, — считает собеседник ФАН. — глава государства сказал, что нам предстоит серьезная борьба за достойное место в мире — и я с ним согласен, есть много желающих нас, так сказать, «съесть».

Политолог заметил, что Путин большую часть своего выступления посвятил грядущему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне — и то, что президент начал говорить об этом за полгода до праздничной даты, подчеркивает, насколько важна она в жизни россиян.

«Сейчас воспоминание о войне стало системообразующим — все, что мы думаем о себе и о нашей стране так или иначе связано с теми событиями», — сказал Вассерман.

На его взгляд, в нашем понимании войны 1941-1945 годов есть серьезные противоречия. И связаны они с тем, что коммунистические идеалы, за которые сражались и умирали советские солдаты, со временем показали свою несостоятельность.

«В связи с этим мы восторгаемся тем, что было сделано во имя победы, и одновременно отказываемся от большей ее части. На мой взгляд, общество не может так долго и безопасно для себя существовать в таком внутренне противоречивом состоянии. Поэтому следует отказаться от необоснованных обвинений в адрес социализма и восстановить тем самым нашу психологическую целостность.

Да, я не буду спорить, у социализма было много ошибок — но на пути к чему-то новому и неизведанному это неизбежно. Это надо осознавать и не пытаться клеймить все, что связано с этой идеологией», — считает собеседник ФАН.

То, что президент в своих выступлениях все время подчеркивает важность Победы в Великой Отечественной войне, по мнению политолога, говорит о том, что он понимает: ошибки на пройденном страной пути не отменяют полезность и необходимость самого этого пути.

В качестве напутствия в наступившем году Вассерман привел цитату выдающегося академика и кораблестроителя Алексея Крылова. В 1912 году он выступал в царской Государственной думе по вопросу о выделении 500 миллионов рублей на возобновление российского флота.

«Поставьте себя на место нашего противника и посмотрите, как бы вы стали действовать. Поверьте, что противник будет действовать лучше, планомернее того, что мы можем вообразить, сумеет использовать нам во вред каждую нашу оплошность, каждую неподготовленность и каждое слабое место», — закончил цитировать собеседник ФАН. — Поверьте, это актуально и по сей день. Полагаю, что мы должны быть готовы отражать любые неожиданности и располагать для этого средствами».

Политолог заметил, что в этой связи будет очень полезным раскрытие источников финансирования некоторых средств массовой информации.

«Уверен, что львиная их доля финансируется как раз нашими противниками. Это важно знать, чтобы не верить всему подряд, что они говорят», — резюмировал Вассерман.

Источник: https://vassermans.ru/com/o-novogodnem-obrashhenii-putina/

Метки: комментарий, Путин

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