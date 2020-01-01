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КНДР свободна от обязательств по ракетно-ядерным вооружениям

23:29. 1 января 2020 5 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Ким Чен Ын на Новый Год анонсировал отказ КНДР от моратория на испытания ядерного оружия, а также скорые испытания нового стратегического оружия.
Выглядит как толстый намек на испытание МБР с ядерной боеголовкой (возможно с ракетного полигона, возможно – с подводной лодки) и с дальностью, которая позволяет достичь западного побережья в США.
Менее вероятно – запуск ракеты с северо-корейским спутником, так как Ким Чен Ын явно озвучивал угрозы военного характера, а не живописал скорый прогресс северо-корейской космической программы.

Ким Чен Ын ясно дал понять, что КНДР никогда не пойдет на односторонние уступки американцам и прогресс по "денуклеаризации" возможен, только если США сами пойдут на уступки.
Что нужно Ким Чен Ыну и стоящему за Северной Кореей Китаю? Полное прекращение любых учений армии США в Южной Корее, сокращение американского контингента в этой стране, полный вывод из Южной Кореи систем ПРО и снятие санкций с КНДР. В этих условиях, КНДР действительно готова заморозить свою ядерную программу.
Разумеется, если США не идут на встречу этим пожеланиям, у КНДР конечно нет никаких причин ограничивать разработку новых образцов ракетно-ядерного вооружения. Так как переговоры между КНДР и США находятся в тупике, Ким Чен Ын прямо угрожает США, что он проведет новые ракетно-ядерные испытания и виноваты в этом будут США, которые не идут на уступки.

В иной ситуации Вашингтон мог бы проигнорировать эту угрозу, но в год выборов, такие испытания будут символом провала политики Трампа в отношении КНДР, что неприеменно будет использовано его политическими оппонентами, которые будут упирать на то, что "мы же говорили, что с КНДР нельзя договорится". С другой стороны, уступки Киму после озвученных угроз, явно будут выглядеть как признак слабости. Поэтому Трампу Ким ставит своеобразную вилку решений, где и так и эдак будут негативные последствия.
Если конечно и вариант, с снятием нескольких незначительных санкций против КНДР (в рамках предложений выдвигаемых Китаем и Россией по сокращению санкционного давления на КНДР), чтобы оживить переговоры и затянуть ситуацию до осени, чтобы после выборов президента США и своей победы, Трамп мог уже заниматься вопросом КНДР без оглядки на импичмент и политическую борьбу в Вашингтоне.

До кучи.
Празднование Нового Года в Пхеньяне.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5534710.html

Метки: ким чен ын, северная корея, США, Трамп, ядерное оружие

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