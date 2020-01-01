Где инструменты и техника прежней цивилизации?

Коллективная молитва – источник энергии

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Реальность богов меняет очень многое.

Момент первый.

Факты указывают на то, что древние боги, упоминаемые в легендах и преданиях, – вовсе не какие-то «духовные» и/или сверхъестественные сущности, а вполне материальные существа. Вдобавок, их цивилизация имеет все признаки привычного нам техногенного пути развития – хоть и ушла в этом развитии далеко вперед.

При этом цивилизация богов имела не земное, а инопланетное происхождение. Боги – вовсе не какие-то «атланты» Платона или Блаватской, а представители цивилизации с другой планеты. Боги прибыли «с неба».

Более того, со всей имеющейся массой фактологических данных наилучшим образом согласуется версия, сформулированная Захарией Сичтиным, согласно которой на Земле оказалась лишь весьма ограниченная группа богов-беглецов – после неудачной попытки дворцового переворота на своей родной планете. Это «сообщество», судя по всему, по своему составу также было весьма ограничено и состояло из царедворцев (окружения принца, не имевшего прав на трон, но предпринявшего попытку захвата власти), их слуг, небольшой группы военных и экипажа космического корабля (или нескольких кораблей), то есть было весьма ограничено и по своим функциональным возможностям.

По этим причинам боги имели и весьма ограниченные возможности по своему техническому оснащению – вынужденные бежать и скрываться от преследователей, оторвавшись от родной планеты, они были лишены возможности опереться на всю технологическую мощь своей цивилизации и вынуждены были использовать лишь те инструменты и оборудование, которое имелось «под рукой» (возможно, нечто типа «аварийного набора» на борту корабля).

С этой версией, в частности, согласуется тот факт, что при обилии следов высокотехнологичных инструментов прослеживается очень ограниченный ассортимент и даже иногда дефицит этих инструментов и не обнаруживается ни малейших признаков производственной базы, где бы создавались соответствующие инструменты.

Даже простой инструмент нужно где-то изготовить

Момент второй.

Эта ограниченность возможностей послужила причиной того, что для решения своих проблем боги вынуждены были привлекать и людей. В частности, на людей они переложили решение задач по обеспечению богов продовольствием и другими ресурсами. Для этого боги обучили людей целому набору разных видов деятельности – земледелию, металлургии, гончарному искусству и тому подобному. В частности – научили людей изготавливать соответствующие инструменты и инвентарь, которые кардинальным образом изменили образ жизни людей.

Полностью исключая из анализа фактор влияния цивилизации богов, историки приписывают все самостоятельному и естественному развитию человеческого общества и считают упомянутое кардинальное изменение человеческого общества результатом некоей «неолитической революции». Если же использовать терминологию Стругацких, то можно назвать это время «периодом прогрессорства» богов (по аналогии с деятельностью прогрессоров в их романе «Обитаемый остров»). Только если прогрессоры у Стругацких выступали в роли альтруистов, стремящихся лишь к прогрессу изменяемого ими сообщества, то реальные боги решали исключительно свои собственные задачи и действовали прежде всего в собственных интересах, передавая людям лишь тот минимум знаний, который был необходим для решения этих задач. Да и обучением это порой было сложно назвать, поскольку боги не брезговали и силовыми методами – скажем, «добрые» боги Осирис и Виракоча просто уничтожали те племена, которые отказывались переходить к земледелию.

Данная прогрессорская деятельность богов прослеживается уже в период X-XI тысячелетия до нашей эры и проводилась не на всей территории планеты, а лишь в замкнутых ограниченных по территории и количеству регионах, определявшимися, судя по всему, наиболее благоприятными для этого природными и климатическими условиями. Эти регионы в первом приближении совпадают с восемью древнейшими (первичными) очагами земледелия, выявленными Николаем Вавиловым еще в 30-е годы ХХ века (подробнее – см. мои книги «Обитаемый остров Земля» и «Металлы – дар небесных богов»)…

Момент третий.

В некий период времени в сообществе богов сложилось две противоборствующие коалиции. С формальной точки зрения (широко представленной в древних легендах и преданиях), это противоборство выражалось в борьбе за власть. По отношению же к человечеству, это было противостояние группы богов-«прогрессоров» (относившихся к людям как к «братьям меньшим», которых следует обучать, развивать и вести за собой, хоть иногда и наказывать за непослушание) и группы богов, воспринимавших людей лишь как «говорящих мартышек», которые должны были слепо служить богам в качестве рабов (снабжать которых знаниями богов было даже вредно, поскольку рабам лишние знания не нужны). Это противостояние в конце концов вылилось в масштабный вооруженный конфликт, известный под названием Война Богов.

Довольно много следов Войны Богов мы обнаружили в Южной Америке во время экспедиции 2007 года в Перу и Боливию. Характер разрушений древних объектов в Силустани, Кенко и Саксайуамане в Перу и в Тиаунако в Боливии никак не соответствует повреждениям в результате сильного землетрясения или воздействия водного потока, равно как и результатам целенаправленного воздействия со стороны индейцев или испанских завоевателей. Зато он великолепно соотносится с целой серией точечных взрывов большой мощности. При этом по особенностям разрушений в некоторых случаях (например в комплексе Пума-Пунку и на пирамиде Акапана в Тиуанако) легко определяется даже эпицентр этих взрывов (подробнее – см. мою книгу «Перу и Боливия задолго до инков»).

Особенно показателен в этом отношении некий «храм» в комплексе Сайксайуамана (мы условно назвали его «взорванным храмом»), который расположен в отдалении напротив знаменитых зигзагообразных стен комплекса. Здесь в древности внутри одного из скальных выходов была вырезана система коридоров и помещений. В дальнейшем эта конструкция явно была взорвана таким мощным взрывом, что он разорвал скалу на части. Взрывная волна оторвала «куски» скалы весом в сотни тонн (!) от ее основания и побросала на землю. И ныне эти «куски» валяются как попало – какие-то на боку, а какие-то и вверх тормашками.

Части «взорванного храма» в Саксайуамане

«Взорванный храм» располагается вблизи того, что историки считают «священным озером». Они полагают, что данное «озеро» – диаметром около сотни метров – было создано инками для каких-то культово-религиозных целей. А нам оно больше напомнило затянувшуюся со временем воронку от мощного взрыва. Эта версия была нами озвучена в фильме, вышедшем по результатам экспедиции в цикле «Запретные темы истории», где весь комплекс Саксайуаман рассматривался в качестве древнего полигона высокоразвитой цивилизации богов. В фильме был предложен и вариант проверки данной версии с помощью обычного георадара – в случае озера георадар должен был показать примерно ровное дно, а в случае затянувшейся воронки под поверхностью должна была обнаружиться чашеобразная граница между скальным основанием и поздними отложениями.

Спустя несколько лет одна из исследовательских групп, которая при содействии местных археологов проводила георадарное обследование основания зигзагообразных стен Саксайуамана, по моей просьбе «прозвонила» и это самое «священное озеро». В результате – георадар довольно отчетливо показал наличие именно чашеобразной структуры под поверхностью «озера», что полностью соответствовало версии затянувшейся со временем воронки.

Замечу попутно, что подобный размер воронки образуется, например, при наземном ядерном взрыве мощностью свыше двадцати килотонн!..

Позднее, в ходе экспедиции в Турцию в 2012 году в комплексе Аладжа-хююк, где имеется мегалитическая полигональная кладка, поразительно схожая с южноамериканской, мы вновь обнаружили признаки мощных разрушений взрывного характера. Древние конструкции некая сила настолько разметала вокруг, что ни хетты, ни современные археологи даже ничего не пытались из них «реставрировать». Воронка от взрыва здесь не так очевидна. Да и размеры у нее скромнее – «всего» метров 40-50. Но и этот размер соответствует взрыву мощностью примерно десять килотонн!..

Исследователи некоторых древних шумерских и индийских текстов давно отмечали, что в этих текстах содержатся описания, поразительным образом напоминающие описание как самих ядерных взрывов, так и их последствия. На основании этого исследователи высказывали версию, что в ходе Войны Богов высоко развитая цивилизация использовала в том числе и ядерное оружие. Мы пока прямых признаков именно ядерного характера взрывов не обнаружили (тут требуются еще дополнительные исследования), но их мощность явно сопоставима с этим типом оружия.

Увы. Судя по всему, победителями в этой войне оказалась та группа богов, которая предпочитала относиться к людям, как к рабам, предназначенным лишь для обслуживания богов. Со всеми вытекающими отсюда далеко не благоприятными для нас последствиями…

Эта Война Богов (которая, по моим оценкам, произошла примерно в конце VI тысячелетия до нашей эры) имела также ряд следствий, которые далее нам будут важны.

Во-первых, старый миропорядок был обрушен. Люди перестали получать полезные им знания от богов. Более того, боги-победители предпринимали все усилия к тому, чтобы люди как можно быстрее забыли данные им ранее «лишние» знания – как знания вообще, так и о проигравших войну богах-прогрессорах. При этом, как обычно это бывает, боги-победители объявили себя «добром», а побежденных – «злом» (подробнее – см. «Обитаемый остров Земля»)…

Во-вторых, количество богов в результате войны серьезно уменьшилось. Если период до войны фигурирует в древних легендах и преданиях как время непосредственного и постоянного пребывания богов на Земле, то описания периода после войны содержат упоминания лишь о временных и периодических появлениях богов. Складывается впечатление, что боги свернули фазу постоянного пребывания на нашей планете и перешли к тактике временных визитов.

В-третьих, разрушенные сооружения проигравших войну богов в большинстве своем были заброшены и так никогда и не восстанавливались (возможно, что в том числе в результате и упомянутого сворачивания фазы непосредственного присутствия). Остатки оружия и оборудования из этих сооружений боги-победители забрали себе, ведь у них был его дефицит (см. ранее), и такие трофеи лишними отнюдь не были. Образовались целые зоны с опустошенными и заброшенными богами руинами мегалитических сооружений. Такие зоны прослеживаются по меньшей мере в Южной Америке и в Анатолии (на территории современной Турции).

В-четвертых, вполне логично допустить, что боги-победители не забирали все подчистую – что-то они могли счесть совсем ненужным и бросили намеренно, а что-то могли и просто пропустить. Это создавало условия для того, чтобы люди начали охоту за «божественными» предметами, которые могли им представляться полезными с разных точек зрения. И здесь прослеживается сразу три различных цели поиска таких предметов.

Первая цель – примитивно утилитарная. Например, брошенные богами металлические предметы, лишенные своей функциональности, могли отправляться в переплавку с целью использования ценного металла. Это, в частности, объясняет аномально высокое содержание никеля в некоторых древних бронзовых изделиях, необъяснимое в рамках академического подхода к истории. Скажем, результаты недавних исследований изотопного состава древних металлических артефактов из района плато Альтиплано в Южной Америке указывают на то, что изделия из так называемой трехкомпонентной бронзы (сплава меди, никеля и мышьяка) индейцы культуры тиауанако изготавливали путем переплавки металлических стяжек, которые служили дополнительными силовыми элементами, скрепляющими каменные блоки конструкций Пума-Пунку и других мегалитических сооружений в боливийском Тиауанако (см. мою книгу «Металлы – дар небесных богов»).

Выемки под стяжки в Пума-Пунку

Вторая цель – религиозно-культовая. Часть объектов, причастность к которым могущественных богов у наших предков не вызывала сомнения, использовалась в качестве «священных». Такие объекты служили не только для поклонения – они поднимали статус их обладателя. Это практиковалось и существенно позднее – в Средние века в Европе, когда обладание какой-нибудь христианской святыней (например, добытой в ходе завоевания Святой Земли) могло превратить бедную церквушку в захолустной деревне в значимый церковный приход, а саму деревушку в процветающий город.

Таким «священным» предметом мог быть, скажем, ранее упоминавшийся изрезанный со всех сторон базальтовый блок из Алалаха, который археологи обнаружили в голом одиночестве посреди то ли дворца местного правителя, то ли храма. Отчетливые следы высокотехнологичного инструмента на этом блоке древние обитатели Алалаха не могли не заметить – эти следы служили для них показателем «божественного» происхождения данного объекта, а следовательно сам блок был достоин поклонения в качестве «святыни» и должен был размещаться в значимом месте, где он и был найден археологами.

Третья цель – функционально-практическая. Изделия богов, хотя бы частично сохранившие свою функциональность (то есть работоспособность), неизбежно должны были представлять особую ценность для людей, ведь можно было попробовать использовать этот функционал для своих каких-то нужд. Самая подходящая тут аналогия – ситуация, описанная в произведении Стругацких под названием «Пикник на обочине», где за предметами, оставшимися после инопланетного визита, развернулась самая настоящая охота.

Логично предположить, что за «божественными» предметами в древности должна была вестись аналогичная охота. Эту охоту могли вести, скажем, даже «на самом высоком уровне» – и мы действительно можем проследить ее как в легендах и преданиях, так и в признаках самых настоящих археологических работ в глубокой древности. Так, например, повреждения внутренних помещений и коридоров в Красной пирамиде в Дашуре, которые египтологи считают следами «грабителей», гораздо больше соответствуют открытым и вполне легальным археологическим работам, которые проводились с санкции и по прямому повелению фараона (см. мои книги «Цивилизация богов Древнего Египта» и «Предметы богов и их копии»).

Но логично ожидать, что были и «сталкеры» – вольные охотники за «хабаром». Соответственно, мог быть и «черный рынок», на котором торговали таким «божественным хабаром»…

Глубокая яма в камере Красной пирамиды – результат древних археологических работ

Немного о духовном…

На еще одном моменте предыстории придется остановиться несколько подробней.

Ранее уже упоминалось, что передавая различные знания людям, боги решали собственные задачи по обеспечению продуктами питания и другими необходимыми ресурсами. В этих целях богами был установлен такой порядок, в соответствии с которым люди были обязаны совершать регулярные приношения богам. Фактически была налажена система «податей» богам. Тем, кто соблюдал данный порядок боги оказывали помощь и поддержку, а те, кто не соблюдал, – рисковали навлечь на себя гнев богов с соответствующим наказанием…

Естественно, что боги сами определяли перечень и количество того, что люди должны были давать богам. В легендах и преданиях, а также различных документах можно найти достаточно детальные списки приношений. Если же присмотреться к ассортименту требуемых богами подношений, можно легко заметить, что он вовсе не ограничивается продуктами питания, обычными ресурсами и изделиями – особое и очень важное место занимают жертвоприношения, связанные с тем или иным видом убийства. Именно жертвоприношения связаны с исполнением самых важных «податей», и приносятся они в наиболее важных случаях. Переводя на более привычный язык, можно сказать, что эта «подать» была самой главной для богов.

Заметим, что в данном случае речь идет не о поставке какого-то обычного материального продукта питания – богов интересовало вовсе не мясо жертвы, а именно ее жизнь (точнее – смерть). Будь иначе, люди просто бы приносили мясо уже забитых животных (или убитых людей – как бы ужасно это для нас ни звучало).

И дело не в том, что мясо имеет ограниченный срок хранения. По этой причине боги просто забирали бы живых овец, баранов, коров и тому подобное, но они этого вовсе не делали – жертву обязательно нужно было убить!..

Показательно, что ни один исследователь, который хоть когда-нибудь занимался изучением обрядов жертвоприношений, ни разу не заявил, что жертва приносилась ради мяса. Это настолько противоречило бы форме и сути ритуала, что ошибка такого заявления была бы очевидна всем. Мясо после ритуала могло просто съедаться теми людьми, которые совершили жертвоприношение, – богам до него не было дела. Богам следовало отдать то, что можно назвать «жизненной энергией» жертвы.

Человеческое жертвоприношение ацтеков

Для сторонников сугубо материалистического взгляда на окружающий мир слова «жизненная энергия» означают лишь некую иллюзию, которая не существует в реальности, но в которую верили наши предки. А поскольку этот взгляд доминировал (да и продолжает еще доминировать) в академической науке, историки все списывали на заблуждения наших предков и не рассматривали фактор жертвоприношений в качестве сколь-нибудь значимого.

Между тем в последнее время накапливается все больше данных, которые указывают на то, что духовные (то есть нематериальные) феномены и явления существуют реально и регистрируются объективно, не являясь при этом лишь неким «атрибутом материи». Скажем, даже известный советский нейрофизиолог Наталья Бехтерева, долгое время возглавлявшая Институт мозга, признавала, что есть такие особенности человеческой деятельности, которые не сводятся к функционированию материального мозга, а заставляют допускать существование души.

Если же отойти от материалистических догматов и допустить реальность духовно-нематериальных феноменов, то можно увидеть, что эти феномены также подчиняются наиболее общим законам физики, и в них нет ничего сверхъестественного (см. книгу автора «Основы физики духа», которая в печатном виде выходила в издательстве «Вече» под названием «Код мироздания»).

Так вот. Исследователи давно уже подметили, что максимально влияние духовно-нематериальных феноменов проявляется именно в живом мире. А наличие нематериальных физических полей в живом мире давно уже фиксируется объективно. Скажем, с помощью метода Кирлиан (метода «высокочастотной фотографии») осуществляется визуализация так называемого «биополя», которое имеется у живых объектов и которое исчезает при их гибели. Такое «биополе» (или «аура») является ничем иным, как наглядным подтверждением реальности упомянутой выше «жизненной энергии».

Визуализация ауры цветка методом Кирлиан

Но если есть некая энергия, то должны быть способы извлечения и использования этой энергии. И если при смерти человека или другого существа происходит выделение какого-то количества такой энергии (что ныне вроде бы подтверждается даже фиксацией небольшой потери веса при смерти), то ее тоже можно использовать. Нужен лишь соответствующий уровень знаний и технологий. А при некоторой степени развития этих технологий можно в том числе создавать различные механизмы и оборудование, функционирующее за счет такой энергии (скажем, после ее преобразования в привычный материальный вид энергии – как мы, например, на атомных эелектростанциях энергию атома преобразуем в электричество).

Более того. В ходе своей жизнедеятельности человек непрерывно формирует различные мыслеобразы – нематериальные объекты, которые также могут быть источником энергии. Вдобавок, человек испытывает различные эмоции, при которых может происходить выброс энергии вовне (в виде, скажем, тех же мыслеобразов). Реальность подобных выбросов может ощутить даже на физическом уровне любой человек, попавший на стадион во время музыкального концерта или спортивного соревнования. Сильными эмоциями, как правило, сопровождаются и коллективные молитвы, что также часто ощущается их участниками. Такие эмоциональные выбросы – тоже источник энергии, который при определенном уровне технологий можно использовать.

Высоко развитая цивилизация богов такими технологиями могла обладать – этому ведь ничто не запрещает. А с точки зрения обычной логики, освоение подобных нематериальных источников на определенном этапе развития цивилизации просто неизбежно.

Коллективная молитва – источник энергии

И вот такая цивилизация попадает на планету, где масса живых существ – дармовой источник энергии. Буквально Клондайк!.. Бери – и пользуйся…

Однако отдельный живой организм в качестве источника подобной энергии не очень удобен – этот организм может умереть в самый неожиданный момент и в «неудобном» месте, и можно легко пропустить момент для использования выделяющейся при этом «жизненной энергии». Что в этих условиях должен делать «сборщик» такой энергии?.. Ответ очевиден – он должен регулировать момент выделения этой энергии, то есть должен влиять на процесс смерти живого организма, задавая место и время этого процесса. Именно это мы и наблюдаем при жертвоприношениях – жертвы нужно приносить в определенном месте и в определенное время (определенных богами!).

Текст и фотографии из книги "Яхве против Баала - хроника переворота". Автор Андрей Скляров.

Далее вы прочитаете сами. Если захотите.

Источник: https://wowavostok.livejournal.com/10525520.html