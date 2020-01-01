Фильм про Михаила Калашникова

В феврале грядет еще один новый отечественный фильм про войну. На этот раз он затронет тему биографии легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова.Тема потенциально выигрышная, так как затрагивает хорошо знакомую историю и личность не нуждающуюся в особых представлениях.Что может пойти не так – опять могут завести шарманку, что "конструктор создал автомат, не благодаря, а вопреки", а также криво показать вопрос о "Штурмгевере", хотя данный фильм действительно может внятно на большом экране раскрыть эту тему.Ждем.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5533181.html