Главная » Аналитика, Видео, Здрава, Мировоззрение, Наследие Славян

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРАЗДНУЕТСЯ В НОВЫЙ ГОД!

16:01. 1 января 2020 263 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Хотите русскую власть? А отуда ей взяться, если ВЫ исполняете ритуалы чужих???

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2e-IFqpV9Sc

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Что мы празднуем на Новый год?
... в Что мы празднуем на Новый год?Александр Новак11.12.2012Из года в год, ни...истоках традиций, весь честной народ празднует Новый Год.Веселье, шум, огни и фейерверки...том, что на самом деле самозванец-Пётр I якобы пошутил, введя празднование Нового Года,...
Про рождественскую ёлку, Деда Мороза и Новый Год...
... прямо связанную с нашим самым главным зимним праздником – Новым Годом. Если мороз, снег... в Россию. Принято считать, что традиция праздновать Новый Год с ёлкой появилась в России... надеялся, что народ однажды прозреет и поймёт, кем на самом деле был Спаситель...
Весело, весело встретим Новый Год!
...область) брацлавские хасиды начали праздновать наступление 5772 года по иудейскому календарю – ... а против того, что «любой хулиган может делать что угодно, прикрываясь своей ..., посыпавшийся с неба в самое начало еврейского Нового года – в среду вечером. ...
Новый год на фронте и в тылу. Воспоминания очевидцев
... Красной армии, надеялись и праздновали Новый год как могли. Для Риммы ... тяжелейших условиях. Но самое удивительное, что была организована не только...к месту их падения. Делаем ещё переход и останавливаемся ... и стал там под Новый год делать пирожки. К нам в...
Празднование Нового года в Кремле – как символ детского счастья
...Правде» открытое письмо с предложением праздновать Новый года. На следующий день вышло постановление...стал выходным днем, с самого начала Новый год был важным общественным праздником для... предлагала его позвать, что с удовольствием и делали дети. Он появлялся...
О новом боге или Что делать с Новым годом?
... цикла и есть то, что мы называем Новым Годом и старт его 1..., от чего отказываемся? Проще говоря, что празднуем? Если не возобновление глобального Божественного... календарных праздниках и подсказан тем самым «старым новым годом» - 14 января - Обрезание Христа...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4045 3475
    Мирослава 1 января 2020 в 17:36

    Ритуалы чужие-это верно.И энергетика вчера и сегодня просто негативная донельзя вокруг..Все просачивается, т.к.эгрегор создан очень мощный, просачивается.И пропасть этому эгрегору соответствующие люди?! не дадут.В своих целях используют.

    Ответить
    1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)