ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРАЗДНУЕТСЯ В НОВЫЙ ГОД!
16:01. 1 января 2020 263 просмотра Один комментарий Опубликовал: Ликвидатор
Хотите русскую власть? А отуда ей взяться, если ВЫ исполняете ритуалы чужих???
Хотите русскую власть? А отуда ей взяться, если ВЫ исполняете ритуалы чужих???
Ритуалы чужие-это верно.И энергетика вчера и сегодня просто негативная донельзя вокруг..Все просачивается, т.к.эгрегор создан очень мощный, просачивается.И пропасть этому эгрегору соответствующие люди?! не дадут.В своих целях используют.