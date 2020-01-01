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«Барбаросса»-2000: недостигнутые рубежи

08:46. 1 января 2020 58 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Примерно 20 лет назад Национальный совет по разведке, структура, координирующая деятельность всех американских спецслужб, решил составить прогноз того, как будет выглядеть мир в 2015 году.

Для работы над этим макропрогнозом были привлечены лучшие ученые США из самых разных сфер научной деятельности, а также эксперты ЦРУ, американских военных вузов, британские специалисты по вооружениям, экономисты и дипломаты.

Составленный в результате многочисленных дискуссий доклад был потом опубликован и широко разошелся в западном инфополе.

В прогнозе лучших американских экспертов на 2015 год Россия выглядела довольно неприглядно. Предполагалось, что население нашей страны сократится до 130-135 миллионов человек.

Ожидалось, что Россия будет угасающей и слабеющей страной, у которой останется только один инструмент влияния на мировую повестку — вето в Совете Безопасности ООН.

Нашей стране предсказывалась полная геополитическая импотенция и неспособность "навязывать свою волю" даже ближайшим соседям по постсоветскому пространству. Попытки как-то интегрироваться в мировую экономику и финансовые рынки, согласно этому прогнозу, были обречены на провал.


О россиянах американские прогнозисты тоже не хотели сказать ничего хорошего. Россиянам были предсказаны "алкоголизм, болезни сердца, наркотики и ухудшение системы здравоохранения".

В качестве "вишенки на торте" этого прогноза можно упомянуть предсказание, что в России к 2015 году будут обширные территории с радиационным загрязнением из-за того, что наша страна не сможет обслуживать собственные АЭС и другую инфраструктуру.

Такими видел Запад плоды реформ, осуществляемых под его руководством и с его консультантами. То есть не просто видел – а деятельно готовил это в качестве нашего будущего.

Не закрывая глаза на все неудачи и провалы РФ за эти годы, на все тяжкие и унизительные моменты, случившиеся с нами – ОБЪЕКТИВНО ГОВОРЯ, страна выстояла под ударом ничуть не меньшей, чем у Гитлера, силы. И это вынуждены признать не только друзья, но и враги нашей страны.

Да, война, которая ведётся против нас – гибридная. Военные действия в ней не прямые, и очень растянутые во времени. То, что в 1941 году занимало неделю – теперь может тянутся десятилетие. Это даёт возможность "спрятать" войну под "обыденные события", "естественный ход событий".

Но, хоть эта война и гибридная – она тотальная и жестокая. Мы видим, что никакой пощады побеждённой Москве в ней не будет. Мы не просто так живём – мы живём в жесточайшем противостоянии, когда сами наши жизни – на кону этой игры.

Оценивая документ 20-летней давности о судьбе России глазами американцев – мы видим, что никакой "интеграции" РФ в западный мир ПРЕДУСМОТРЕНО НЕ БЫЛО, что прозападные правительства, лакейски заискивающие перед США – привели бы только к тому, что в докладе-2000 обозначено. И – очень важно! – ведь это открытый доклад. Это не какие-то там секретные разработки, которые выкрал Штирлиц из сейфа.

Это открыто публиковалось, не скрывая авторства! Они доказывали, что у нас нет иного пути, кроме вот этого, ими обозначенного. Но, прямо признаем – достигнутых рубежей "Барбаросса" не достигла. На линию "Архангельск-Астрахань" новые гитлеры не вышли. Продвинулись серьёзно, ущерб нанесли колоссальный, но – не летальный.

Борьба продолжается. В каком-то смысле входит в эндшпиль. Как она закончится – зависит только от нас с вами, читатель…


А. Берберов



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Источник.

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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4815832.html

Метки: американцы, берберов, будущее, война, гибридная, Запад, Россия, США, финансовый, цру

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