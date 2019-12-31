Сказы из жизни. Принцип передачи знаний. Алексей Орлов и Иван Воронцов. Сказ 9

Кому и когда можно передавать знания, а кому нет?



9 часть из цикла бесед Ивана Воронцова и Алексея Орлова на жизненные темы.



Контакты Ивана Воронцова:



Канал Ютьюб – https://www.youtube.com/c/%D0%A0%D0%B…

Группа ВКонтакте – https://vk.com/radostosoznaniya

Страница Вконтакте – https://vk.com/id357171763



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XxW0c13-8Q8