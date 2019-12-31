Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 31 декабря 2019

Турецкие наблюдательные посты, а по сути военные базы в провинции Идлиб попали в полное окружение, когда Сирийская армия при поддержке ВКС России и наших военных советников выбила протурецких террористов из ряда оккупированных ими районов.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Турция не собирается покидать свои наблюдательные пункты, расположенные на подконтрольных боевикам территориях в Сирии и якобы выполняющих обязательства по обеспечению перемирия в Идлибе.

Об этом недавно заявил министр обороны Турции Хулуси Акар на встрече с командующими воинскими соединениями на границе с Сирией в связи с обострением ситуации в Идлибе.

«Наблюдательные пункты Турции в сирийском Идлибе без колебаний ответят на любые атаки», — вот так гордо заявил глава оборонного ведомства Акар.

Однако, Акар постеснялся упомянуть, что уже два турецких военных объекта находятся на полностью контролируемой правительством Сирии территории и теперь их функционирование и снабжение осуществляется только с согласования с Дамаском.

О том, как проходит доставка продуктов на наблюдательный пункт № 9 в Муреке, можно посмотреть в новом репортаже «Русской Весны» — турецкая колонна с продовольствием и личным составом для ротации на посту проходит досмотр органами безопасности Сирии при посредничестве российской военной полиции и только после этого туркам под сопровождением российско-сирийского конвоя позволяется проследовать к своим постам. Так что громкие заявления министра обороны Турции далеки от действительности.

Отдельно необходимо отметить, какие в действительности задачи выполняют турецкие наблюдательные посты. Уже неоднократно предоставляли информацию о том, что посты используются как боевиками протурецкой группировки «Сирийская национальная армия», так и террористами «Джебхат ан-Нусры»* в качестве защиты от авиации и артиллерии.

Подробнее в нашем репортаже: Фронт в Идлибе рухнул! Боевики бегут под ударами ВКС и прячутся в необычном месте — кадры с БПЛА (ВИДЕО)

Зная, что посты не будут обстреляны, боевики развернули возле поста № 8 в Сурмане настоящий лагерь, причем турецкие военнослужащие не только не против такого соседства, но и сами его и организовывают, снабжая отряды боевиков оружием и продовольствием.

После того как Сурман и район вокруг восьмого турецкого поста в результате успешного наступления Сирийской арабской армии перешел под контроль официального правительства, боевики хлынули под защиту других постов, а именно поста № 7 в Телль-Тукан и поста № 10 в Сахрия.

Именно из-за использования наблюдательных постов в виде защитного зонтика для боевиков и террористов заставляет Турцию так громко заявлять о незыблемости их статуса. Однако, наступательная операция «Идлибский рассвет» показала, что никакие турецкие посты не могут остановить наступления Сирийской армии.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.