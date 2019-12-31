Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 31 декабря 2019
- 06:01 Позорный котёл: Турецкие базы в Сирии попали в полное окружение в ходе спецоперации САА и ВКС России (ВИДЕО).
- 04:08 Сирия: Армия России добралась до границы с Иорданией (ФОТО).
- Вчера 22:26 Сирийская армия взяла под контроль город Джарджаназ – Олег Блохин.
Позорный котёл: Турецкие базы в Сирии попали в полное окружение в ходе спецоперации САА и ВКС России (ВИДЕО)
Турецкие наблюдательные посты, а по сути военные базы в провинции Идлиб попали в полное окружение, когда Сирийская армия при поддержке ВКС России и наших военных советников выбила протурецких террористов из ряда оккупированных ими районов.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Турция не собирается покидать свои наблюдательные пункты, расположенные на подконтрольных боевикам территориях в Сирии и якобы выполняющих обязательства по обеспечению перемирия в Идлибе.
Об этом недавно заявил министр обороны Турции Хулуси Акар на встрече с командующими воинскими соединениями на границе с Сирией в связи с обострением ситуации в Идлибе.
«Наблюдательные пункты Турции в сирийском Идлибе без колебаний ответят на любые атаки», — вот так гордо заявил глава оборонного ведомства Акар.
Однако, Акар постеснялся упомянуть, что уже два турецких военных объекта находятся на полностью контролируемой правительством Сирии территории и теперь их функционирование и снабжение осуществляется только с согласования с Дамаском.
О том, как проходит доставка продуктов на наблюдательный пункт № 9 в Муреке, можно посмотреть в новом репортаже «Русской Весны» — турецкая колонна с продовольствием и личным составом для ротации на посту проходит досмотр органами безопасности Сирии при посредничестве российской военной полиции и только после этого туркам под сопровождением российско-сирийского конвоя позволяется проследовать к своим постам. Так что громкие заявления министра обороны Турции далеки от действительности.
Отдельно необходимо отметить, какие в действительности задачи выполняют турецкие наблюдательные посты. Уже неоднократно предоставляли информацию о том, что посты используются как боевиками протурецкой группировки «Сирийская национальная армия», так и террористами «Джебхат ан-Нусры»* в качестве защиты от авиации и артиллерии.
Подробнее в нашем репортаже: Фронт в Идлибе рухнул! Боевики бегут под ударами ВКС и прячутся в необычном месте — кадры с БПЛА (ВИДЕО)
Зная, что посты не будут обстреляны, боевики развернули возле поста № 8 в Сурмане настоящий лагерь, причем турецкие военнослужащие не только не против такого соседства, но и сами его и организовывают, снабжая отряды боевиков оружием и продовольствием.
После того как Сурман и район вокруг восьмого турецкого поста в результате успешного наступления Сирийской арабской армии перешел под контроль официального правительства, боевики хлынули под защиту других постов, а именно поста № 7 в Телль-Тукан и поста № 10 в Сахрия.
Именно из-за использования наблюдательных постов в виде защитного зонтика для боевиков и террористов заставляет Турцию так громко заявлять о незыблемости их статуса. Однако, наступательная операция «Идлибский рассвет» показала, что никакие турецкие посты не могут остановить наступления Сирийской армии.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сирия: Армия России добралась до границы с Иорданией (ФОТО)
В Сирию приходят холода, в некоторых районах выпал снег. Тысячи семей по всей стране нуждаются в помощи, им нужно продовольствие и теплые вещи. В этих условиях российские военные резко увеличили количество проводимых гуманитарных акций.
Подробнее в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Недалеко от границы с Иорданией в населенном пункте Нада провинции Дераа (Деръа) российский Центр по примирению враждующих сторон совместно с фондом Ахмата Кадырова провел гуманитарную акцию для местных жителей. Нуждающимся жителям было выдано 350 продовольственных наборов с мукой, сахаром, рисом, сгущенным молоком и чаем.
Безопасность проведения гуманитарной акции обеспечивало подразделение военной полиции Минобороны РФ.
Также были выданы канцелярские принадлежности, одеяла и предметы первой необходимости. Кроме того, ученикам местной школы были вручены новогодние подарки. По окончании гуманитарной акции жители населенного пункта написали отзывы в книгу благодарности России за оказанную помощь в трудное для них время.
Жители района также поблагодарили Вооружённые силы России и за поддержку сирийского народа и сирийской арабской армии в борьбе с международным терроризмом.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сирийская армия взяла под контроль город Джарджаназ – Олег Блохин
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Базы любые по поддержанию мира в Сирии в окружении войск Сирии обозначают что и мира там не будет и базы не закроют только новые откроют для поддержания мира, ну Россия не должна уступать в этом соревновании по разделу территории суверенного государства. Итак на тер Сирии мы имеем турецкие американские иранские израильские и российские базы, а бомбили Сирию вообще все кому не лень. Даже Китай собирался но охотничьи угодья сократились.