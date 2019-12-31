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Россия — стратегия борьбы на рубеже десятилетий

22:14. 31 декабря 2019 74 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Источник: Изборский клуб @ Олег Розанов

Уже на днях Россия вместе со всем человечеством вступит в новое десятилетие, в 20-е годы XXI века. Какими они будут, зависит от нас и от грамотного геополитического планирования. 20-е совершенно точно станут для нас переломными – в этом нет никаких сомнений. Для успешного перехода в новую историческую фазу и политическую эпоху нам, конечно, нужна своя внутриполитическая концентрация и экономическая мобилизация, но внешние факторы по-прежнему будут сильнее внутренних. В этой связи необходимо хотя бы кратко очертить итоги года и уходящего десятилетия, чтобы лучше понять текущий момент и горизонты геополитического планирования.

Украина – главный и принципиально важный внешнеполитический рубеж. Украинский режим после смены президента по-прежнему остается враждебным России, однако главный и самый очевидный итог года – так называемое «мировое сообщество» изрядно устало от украинских истерик. Никто, кроме самых обезумевших американских ястребов, не собирается спасать «назелэжную» от восточного соседа, и отдавать в объятия русского медведя – тоже. Европа в целом делает шаг в пользу здорового прагматизма, а главы Франции и Германии будто бы соревнуются в попытках выйти на здоровый диалог с Путиным (первый – по внешнеполитическим вопросам в контру США, вторая – по экономическим).

В Кремле предусмотрительно решили не «дожимать» – и пойти навстречу по газовым договоренностям, заключив новый контракт в самом конце года и обнулив взаимные претензии. Нам это было нужно, чтобы показать добрую волю, Украине – чтобы выжить. Об эффективности постмайданной экономики говорит хотя бы то, что за 11 месяцев текущего года бюджет Украины собрал лишь 811 миллиардов гривен (около 33,8 миллиарда долларов), что на 20% меньше плана. Без дополнительного дохода от прокачки газа Киев точно бы обрушился в жесткий экономический и социальный кризис, вновь обвинив во всем русских.

Москва, наученная ещё переговорами с Януковичем, явно не будет делать ставку на экономическое давление и быстрое решение украинского вопроса, а Киев продолжит торговать буферным статусом и русофобией, которая падает в цене, но все же продается.

Сирия. Россия прочно удерживает позиции на сирийском плацдарме, присматривается к ситуации в Ливии и в целом удерживает позиции на Ближнем Востоке. Рассуждать в логике победа-поражение бессмысленно, но Москва здесь точно не проиграла, а лишь усилила контроль с привлечением партнёров: Турции и Ирана. В итоге США и другие западные союзники вынуждены считаться с нашей позицией, а значение террористического фактора благодаря российской Армии сводится к минимуму.

США. Тягаться с Вашингтоном один на один Россия по-прежнему не в состоянии – это ясно понимают в Кремле, поэтому пытаются балансировать между Китаем, Европой, США и исламским миром. Если внутренняя политика в России во многом зависит от внешней, то в Америке все строго наоборот – внутренняя целиком определяет внешнюю. На этом умело играют российские власти, продолжая торг по Украине, Сирии и Северной Корее.

Китай. Не питая иллюзий по поводу вечной дружбы с Поднебесной, можно сказать одно – Пекин ещё в девяностых – начале нулевых упустил шанс жесткой экономической экспансии в Россию. Теперь Москва, занявшая жесткую геополитическую позицию, стала для Китая и США той самой золотой акцией, от одной которой ничего не зависит, но заполучить её мечтают все. Сейчас Китай нуждается в нас для противостояния в нарастающем конфликте с Вашингтоном, но по мере экономического и военного усиления его склонность учитывать наши интересы будет уменьшаться.

Итого, в ближайшие годы информационное и экономическое давление на Россию точно не ослабнет, а к 2024-му только усилится. Инструментов геополитического наступления у нас точно не прибавится. Россия попадает в знакомую нашему президенту ситуацию борцовского партера, когда соперники вместе вышли друг другу на болевой – и проиграет тот, кто постучит первым. Главное – не отпускать хватку и давить на болевые точки врага. Разработке их карты посвятит свои интеллектуальные силы в новом году наш Изборский клуб.

Всех с наступающим Новым годом и Рождеством!

Источник: https://nstarikov.ru/rossija-strategija-borby-na-rubezhe-desjatiletij-111931

Метки: чит.клуб

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 7052 6390
    Stelm 31 декабря 2019 в 23:51

    Знаете в чем беда сегодняшней России? Мы сегодня как в той известной басне Крылова: “Лебедь,рак и щука”. Нет единой концепции развития страны.Вспоминаю Григория Распутина и его предсказание про Россию:”…..потом красная яма,потом болото”. Сегодня болото….и конца не видно…(

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