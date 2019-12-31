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О пользе медитации. Н.Н. Любимов

15:36. 31 декабря 2019 118 просмотров 6 коммент. Опубликовал:

institut_mozga

 

"Я не знаю никакого другого способа мобилизовать эти огромные ресурсы нашего мозга - мобилизовать неклассические дополнительные пути нейрокибернетической системы. В программе ТМ мы имеем совершенно естественный метод раскрытия полного потенциала мозга.

ТМ не только раскрепощает сознание от стрессов и настраивает его на более упорядоченный лад, но и заостряет интеллект, повышает скорость реакции и работоспособность каждого - от спортсмена-спринтера до ученого-аналитика.

Исследования показывают, что если вы хотите быть гораздо более разумным человеком, иметь гораздо лучшую интуицию, чтобы ваши действия приносили больше результатов, обучитесь технологии Трансцендентальной Медитации. Эти данные говорят о том, что это очень мощная технология, и она может не только мобилизовать дополнительные возможности мозга, но и обладает способностью реорганизовать жизнь человека в позитивном направлении. Я могу лично подтвердить это". 

 

Н.Н. Любимов, академик, профессор, 

доктор медицинских наук, 
директор лаборатории нейрокибернетики 
Института Мозга Российской АМН

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