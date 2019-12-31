О пользе медитации. Н.Н. Любимов
"Я не знаю никакого другого способа мобилизовать эти огромные ресурсы нашего мозга - мобилизовать неклассические дополнительные пути нейрокибернетической системы. В программе ТМ мы имеем совершенно естественный метод раскрытия полного потенциала мозга.
ТМ не только раскрепощает сознание от стрессов и настраивает его на более упорядоченный лад, но и заостряет интеллект, повышает скорость реакции и работоспособность каждого - от спортсмена-спринтера до ученого-аналитика.
Исследования показывают, что если вы хотите быть гораздо более разумным человеком, иметь гораздо лучшую интуицию, чтобы ваши действия приносили больше результатов, обучитесь технологии Трансцендентальной Медитации. Эти данные говорят о том, что это очень мощная технология, и она может не только мобилизовать дополнительные возможности мозга, но и обладает способностью реорганизовать жизнь человека в позитивном направлении. Я могу лично подтвердить это".
Н.Н. Любимов, академик, профессор,
доктор медицинских наук,
директор лаборатории нейрокибернетики
Института Мозга Российской АМН
Жора, это Ваша стезя. То, что Вы не доделали когда то. Не поняли до конца. Не вникли в своих работах.
А у Вас какая степень гипнабельности? )
Эко их кидает.
Сфера научных интересов учреждения включала поиск особенностей, объяснивших бы «необыкновенную гениальность вождя мирового пролетариата». Это здесь из каменного мозга Ленина извлекали металлические звуки.
Женя, остатки здравого смысла, этих замысловатых людей всегда оставляют их на плаву. А вот органы которые официально ничего такого не признают часто их используют и часто им же во вред.
Ходили слухи, что все медиумы из “битвы экстрасенсов” на службе ФСБ, а на деле же они оказались шарлатанами. Это мне Пахом Курлык рассказывал.
Разоблачили давно тм и их ложь про снижение преступности в Нью-Йорке во время массовой медитации последователей тм, которую приводят как доказательство. Тм вид самогипноза.