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Население крупнейших городов России-2019

14:29. 31 декабря 2019 29 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В России 16 городов с численностью населения более 1 млн. человек. В них проживает 24% всего населения России и почти треть от городского населения.

Долгое время крупнейшие региональные центры России концентрировали человеческий капитал и показывали устойчивый рост численности населения. Но ситуация меняется, условия для развития городов становятся более поляризованными.

Рассматриваем официальную статистику по численности населения на начало 2019 года в крупнейших городах России (более 1 млн. человек)


Большинство крупнейших городов России не имеют опыта и практики развития в условиях сокращающегося населения. Многие из них предпочитают не замечать этого риска и закладывают в стратегии развития бесконечный рост числа жителей. Между тем, часть из них уже закрепились в отрицательной зоне.


В большинстве городов численность населения выросла

Заметно снизилась численность населения в Омске, Самаре, Нижнем Новгороде. Впервые, после длительного периода роста числа жителей, зафиксирована убыль населения в Челябинске. Уже давно в зоне риска находится Волгоград. Вероятнее всего, здесь численность населения также снизилась по итогам прошлого года, но Росстат до сих пор не опубликовал официальную оценку по этому городу.


Значительное число крупнейших городов в последние 5 лет показывали низкие темпы роста населения.

В следующие годы показатели изменения численности городского населения будут становиться более контрастными. И это серьезный вызов для городской экономики и местной власти. Причем с проблемами будут сталкиваются и те, кто теряет жителей, и те, кто не в состоянии управлять повышенным миграционным притоком (Краснодар)

Дополнительная информация о компонентах изменения численности населения в городах России.


Михаил Хорьков
Уральская палата недвижимости

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9593237.html

Метки: население, опрос, регионы, Россия, росстат, экономика

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