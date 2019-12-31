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Министр обороны Сергей Шойгу поздравил с наступающим Новым годом военнослужащих

14:24. 31 декабря 2019 31 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D9Pewifgc9A

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