ГЕНЕРАТОР БЕЗ ТОПЛИВА запущен в производство. Но Глобальный Запрет на БТГ и критику Эйншейна не снят

Посмотрев на бытовую и цифровую технику вокруг себя, каждый из нас думает, что технология переменного тока – вершина технической эволюции.

Но мы до сих пор очень мало знаем о природе электричества. Что же тогда говорить об эфире, теория которого разрабатывалась как противовес Эйнштейновскому релятивизму. Учёными установлен факт, что при своём движении в космосе Земля теряет часть вещества атмосферы.

Тем не менее атмосфера у планеты остаётся, а это означает, что потерянное вещество восстанавливается. Это верно и для других веществ образующих нашу планету. Такими фактами синтеза веществ, стало восстановление нефти в выработанных скважинах. Оказалось, что в давно открытых месторождениях добыто 150% нефти от ранее подсчитанных запасов. И таких мест на Земле оказалось очень много: Грузия, Карпаты, Южная Америка.

В России Ромашкинское нефтяное месторождение, открытое более 70 лет назад, входит в десятку супергигантских по международной классификации. Оно считалось выработанным на 80%, но каждый год запасы в нём пополняются на 1,5–2 млн. тонн.

По новым расчётам, нефть можно будет добывать до 2200 года и это не предел. На Старых нефтяных промыслах Грозного первая скважина была пробурена в конце 19 века, а к середине прошлого выкачано 100 млн. тонн нефти. Позднее месторождение сочли истощённым, а спустя 50 лет запасы стали восстанавливаться.

Так что синтез элементов на нашей планете не является чудом или аномалией – это закономерное явление. Вода синтезируется при определённых условиях и в определённых областях неоднородности нашей планеты. Круговорот воды в природе, несомненно, существует, но это процесс преобразования материи, или материализации из эфира, как сказали бы некоторые. Ещё Вернадский предполагал, что в земной коре происходит распад одних и синтез других веществ.

В 1911 году он выступил с докладом “О газовом обмене земной коры” в Петербурге на Втором Менделеевском съезде. Кстати, у Менделеева в таблице Эфир первоначально находился в самом начале таблицы, подробнее про это смотрите в другом нашем выпуске.

Еще один великий учёный начала двадцатого века Никола Тесла, напротив, предполагал, что эфир – это высокоплотная материя, а не газ. Концепция эфира, как присутствующего везде и всюду, и влияющего на наш материальный мир, но не воспринимаемого органами чувств, существовала с глубокой древности : от представлений в восточных учениях, до философии Древней Греции. Уже в более поздние времена Рене Декарт перевёл понятие эфира из философско-религиозной плоскости в научную. А позднее, с развитием оптики, опытным путём было выяснено, что свет имеет волновую природу.

Так девятнадцатый и начало двадцатого века стали временами расцвета многочисленных теорий и моделей эфира.

И теория эфира вовсе не угасла сама по себе, а была уничтожена. К примеру, ещё в 1922 году на своей 100-летней годовщине немецкое научное общество приняло решение исключить критику теории относительности в официальной академической среде. В результате, в Германии введен запрет на критику релятивизма (теории относительности) в академической прессе и в процессе образования. Запрет этот, с 1922 года действует и сейчас.

Та же позиция была подтверждена нацистским правительством уже после начала Второй Мировой в 1940-ом году в Мюнхене, где вышло постановление о признании теории относительности в качестве фундамента для развития физической науки. И это несмотря на национальность “отца релятивизма”.

После падения нацизма в 1945-м, критика теории относительности приравнивалась к отрицанию холокоста и антисемитизму лично Эйнштейном. “Особая форма антисемитизма” говорил он. Яркий пример хуцпЫ А что же в Советском союзе? С 1922 года Эйнштейн становится член-кор-ом Российской Академии Наук, а с 1926 почётным иностранным членом АН СССР.

И даже такой крупный учёный СССР как А. К. Тимирязев после доклада на 5-м съезде физиков об опытах американского физика Д. К. Миллера, которые опровергали теории Эйнштейна, был подвергнут остракизму со стороны сторонников теории относительности, а именно именитыми советскими учёными-релятивистами Иоффе, Таммом, Френкелем, Ландсбергом и Мандельштаммом.

В 1930-м году Главнауки закрыло Физическое общество, осталась лишь Ассоциация физиков, руководимая Иоффе. В 1934 году выходит специальное постановление ЦК ВКП(б) по дискуссии о релятивизме, в котором все противники теории относительности были отнесены либо к “правым уклонистам”, либо к “меньшевиствующим идеалистам”. С 1938-го АН СССР не финансировала никаких научных работ, которые хотя бы в чём-то противоречили теории относительности.

И, как кульминация, в 1964 году Президиум АН СССР издает закрытое постановление, запрещающее всем научным советам, журналам, научным кафедрам принимать, рассматривать, обсуждать и публиковать работы, критикующие теорию А. Эйнштейна. И теория эфира вовсе не угасла сама по себе, а была уничтожена.