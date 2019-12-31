Экономика России в 2019 году. Важнейшие итоги года.

Завершается 2019 год. Многие ожидали новый кризис в мировой экономике, а он так и не наступил. Спровоцировать его могла торговая война США и Китая. Но на данный момент эффекта падающего домино нет, банки не лопаются, критической нехватки денегв мире не наблюдается.

Пока что самое худшее последствие этого конфликта в том, что МВФ понизил прогноз роста мировой экономики в этом году. Был прогноз 3.5%, стал 3%. Это можно пережить, даже не кашляя и не чихая.

То, что в мире нет кризиса, России на руку. Наши внутренние экономические проблемы от этого сглаживаются. Экспорт российского сырья стабилен. Экспорт не сырьевых товаров из России в другие страны растёт. Из-за рубежа к нам приходит валютная выручка и помогает отечественной экономике. Далее поговорим о ней более подробно.

Начну с главного индикатора – ВВП – Валового внутреннего продукта . Это рыночная стоимость всех произведённых товаров и оказанных услуг за год. Когда говорят «экономика растёт», имеют в виду этот показатель. Страшное слово рецессия – означает ситуацию, когда объём ВВП снижается.

ВВП состоит из большого числа компонентов. У каждого из них своя жизнь. Одни растут, другие падают, а какие-то стоят на месте. Российская экономика с января по сентябрь 2019 года выросла на 1,1% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Приятно, что растёт, грустно, что растёт слабо. Напомню, что среднемировой темп роста ВВП 3%, то есть в три раза выше нашего.

Посмотрим структуру российского ВВП. Это данные за 1 полугодие. Самые крупные компоненты. На первом месте оптовая и розничная торговля. Купи-подай. Именно это, а не добыча полезных ископаемых, главная составная часть нашей экономики. На втором и третьем месте с примерно одинаковой долей идут два вида промышленности: добывающая и обрабатывающая. Для многих это неожиданные цифры. Ведь у всех на слуху тезис, что Россия живёт за счёт сырья, и ничего не производит. Как видим, производит и не мало. А доля сырья большая не в ВВП, а в нашем экспорте, – товарах, которые Россия продаёт за границу. Экспорт не тождествен всей экономике, а является одной из её составных частей.

Например, Норвегия считается развитой респектабельной страной. При этом в её экспорте нефть и газ занимают долю 52%. 60% экспорта Австралии – ещё одной уважаемой страны – это железная, медная, алюминиевая руда, угольные брикеты, газ, золото, то есть произведения недр. Австралию в своё время присоединил к Британской империи Джеймс Кук, известный по песне Владимира Высоцкого «Почему аборигены съели Кука». Коренное население Австралии под властью англичан подверглось жестокому геноциду . Поработители забрали у них земли и всё, что находится под землёй.

Удивительная трансформация произошла с Австралийским экспортом за прошедшие полвека. Для справки приведу цифры за 1962 год. Тогда треть от всего, что она продавала за границу, составляла овечья шерсть. На втором месте была говядина, на третьем пшеница. Также за границу продавалось много сливочного масла, овечьих шкур, тростникового сахара. Все эти наименования относятся к сельскому хозяйству. Ключевыми клиентами Австралии в 60-е годы прошлого века были страны Европы, в основном Великобритания, а также Япония и США

Постепенно изпроизводителя сельскохозяйственного сырья она стала превращаться в крупнейшего поставщика полезных ископаемых. Теперь мировой экономике нужны её недра, а не продукция животноводства и растениеводства. В последние годы её главные иностранные клиенты – неЕвропа и США, а Китай, Южная Корея, Индия. Из старых крупных покупателей большую долю по-прежнему занимает Япония, но и той нужна от Австралии не овечья шерсть как раньше, а уголь, железная и медная руда, газ, алюминий и совсем чуть-чуть говядины. Взамен Япония поставляет Австралии высокотехнологичные товары: автомобили, грузовики, электронику. Сидя на сырьевой игле, Австралия не считает нужным производить их самостоятельно.

Вернёмся в Россию. Наш ВВП растёт, но медленно. Темп проигрывает среднемировому. Как мы уже выяснили, в структуре ВВП много компонентов. Одни динамичные, другие вялые, третьи и вовсе тянут экономику вниз. Например, обрабатывающие производства растут в России хорошо. За 9 месяцев плюс 2,2%. А вот строительство прибавило всего 0,3%. Сельское хозяйство растёт бурно +3,6%, а вот платные услуги населению упали на 0,7%. Это связано с низким платёжеспособным спросом. Вот и получается, что итоговый ВВП растёт слабо – всего на 1,1%. Отмечу, что это уже данные очищенные от инфляции, то есть чистый рост экономики.

Отдельно для каждого региона рассчитывается ВРП – валовой региональный продукт. Он полезен для сравнения разных субъектов Федерации. Считается медленно. На данный момент доступен только по 2017 год. На таблице динамика Республики Крым. Это тоже чистый рост экономики с поправкой на инфляцию. В рейтинге российских регионов наш постепенно идёт вверх и по итогам 2017 года занял 51 место. У Крыма, как и в целом по стране, самой крупной отраслью экономики является оптовая и розничная торговля.

Источник: http://xn----ctbsbazhbctieai.ru-an.info/новости/экономика-россии-в-2019-году-важнейшие-итоги-года/