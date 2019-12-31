Братские народы: Лукашенко договорился с Москвой о поставках нефти без всяких контрактов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заключил договор с главой правительства России Дмитрием Медведевым и министром энергетики РФ Александром Новаком о конкретных поставках нефти в Белоруссию в условиях отсутствия нефтегазовых контрактов.

«Рабочие вопросы были обсуждены в продолжение переговоров с Владимиром Путиным, а также в связи с тем, что контрактов, регламентирующих работу в нефтегазовой сфере, на 1 января не заключено. Итогом разговора стала договоренность об организации конкретной работы по поставкам углеводородного сырья в Беларусь», — сообщила пресс-служба администрации белорусского президента.

При этом заключены контракты по газу

Кроме того, вечером 31 декабря «Газпром» сообщил, что контракты на поставку газа в Белоруссию и транзит через территорию республики продлены до 2021 года

Уточняется, что вторник в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Владимиром Семашко и Министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем. Стороны детально обсудили вопросы взаимодействия в газовой сфере с 2020 года.

Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали Протокол между «Газпромом» и Правительством республики о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в январе и феврале 2020 года.

Контракты на поставку газа в Беларусь и транзит через территорию республики продлены до 2021 года

Владимир Семашко и Алексей Миллер во время подписания

ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» подписали дополнительные соглашения о продлении до 2021 года срока действия контрактов на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики. Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года.

Справка

Контракты между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики действовали до конца 2019 года.

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