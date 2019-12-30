В чём виноват Ленин? (окончание)

Наследник первый – И.В. Джугашвили-Сталин. Ещё в молодости «хлебнувший прелестей» грузинского княжеского «федерализма» (пополам с полу-крепостничеством «грузинского розлива») – люто ненавидел дворян-говорунов от социал-демократии и проповедуемую ими «свободу – что-хочу- то-и-ворочу» для себя любимых. Был сторонником сверх-жёсткого федерализма – «национально-культурной автономии» (вместе с Феликсом Дзержинским), не предусматривающей ни на каких условиях выхода «автономии» из состава созданного ими союза, а также наиболее жёсткой (имперской) «вертикали власти».



При этом он выступал за абсолютно равный доступ к власти какого угодно высокого уровня со стороны выходцев из любой автономии (этим выгодно отличался от любого носителя прежней – императорской власти). И.В. Сталин уступил своему учителю в вопросе о схеме союзного договора в пользу более «мягкой» федерации.



Вместе с тем стоит оговориться, что ленинский план союзного договора хотя и предусматривал гипотетический (в окружении враждебного капиталистического лагеря об этом никто и не помышлял) выход союзной республики из федерации (союза) был обставлен такими юридическими засадами, которые не мог бы преодолеть ни один «великий правитель» – всё решали трудящиеся (рабочие и крестьяне) большинством голосов на собраниях и съездах Советов, где право дискуссии не ограничивалось никем и ничем.

Если бы беловежские «развальщики» были скованы такими «юридическими цепями», то любой бы их шаг «в сторону» встретил жёсткое народное сопротивление даже в самом месте «подписания» и любой бы местный дворник или сторож имел бы право арестовать этих типов «за антисоветскую деятельность», а органы безопасности были бы вынуждены ответить на сигнал «трудящихся» и препроводить эту пьяную компанию в ближайший следственный изолятор, независимо от их чинов и регалий.

Это была реальная демократия большинства, в отличие от процветающей (или наоборот, «увядающей») «римской демократии» для богатого меньшинства – патрициев, членов императорской фамилии, и, немножко, совсем немножко – для плебеев.

Враг ученика Ленина – И.В. Сталина. Н.С. Хрущев открыто не выступал против укрепления центральной власти в СССР, но своими административными и партийными решениями дал большие послабления скрытым украинским националистам, которые после смерти И.В. Сталина «сползлись» на руководящие должности в ЦК украинской компартии и даже в президиум верховного совета СССР.



Это позволило провести под флагом партийных решений передачу крымского обкома КПСС под юрисдикцию ЦК компартии Украины, а затем и саму территорию Крыма под административное управление Киева. Это было первым камнем, брошенным в сторону единого союзного государства, т.к. прямо противоречило союзному договору 1922 г. и Конституции 1924 г., где были указаны границы республик.



В этих границах Крыма в составе УССР не было! Однако, этого как бы никто не заметил. «Не заметил» этого и председатель президиума ВС СССР Л.И. Брежнев. Такое невнимание также исходило из его определенных симпатий к Украине, в которой учился и работал будущий генсек [17].

«Победитель» Н.С. Хрущева. Отметился внесением губительных для власти Советов трудящихся изменений в Конституцию СССР 1977 г., согласно которой Советы депутатов трудящихся стали подчиняться напрямую партийным органам (партийному аппарату) и потеряли организационно-хозяйственную автономию, каковая у них была по сталинской 1936г. Конституции.



В результате – Л.И. Брежнев, стал полновластным хозяином страны, руководя ей «не вставая» из кресла генсека КПСС. Преемником на посту председателя президиума ВС СССР стал его хороший знакомый по украинскому ЦК Н.В. Подгорный.

При этом политика председателя президиума ВС СССР Н.В. Подгорного [18] отличалась строго «федеративной» направленностью: перераспределением союзного бюджета в пользу всех союзных республик, кроме РСФСР, которая превратилась в «донора» той же Украины или Прибалтики, и создало «точку кипения» в России в пользу будущего развала СССР.

Итогом «советского строительства» в стиле Брежнев – Подгорный стала профанация деятельности советских органов власти, их предельная заорганизованность и формализм, и перемещение центра принятия государственных решений любого уровня в аппарат ЦК КПСС и его Политбюро.



Политбюро по сути стало и правительством, и президиумом верховного Совета СССР, что омертвило саму идею советского народовластия и лишило трудящихся функции первичного звена и источника власти в СССР и Союзных республиках. Реальная власть в стране перешла к крайне узкому кругу партийных функционеров, которые «келейно» стали принимать важнейшие («судьбоносные») решения в государственной жизни и экономики. Это стало началом конца СССР.

Ю.В. Андропов [19]. Ему по состоянию здоровья так и не удалась попытка демонтажа социально-экономической системы СССР и реставрации капитализма, о чем он, видимо, мечтал, выбрав себе с дальним прицелом преемника по возрасту вполне подходящего для этой задачи. Таковым впоследствии стал М.С. Горбачев – первый и последний президент СССР.

Ю.В. Андропов ничем не отметился в области укрепления советского народовластия, даже наоборот: воссоздал репрессивный аппарат КГБ, копирующий бывший НКВД, с той лишь разницей, что классовая борьба была давно закончена и существование этого аппарата могло преследовать лишь одну цель – осуществить в будущем тихий дворцовый переворот (буржуазную реставрацию) с изменением характера и социально-экономической основы государственного строя СССР.



Вместе с тем хорошо известен принцип: Бог никогда не остается

безучастным к тому, что делают на Земле люди, где им дано быть Наместниками, а не «строителями пирамид».

М.С. Горбачев. При попустительстве Политбюро и ЦК КПСС в целом узурпировал Советскую власть, прикрывшись изменениями в Конституции СССР от 1990 г., которые «учредили» пост президента СССР по американскому образцу.

Единолично, несмотря на свои конституционные полномочия президента:

– незаконно «протолкнул» акт о согласии с выходом Эстонии, Латвии, Литвы из союза ССР без процедур раздела союзного и республиканского имущества и подписания соответствующего соглашения о статусе военных баз и иных объектов на территории Прибалтики с полномочными представителями этих республик;

– попустительствовал мероприятию в Вискулях [20], отклонив предложение председателя КГБ БССР об аресте группы заговорщиков в составе: Ельцина, Кравчука, Шушкевича и их ближайшего окружения по обвинению в подрыве конституционного строя СССР и совершении госпереворота.

Этим бездействием Горбачев проигнорировал результаты мартовского 1991г. всенародного референдума граждан СССР о сохранении союза, чем совершил государственное преступление, не приняв меры к заговорщикам, действовавшим в противоречии с Конституцией СССР и ее Положений о порядке выхода союзных республик из государства СССР [21].

Б.Н. Ельцин. Заговорщик и организатор государственного переворота по развалу СССР при попустительстве (возможно, при негласном сговоре) М.С. Горбачева.



Не предпринял никаких мер по сохранению за РСФСР республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей, ввиду провозглашения Украинской Республики (в границах всё той же «гетманщины») правопреемницей Украинской Народной Республики (1918-1920 гг.) и бандеровского гособразования образца 1943/45 гг., выходящей из состава Союза.



Прямая и «дешевая» (добровольная) марионетка полицайского типа времён вермахта таких западных политиков, как: Дж.Буш старший, Г. Коль, Г.Д. Геншер и других деятелей блока НАТО, склонивших Ельцина к выводу центрально-европейского контингента советско-российских войск в рекордные сроки и без каких-либо компенсаций и письменных гарантий со стороны этого блока. То есть проявил себя как капитулянт-предатель (дезертир) и злейший враг русского народа и его государственности.

Так в чем виноват Ленин??? В том, что созданная им и Сталиным партия, из партии большевиков переродилась в «партию капитулянтов сдачи социализма» и развала империи в новой, советской оболочке???



Но Ленин не Бог и не мог воспрепятствовать «с того света» пробравшимся в партию потомкам фабрикантов, кулаков и дворян-федералистов, люто ненавидевших саму мысль о величии Русского государства, желавших его поскорее растащить, а растащенное продать и «свалить за бугор»!

Воспрепятствование этому – это уже компетенция нынешней власти, назвавшейся в международных документах правопреемником СССР. И тут уж Ленин точно ни при чём.

Надо было своевременно, вооружившись заявлением Януковича как международной охранной грамотой ввести пару-тройку бронетанковых бригад и парашютно-десантных полков в Киев и другие ключевые города Украины и помочь, законному президенту восстановить конституционный порядок, а не «подмахивать» администрации Обамы, в ущерб национально-государственным интересам правопреемника СССР.

Был так же шанс до выборов рафинированного урода-деградента Порошенко ввести войска с целью защиты населения Донбасса от фашиствующих бандитов незаконных вооруженных формирований, также откликаясь на письменную просьбу законного президента Януковича.

Так же был вполне законный «мирный» шанс не признать «послемайданные» президентские выборы и тогда вполне «легитимно» не вести переговоры в «нормандском формате», попуская победное наступление донецко-луганских войск после «котлов» вглубь Украины, где их уже ждали как освободителей «простые советские люди».



И тогда через пару недель донецко-луганские бригады вошли бы в Киев и восстановили бы власть законного президента Януковича. Но признали…Почему??? Что бы оставить лазейку для «замирения с Западом»? Опять капитуляция?

Таким образом, из-за трусости или прямого холопства перед Западом эти законные действия предприняты не были, а имела место ползучая капитуляция. Так в чем же конкретно виноват Ленин перед президентом РФ В.В. Путиным???



Русский Соборный Управитель

25 декабря 2019г.

Сноски:

[17] По некоторым данным мать Л.И. Брежнева происходила из семьи богатых торговцев Екатеринослава (территория бывшей Новороссии, которая вошла затем в состав УССР).

[18]

https://ru.wikipedia.org/



[19] В период Брежневского правления – всемогущий председатель КГБ СССР, мать которого происходила из рода богатых еврейских фабрикантов. Эту деталь биографии он тщательно скрывал.



Также он скрывал причины того, что во время Великой Отечественной войны он уклонялся от призыва на фронт под предлогом слабого здоровья. Однако это не мешало ему отправить в лагеря «по списку» всех руководителей Карельской АССР, а самому перебраться на работу в Москву.



Этот ни дня не служивший в армии партийный аппаратчик больше 15 лет возглавлял суперразведывательную организацию сверхдержавы под названием «СССР». https://obrazovaka.ru/andropov-yuriy-vladimirovich.html. После смерти Брежнева он фактически избрал себя на Политбюро генеральным секретарем.



Практически все его члены были «на крючке» у КГБ и возражать было бессмысленно, так как перед глазами стоял пример бывшего секретаря президиума ВС СССР М.П. Георгадзе, арестованного и осужденного в результате спецоперации КГБ.



Также был незадолго до того арестован, осужден и расстрелян министр рыбной промышленности СССР.



В биографии Ю.В. Андропова по свидетельствам разных источников есть немало противоречий и темных пятен, указующих на ведомый характер его карьеры. Кем? Читатель пусть сам домыслит.

[20] Дача ЦК Белорусской компартии в Беловежской Пуще.

[21]

Извещение-разъяснение ЦК КПСС и СМ СССР по Статуту Украины от 17.12.2019 №002.144



Русский Соборный Управитель 25 декабря 2019 г.

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