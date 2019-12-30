Ум, Разум, Сознание. Что тобой управляет? Елена Ромская и Алексей Орлов
Программа “Зеркало” продолжает цикл передач “Кто такой Человек”.
Елена Ромская и Алексей Орлов
- Ум Разум Сознание – еще одна троичность в человеке.
- Как она сонастроена. Кто, как и чем управляет. Кто господин, а кто слуга.
- Где находится внутренний голос? Бывает ли тело разумным?
- Человек умный, разумный, сознательный, мудрый… Чем оперирует?
- Стратегия выживания – автора! Кому доверять?
- Кто главный помощник в реализации человека?
Эти и другие, не менее интересные, вопросы про Ум, Разум и Сознание мы рассмотрим в нашем эфире.
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