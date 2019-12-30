Ум, Разум, Сознание. Что тобой управляет? Елена Ромская и Алексей Орлов

Программа “Зеркало” продолжает цикл передач “Кто такой Человек”.



Елена Ромская и Алексей Орлов



- Ум Разум Сознание – еще одна троичность в человеке.

- Как она сонастроена. Кто, как и чем управляет. Кто господин, а кто слуга.

- Где находится внутренний голос? Бывает ли тело разумным?

- Человек умный, разумный, сознательный, мудрый… Чем оперирует?

- Стратегия выживания – автора! Кому доверять?

- Кто главный помощник в реализации человека?



Эти и другие, не менее интересные, вопросы про Ум, Разум и Сознание мы рассмотрим в нашем эфире.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.



#народное #славянское #радио #ромская #ум #разум #просветление #мозг #осознанность #сознание #недвойственность #эзотерика #интеллект #ясновидение #отключить #остановить #изучение #возраст #беспокойный #елена #алексей #орлов #духовные #практики #мысли #возможности



#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #ЕленаРомская #АлексейОрлов #УмИРазум #Просветление #Мозг #Разум #Осознанность #Сознание #Недвойственность #Эзотерика #Интеллект #Ясновидение #ДуховныеПрактики #ОтключитьУм #ОстановитьУм #КакОстановитьМысли #ИзучениеМозга #ВозрастУма #ВозможностиМозга #БеспокойныйУм

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R74q8hHWqx4