Главная » Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Святыни памяти и славы. Кагульский монумент

18:56. 30 декабря 2019 106 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Историк.РФ @ Александр Орлов

Потомки веками сохраняли память о великих победах русского оружия. Через 75 лет после сражения при Кагуле, в котором войска Петра Румянцева наголову разбили отборные части турок, генерал-губернатор Новороссии и наместник Бессарабии граф Михаил Воронцов предложил установить на месте битвы величественный памятник — монумент Кагульской битвы.

Святыни памяти и славы. Кагульский монумент

Кагульская победа стала крупнейшим сражением всей русско-турецкой войны 1768–1774 годов и проложила России путь к победе в этом упорном противостоянии. После такого кровопролитного урока турки старались избегать больших генеральных сражений.

Император Николай I одобрил идею памятника, который напоминал о славе предков. Проект Кагульской колонны создал архитектор Франческо Боффо, много и ярко работавший в Одессе.

Святыни памяти и славы. Кагульский монумент

Михаил Воронцов

Открыли памятник в 1849 году в городе Вулканешты, неподалёку от реки Кагул, на высоком холме — там, где во время сражения находилась ставка турецкого командования. На мощной белой 25-метровой колонне установили православный крест, возвышающийся над турецким полумесяцем, — зримый символ победы русских над османами.

Памятник получился действительно впечатляющий. Он виден издалека. А вблизи возникает ощущение, что ты попал в пантеон русской славы, что здесь витает дух героев Кагула, когда один русский воин сражался с десятью османами и добывал победу.

Святыни памяти и славы. Кагульский монумент

На пьедестале были установлены чугунные плиты с надписями: «Памятник сей незабвенной битвы, в которой пали навсегда свирепые янычары, несколько столетий стращавшие Европу, Азию и Африку, поставлен по велению Николая Императора Самодержца всея России при Новороссийском и Бессарабском генерал-губернаторе графе Воронцове и при Бессарабском военном губернаторе Федорове», «1770 год июля 21 дня граф Пётр Александрович Румянцев на сем месте с семнадцатью тысяч русских воинов разбил 150-тысячную армию турецкую под начальством верховного визиря Халил-паши».

Монумент сохранился до нашего времени, а силуэт кагульского памятника стал гербом молдавского города Вулканешты. Преклоним колени перед этой колонной, перед памятью тех, кто стоял насмерть за Россию.

Источник: https://nstarikov.ru/svjatyni-pamjati-i-slavy-kagulskij-monument-111880

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Изгнанные из Рая или возвращение памяти: Земля обетованная – наш Петербург (часть 2)
...«Изгнанные из Рая или возвращение памяти». Глава «Земля обетованная – ...Ингерманландию». Но начну я со «Славяно – арийских Вед» и «Велесовой... Ваш скепсис, граждане почитатели «Славяно – Арийских Вед» и «... местом для домов и святынею для святилища. 5 Двадцать...
Красное знамя и рейдерский захват памяти
... есть подвиг – та всеобщая святыня, которая дорога каждому. Но ... к ушедшему величию и славе.Если можно приватизировать построенные...сохранить, раздуть пламень всенародной памяти.Не личной а именно одной... Оно сконцентрировало в себе славу всех наших знамён, оно...
Хроники Николая Дмитриева - памяти "советского Паскаля"
... именем преподобного святителя Серафима, признанная святыня России, — что мы знаем о... скромностью. Он не увенчан достойной славой, его имя не на слуху... 2002 году вышла книга, посвящённая памяти этого человека: Николай Александрович Дмитриев...
Самопрограммирование-5: Любовь. Духовность. Вера
... сыт свободой, силою и славой. И вот, один другого... Человек для человека должен быть святыней. Сенека, 4 до –...засияли, как звёзды, будто славя рожденье своё – Будто я... инструментов достижения Комфорта: анализа, памяти, логики, самопрограммирования, мышления в...
Наверх вы, товарищи, все по местам…
... их торжественно встречал и славил весь наш народ. Отечественные... Есть предположение прах бессмертной памяти героев Чемульпо перенести в ..., столь значимой для русских, святыни на Родину – в Россию....воинов на новые подвиги во славу Отечества. Авторы: Романов ...
Бэкграунд, выпуск-253 за 14 апреля 2012
...освоение космоса  тема поношения одесских святынь отнюдь не исчерпывается. Иногда складывается...нет нужды  доказывать  поистине всенародную славу этого замечательного артиста. Помните, как...лица Высоцкого, это что увековечивание памяти? Мы с ним много общались...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)