Святыни памяти и славы. Кагульский монумент

Потомки веками сохраняли память о великих победах русского оружия. Через 75 лет после сражения при Кагуле, в котором войска Петра Румянцева наголову разбили отборные части турок, генерал-губернатор Новороссии и наместник Бессарабии граф Михаил Воронцов предложил установить на месте битвы величественный памятник — монумент Кагульской битвы.

Кагульская победа стала крупнейшим сражением всей русско-турецкой войны 1768–1774 годов и проложила России путь к победе в этом упорном противостоянии. После такого кровопролитного урока турки старались избегать больших генеральных сражений.

Император Николай I одобрил идею памятника, который напоминал о славе предков. Проект Кагульской колонны создал архитектор Франческо Боффо, много и ярко работавший в Одессе.

Михаил Воронцов

Открыли памятник в 1849 году в городе Вулканешты, неподалёку от реки Кагул, на высоком холме — там, где во время сражения находилась ставка турецкого командования. На мощной белой 25-метровой колонне установили православный крест, возвышающийся над турецким полумесяцем, — зримый символ победы русских над османами.

Памятник получился действительно впечатляющий. Он виден издалека. А вблизи возникает ощущение, что ты попал в пантеон русской славы, что здесь витает дух героев Кагула, когда один русский воин сражался с десятью османами и добывал победу.

На пьедестале были установлены чугунные плиты с надписями: «Памятник сей незабвенной битвы, в которой пали навсегда свирепые янычары, несколько столетий стращавшие Европу, Азию и Африку, поставлен по велению Николая Императора Самодержца всея России при Новороссийском и Бессарабском генерал-губернаторе графе Воронцове и при Бессарабском военном губернаторе Федорове», «1770 год июля 21 дня граф Пётр Александрович Румянцев на сем месте с семнадцатью тысяч русских воинов разбил 150-тысячную армию турецкую под начальством верховного визиря Халил-паши».

Монумент сохранился до нашего времени, а силуэт кагульского памятника стал гербом молдавского города Вулканешты. Преклоним колени перед этой колонной, перед памятью тех, кто стоял насмерть за Россию.

Источник: https://nstarikov.ru/svjatyni-pamjati-i-slavy-kagulskij-monument-111880