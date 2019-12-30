Сводки от ополчения Новороссии 30 декабря 2019
- 09:44 Марочко поздравил жителей Донбасса с прошедшим обменом пленными.
- 09:42 Волонтеры «Ангелов» продолжают дарить подарки детям прифронтовых поселков.
- 05:16 По данным Разведки: банды теряют Идлиб и готовят удар по Алеппо (ВИДЕО, КАРТА).
- 03:30 Обмен военнопленным с Украиной: нашим людям обязательно нужно помочь!.
- 03:00 На Донбассе против ВСУ работает безотказное оружие — сводка ЛНР.
- Вчера 22:23 Дождались: состоялся обмен пленными между ДНР и Украиной.
- Вчера 22:20 Странности сегодняшнего обмена — в ДНР были выданы двое «атошников» (ВИДЕО).
- Вчера 21:17 Как проходил процесс обмена пленными на украинской стороне.
- Вчера 19:13 Дарья Морозова о прошедшем обмене пленными.
Марочко поздравил жителей Донбасса с прошедшим обменом пленными
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Волонтеры «Ангелов» продолжают дарить подарки детям прифронтовых поселков
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По данным Разведки: банды теряют Идлиб и готовят удар по Алеппо (ВИДЕО, КАРТА)
Активные боевые действия, проходящие в данный момент на полях сражений провинции Идлиб, заставляют отступать боевиков.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.
Контрнаступление Сирийской арабской армии, которое началось 20 декабря, вынуждает террористические группировки в страхе покидать один за другим населенные пункты, в которых боевики чувствовали себя комфортно и безнаказанно совершали преступления. Сложившаяся ситуация крайне не устраивает руководство «Джебхат ан-Нусры» (ХТШ) и руководство протурецких группировок, в связи с чем планируется наступление на Алеппо.
«Решение проводить наступление на Алеппо является обманным маневром боевиков “Хайят Тахрир аш-Шам”, причем оправданным в их нелегком положении. Планируется растянуть войска Сирийской арабской армии сразу на две провинции, применить так называемое маневрирование фронтами, чтобы сбавить обороты наступления в Идлибе. Для боевиков захват Идлиба Вооруженными силами САР означает поражение, в связи с чем ХТШ и протурецкие террористы всеми способами будут избегать такого финала», — сообщил собеседник РВ.
«Но не будем забывать, что, помимо боевиков “Хайят Тахрир аш-Шам”, в зоне деэскалации “Идлиб” присутствует большое количество крупных протурецких группировок, например, “Ахрар аш-Шам” и “Фейлак аш-Шам”. В данный момент “Джебхат ан-Нусра”* и протурецкие группировки заключили соглашение, согласно которому они действуют против общего врага — правительства Сирии, но про свои интересы ни одна из группировок не забыла», — пояснил военнослужащий.
Протурецкий военный аналитик, чье интервью было опубликовано на одном из главных сайтов боевиков «Stepagency», рассказывает, что в ситуации, которая сейчас происходит в Идлибе, виновата группировка «Хайят Тахрир аш-Шам».
Боевики этой террористической организации понимают, что если сейчас бросят все ресурсы на борьбу с правительственными войсками, то сильно ослабнут, а это может повлечь переход сфер влияния к протурецким боевикам. Естественно, такой вариант «ХТШ» не устраивает, из-за этого происходят внутренние недопонимания, доходящие до крупных боевых столкновений.
Данное интервью в очередной раз доказывает влияние стран Запада и Турции на ситуацию в Сирии через подконтрольные террористические группировки боевиков. Стоит отметить, что этот же аналитик заявил о поставках из Америки и Турции ракет ПВО «Сирийской национальной армии» для борьбы с ВКС РФ.
Возвращаясь к готовящемуся наступлению на северном, западном и восточном фронте в Алеппо, можно с полной уверенностью сказать, что оно состоится.
У боевиков остается последний шанс сдержать Сирийскую арабскую армию, поэтому они будут стараться растянуть ее на два фронта. Однако внутренние раздоры между «Хайят Тахрир аш-Шам» и протурецкими группировками будут дальше накаляться и мешать координации действий против Вооруженных сил САР.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Обмен военнопленным с Украиной: нашим людям обязательно нужно помочь!
Политолог и бывший политзаключенный Константин Долгов прокомментировал сегодняшний обмен пленными.
«Что нужно понимать по сегодняшнему обмену пленными? Сразу скажу, что на пленных ВСУшников мне наплевать; заботит только судьба тех, кто сегодня покинул подконтрольную Украине территорию.
1. Дом у этих людей остался на территории, которая сейчас подконтрольна Киеву. Смогут ли они когда-нибудь вернуться домой, хотя бы просто навестить родных и близких, оставшихся там? Не знаю. Пошёл шестой год, как я не был дома, в Харькове. И я уже давно ничего не жду и не надеюсь, начал жизнь с нуля, покинув Украину в одних джинсах и олимпийке.
2. У этих людей нет денег, у многих нет документов. Кому-то, как деду Мише, 85 лет. Наивно полагать, что кто-то поможет им с жильём, с работой, с деньгами на первое время. Сами, всё сами. У нас капитализм.
3. Нужно понимать, что жизнь в ДНР и ЛНР сейчас не сахар даже для тех, кто прожил там всю жизнь, имеет своё жилье и какую-никакую работу. У них есть серьёзное преимущество перед теми, кто приедет сегодня по обмену, у последних нет ничего.
4. Возможно, кто-то из сегодняшних освобождённых вскоре ужаснётся новой жизни на свободе. Но ужаснее будет, если он начнёт рассказывать об этом в паблике. Это будет мощным гвоздём в крышку гроба с надписью „русские своих не бросают”. Бросают. Увы. Можете спросить у русских Харькова и Одессы, они не дадут соврать.
5. Как бывший политзаключённый, я примерно представляю чувства сегодняшних освобождённых. Тяжелее всего будет через неделю, когда ажиотаж спадёт и всевозможные скабеевы перестанут ими интересоваться. Хочется помочь. Но как? Вопрос.
6. В любом случае, свобода — пусть даже такая — во сто крат лучше украинской тюрьмы. Я там был, могу сравнить. Поэтому поздравляю наших ребят с освобождением и призываю их не терять голову. Опьянение свободой может сыграть злую шутку с любым человеком. Сил вам, пацаны!».
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На Донбассе против ВСУ работает безотказное оружие — сводка ЛНР
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не происходило.
В подразделениях ВСУ, находящихся в зоне «ООС», продолжается рост небоевых потерь личного состава.
По информации, полученной от нашего источника в 93-й бригаде, представителями военной службы правопорядка проводится разбирательство по факту ранения военнослужащего бригады.
В ходе разбирательства выявлено, что при проведении занятия по метанию ручных боевых гранат в районе населенного пункта Трехизбенка в результате нарушения требований безопасности одному из обучаемых оторвало кисть левой руки.
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Украинские боевики активизировали беспорядочное минирование участков местности вблизи линии соприкосновения.
За прошедшие сутки, по данным нашего источника, в районе населенного пункта Новозвановка в результате подрыва на взрывном устройстве погиб военнослужащий 72-й механизированной бригады.
Анализ официальных сводок штаба карательной операции позволяет сделать вывод, что уровень небоевых потерь в рядах ВСУ растет, в связи с чем украинские пропагандисты пытаются «списать» их на выдуманные обстрелы.
Командование оккупационных сил Украины продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной территории, тем самым подвергая жизнь мирных жителей смертельной опасности.
Так, в н. п. Нижнетеплое зафиксирована одна боевая машина пехоты 46-й бригады ВСУ, а на южной окраине н. п. Кряковка размещены две зенитные установки, принадлежащие 93-й бригаде.
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Дождались: состоялся обмен пленными между ДНР и Украиной
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Странности сегодняшнего обмена — в ДНР были выданы двое «атошников» (ВИДЕО)
Авторы Телеграмм-канала «Майор и Генерал», посвященного военной и правоохранительной тематике, обратили внимание на интересную деталь:
«Переданные сегодня в ДНР из Киева беркутовцы Олег Янишевский и Александр Маринченко (двое из пятерых) воевали на Донбассе в “АТО” на стороне Украины в 2014–2015.
Оба имеют официальный статус участников боевых действий. То есть меняют не просто украинцев на украинцев, а одних “атошников” на других. Чудно.
Впрочем, всех пятерых забрали и везут отдельно от остальных освобожденных», – отмечается в опубликованном сообщении.
Кроме того, авторы телеграм-канала отметили, что в ходе обмена украинская сторона шутливо заявила им о том, что «у вас теперь почти все участники боев за Славянск, и Стрелков может устроить полноценную реконструкцию».
Подтверждение данным словам можно обнаружить в интервью самого Янишевского, которое он дал украинским телеканалам во время своего пребывания за решеткой.
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Как проходил процесс обмена пленными на украинской стороне
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Дарья Морозова о прошедшем обмене пленными
К оглавлению | Источник: www.youtube.com