Сводки от ополчения Новороссии 30 декабря 2019

Активные боевые действия, проходящие в данный момент на полях сражений провинции Идлиб, заставляют отступать боевиков.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

Контрнаступление Сирийской арабской армии, которое началось 20 декабря, вынуждает террористические группировки в страхе покидать один за другим населенные пункты, в которых боевики чувствовали себя комфортно и безнаказанно совершали преступления. Сложившаяся ситуация крайне не устраивает руководство «Джебхат ан-Нусры» (ХТШ) и руководство протурецких группировок, в связи с чем планируется наступление на Алеппо.

«Решение проводить наступление на Алеппо является обманным маневром боевиков “Хайят Тахрир аш-Шам”, причем оправданным в их нелегком положении. Планируется растянуть войска Сирийской арабской армии сразу на две провинции, применить так называемое маневрирование фронтами, чтобы сбавить обороты наступления в Идлибе. Для боевиков захват Идлиба Вооруженными силами САР означает поражение, в связи с чем ХТШ и протурецкие террористы всеми способами будут избегать такого финала», — сообщил собеседник РВ.

«Но не будем забывать, что, помимо боевиков “Хайят Тахрир аш-Шам”, в зоне деэскалации “Идлиб” присутствует большое количество крупных протурецких группировок, например, “Ахрар аш-Шам” и “Фейлак аш-Шам”. В данный момент “Джебхат ан-Нусра”* и протурецкие группировки заключили соглашение, согласно которому они действуют против общего врага — правительства Сирии, но про свои интересы ни одна из группировок не забыла», — пояснил военнослужащий.

Протурецкий военный аналитик, чье интервью было опубликовано на одном из главных сайтов боевиков «Stepagency», рассказывает, что в ситуации, которая сейчас происходит в Идлибе, виновата группировка «Хайят Тахрир аш-Шам».

Боевики этой террористической организации понимают, что если сейчас бросят все ресурсы на борьбу с правительственными войсками, то сильно ослабнут, а это может повлечь переход сфер влияния к протурецким боевикам. Естественно, такой вариант «ХТШ» не устраивает, из-за этого происходят внутренние недопонимания, доходящие до крупных боевых столкновений.

Данное интервью в очередной раз доказывает влияние стран Запада и Турции на ситуацию в Сирии через подконтрольные террористические группировки боевиков. Стоит отметить, что этот же аналитик заявил о поставках из Америки и Турции ракет ПВО «Сирийской национальной армии» для борьбы с ВКС РФ.

Возвращаясь к готовящемуся наступлению на северном, западном и восточном фронте в Алеппо, можно с полной уверенностью сказать, что оно состоится.

У боевиков остается последний шанс сдержать Сирийскую арабскую армию, поэтому они будут стараться растянуть ее на два фронта. Однако внутренние раздоры между «Хайят Тахрир аш-Шам» и протурецкими группировками будут дальше накаляться и мешать координации действий против Вооруженных сил САР.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.